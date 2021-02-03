Motorola Edge S, iki dakikadan kısa sürede 10 bin adet satmayı başardı. Bir dönemin efsane firması, efsane bir ürünle küllerinden doğdu.

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Motorola, bir dönemler telefon pazarındaki en büyük üreticilerden biriydi. Ancak şirket tıpkı Nokia gibi, akıllı telefonlara dönüşüm esnasında geride kalmış, daha sonradan piyasadan adeta silinmişti. İlk olarak Google’a satılan Motorola, ardından tekrar elden çıkarılmış ve Lenovo çatısı altında yoluna devam etmişti. Lenovo Moto markası altında fiyat, performans anlamında başarılı modeller çıkaran şirket, popüler G serisiyle tüketicileri kazanmayı başardı. Ancak akıllı telefon piyasasında rekabet uç noktalarda ve diğer Çinli üreticiler, fiyat politikalarında çok agresif. Bu rekabette geri kalmak istemeyen şirket, Motorola Edge S adında yeni bir model tanıttı. Qualcomm Snapdragon 870 kullanan ilk akıllı telefon olan Edge S, özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekerken, satış başarısı anlamında da yüzleri güldürmeyi başardı.

Motorola Edge S iki dakika içinde tükendi

6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği 300 dolara satılan Motorola Edge S, adeta bir amiral gemisi katili. Özellikle oldukça uygun fiyat ve tepe model özelliklere sahip olan telefon, şirketin açıkladığı verilere göre iki dakikadan kısa bir süre içerisinde 10 bin adet sattı. Bu satışları her sene daha da düşen şirket için oldukça önemli bir başarı. Motorola, uzun süredir düşen satışların ardından nihayet müşterilerine hitap etmeyi başarmış oldu. Ülkemizde de oldukça merak edilen telefonun, Türkiye’de satılıp satılmayacağı ise merak konusu. Motorola Edge S teknik özellikler ise şöyle;

Motorola Edge S İşletim sistemi: Android 11 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870 (7nm) Adreno 650 Grafik Ekran 6.7 inç FHD IPS LCD Arka Kamera 64 MP + 8MP + 2MP + TOF Ön Kamera 16 MP + 8 MP 5.000 mAh 20W hızlı şarj 6 / 8 GB RAM 128 /256 depolama (UFS 3.1)

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