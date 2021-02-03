Akıllı Telefonlar
Motorola Edge S iki dakika içinde tükendi
Motorola Edge S, iki dakikadan kısa sürede 10 bin adet satmayı başardı. Bir dönemin efsane firması, efsane bir ürünle küllerinden doğdu.
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Motorola, bir dönemler telefon pazarındaki en büyük üreticilerden biriydi. Ancak şirket tıpkı Nokia gibi, akıllı telefonlara dönüşüm esnasında geride kalmış, daha sonradan piyasadan adeta silinmişti. İlk olarak Google’a satılan Motorola, ardından tekrar elden çıkarılmış ve Lenovo çatısı altında yoluna devam etmişti. Lenovo Moto markası altında fiyat, performans anlamında başarılı modeller çıkaran şirket, popüler G serisiyle tüketicileri kazanmayı başardı. Ancak akıllı telefon piyasasında rekabet uç noktalarda ve diğer Çinli üreticiler, fiyat politikalarında çok agresif. Bu rekabette geri kalmak istemeyen şirket, Motorola Edge S adında yeni bir model tanıttı. Qualcomm Snapdragon 870 kullanan ilk akıllı telefon olan Edge S, özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekerken, satış başarısı anlamında da yüzleri güldürmeyi başardı.
Motorola Edge S iki dakika içinde tükendi
6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği 300 dolara satılan Motorola Edge S, adeta bir amiral gemisi katili. Özellikle oldukça uygun fiyat ve tepe model özelliklere sahip olan telefon, şirketin açıkladığı verilere göre iki dakikadan kısa bir süre içerisinde 10 bin adet sattı. Bu satışları her sene daha da düşen şirket için oldukça önemli bir başarı. Motorola, uzun süredir düşen satışların ardından nihayet müşterilerine hitap etmeyi başarmış oldu. Ülkemizde de oldukça merak edilen telefonun, Türkiye’de satılıp satılmayacağı ise merak konusu. Motorola Edge S teknik özellikler ise şöyle;
|Motorola Edge S
|İşletim sistemi: Android 11
|İşlemci:
Qualcomm Snapdragon 870 (7nm)
Adreno 650 Grafik
|Ekran
6.7 inç FHD IPS LCD
|Arka Kamera
64 MP + 8MP + 2MP + TOF
Ön Kamera
16 MP + 8 MP
|5.000 mAh 20W hızlı şarj
|6 / 8 GB RAM 128 /256 depolama (UFS 3.1)
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Akıllı Telefonlar
OPPO Reno5 Lite 5G detayları TENAA üzerinde ortaya çıktı
OPPO Reno5 Lite 5G modeli üzerinde çalışmalar olduğu daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihaz Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’dan sertifika aldı. PELM00 model numarasına sahip olan cihazın bazı teknik özellikleri görmek mümkün hale geldi.
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OPPO Reno5 Lite 5G teknik özelliklerinin bir kısmı belli oldu
OPPO Reno5 Lite 5G modeline ait telefonun ön ve arka yüzünü gösteren görseller ortaya çıktı. Akıllı telefon 160.1 x 73.4 x 7.8 mm boyutlarında olacak. Görsellere göre cihazın sol tarafında ses ayar tuşları, sağ tarafında ise açma kapama tuşu mevcut. Telefonun ön yüzü net belli değil. Bu nedenle telefonun su damlası çentikli mi yoksa delikli yapıda mı bir ön kameraya sahip olacağı belli değil. Arka tarafta ise 3 veya 4 adet kameraya sahip olacak gibi. Ayrıca parmak izi sensörünün cihazın arka tarafında ya da power tuşunda olmama olasılığı yüksek. Parmak izi sensörünün telefonun ekranına gömülü olacağı düşünülüyor.
Reno5 Lite 5G’nin hangi chip setten gücünü alacağı, depolama ve bellek kapasitesinin ne olacağı bilgisi mevcut değil. Ancak TENAA üzerindeki sertifikasyon bilgilerine göre akıllı telefon 6,43 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak ve Android 11 işletim sistemi ile çalışacak.
OPPO Reno5 Lite 5G, enerjisini 30 W hızlı şarjı destekleyen 4.220 mAh kapasiteli pilden alacak. Telefon TENAA ve 3C sertifikalarını aldığı için bu ayın sonunda piyasaya çıkması olasılığı yüksek. Piyasaya çıktığında merak konusu olan diğer teknik özelliklerini ve satış fiyatını da öğrenmiş olacağız.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy XCover 5 modelinin özellikleri ortaya çıktı
Samsung, dayanıklılık odaklı akıllı telefon serisinin son modeli Galaxy XCover 5’i geçtiğimiz yıl ocak ayında duyurmuştu. Cihaz daha önce Geekbench ve FCC (Federal İletişim Komisyonu) ‘de ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Sudhanshu Ambhore isimli Twitter hesabı Galaxy XCover 5 modelinin temel özelliklerini paylaştı.
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Samsung Galaxy XCover 5 modelinin iddia edilen teknik özellikleri neler?
Samsung Galaxy XCover 5, 1600 x 900 piksel HD + çözünürlüklü 5,3 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak. Bununla birlikte telefonun gücünü alacağı işlemci ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Önceki Geekbench sızıntısına göre Exynos 850 yonga seti ve Android 11 işletim sistemi ile çalışacak. Son sızıntıya göre cihaz 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi ile gelecek.
Akıllı telefon ayrıca 15 W şarjı destekleyecek 3.000 mAh kapasiteli bir pilden enerjisini alacak. Sudhanshu Ambhore hesabının Tweet’ine göre Galaxy XCover 5, kamera tarafında 16MP ana ve 5 MP ön kamera ile piyasaya çıkacak. Kamera konusunda daha fazla ayrıntı mevcut değil.
Bağlantı noktasındaki bilgilere göre telefon 4G LTE desteği sunacak ve USB Type-C portuna sahip olacak. Galaxy XCover 5’in geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan XCover Pro modelinden daha düşük teknik özelliklere sahip olacağı görmek mümkün.
Son olarak Samsung Galaxy XCover 5, kullanıcılara siyah renk seçeneği sunacak. Cihazın satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz netlik kazanmadı. Ancak kısa zaman içerisinde piyasaya çıkma olasılığı yüksek.
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Akıllı Telefonlar
LG WING, Turkcell online mağazada satışa çıktı!
Benzersiz tasarımı ile LG WING, 3 Şubat tarihi itibariyle Turkcell online mağazada satışa çıktı. Ek olarak çift ekranlı LG WING, oyun severlerin yanı sıra, günlük hayatlarını kaydedip paylaşmaktan hoşnut olan kullanıcılar için işlevsel çözümler sunuyor.
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LG, tüm dünyada büyük bir ilgi ile karşılanan LG Wing’i satışa sundu. Sıra dışı tasarımıyla tüm ilgiyi üzerine çeken LG Wing, 3 Şubat tarihi itibariyle, Turkcell online mağazada 14.999 TL fiyatla satışa sunuluyor.
LG WING’de 6,8 inç P-OLED FullVision ana ekran bulunuyor. Bununla birlikte çift ekranıyla LG Wing “Temel Mod” ve “Döndürme Modu” olmak üzere iki farklı modu bulunuyor. LG Wing döndürme modundayken ön yüzü 90 derecelik açıyla dönerek ana ekranı, ikinci ekran üzerinde yatay şekilde konumlandırıyor. Böylelikle, kullanıcılar her iki ekranda tek bir uygulamayı genişleterek açabildikleri gibi, iki ekranda iki farklı uygulama da kullanabiliyorlar.
Sosyal Medya Fenomenlerinin Telefonu: LG Wing
64 MP Ultra Yüksek Çözünürlüklü OIS, 12 MP Ultra Geniş Gimble Kamerası ve 13 MP Ultra Geniş Açılı Kamerası olmak üzere üç arka kameraya sahip. Ek olarak döndürme modundayken İkili kayıt gerçekleştirirken bu kayıtları tek bir dosyada veya en boy oranı 1:1 veya 16:9 olarak ayarlanmış iki ayrı dosyada kayıt ediyor. Ayrıca, LG Wing’in ikinci ekranı video ya da fotoğraf editinde özel düzenleme paleti olarak kullanıyor.
Daha Fazlası LG Wing’de
LG WING; açıyı kontrol etmek için bir joystik butonu, sarsıntıları ve bulanıklığı azaltmak için bir kilit bulunuyor. Ayrıca hareket halindeyken; yumuşak videolar için takip modu, birinci şahıs izleme modu, minimum yukarı ve aşağı sallamayla yatay hareket için kaydırma takibi gibi tipik olarak yalnızca gerçek bir gimbal üzerinde bulunan işlevler sunuyor.
LG WING Ana Özellikler
- Çip: Qualcomm® Snapdragon™ Snapdragon ile Entegre 765G 5G Mobil Platform X52 5G Modem-RF Sistem
- Ekran:
– Ana Ekran: 6.8-inch 20.5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)
– İkinci Ekran: 3.9-inch 1.15:1 G-OLED (1,240 x 1,080 / 419ppi)
- Hafıza: 8GB RAM / 128 ROM / microSD (2TB’a kadar destekli)
- Kamera:
- Arka: Ultra Yüksek Çözünürlük (64MP OIS Genişlik (F1.8 / 78°/ 0.8µm) / 13MP Ultra Geniş Açılı Kamera (F1.9 / 117° / 1.0µm) / 12MP Ultra Geniş Büyük Piksel (F2.2 / 120° / 1.4µm)
- Ön: 32MP Geniş Açılı Kamera (F1.9 / 79.6° / 0.8µm)
- Pil: 4,000mAh
- Işletim Sistemi: Android 10.0 (Q OS)
- Boyut: 169.5 x 74.5 x 10.9 mm
- Ağırlık: 260g
- Ağ: 3G / 4G / 5G
- Bağlanabilirlik: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 Compatible)
- Renkler: Aurora Gri
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