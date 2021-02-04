Akıllı Telefonlar
Motorola Ibiza Geekbench üzerinde görüntülendi!
Motorola Ibiza ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın giriş seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon Geekbench platformuna uğradı.
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Motorola Ibiza Snapdragon 480 ile geliyor!
Motorola akıllı telefon dünyasındaki varlığını arttırmaya çalışıyor. Bir dönemin önemli devlerinden biri olan firma, akıllı telefon dünyasında alternatifler oluşturmaya çalışıyor. Ibiza kod adlı bir model geliştiren akıllı telefon üreticisi, giriş seviyesine 5G özelliği sunmaya hazırlanıyor. Geekbench 4’e uğrayan akıllı telefonun test sonuçları ortaya çıktı. Cihaz tekli çekirdek performansında 2466 puan aldı. Ayrıca çoklu çekirdek performansında da 6223 puanı hanesine yazdırdı.
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Bazı teknik özellikleri ortaya çıkan akıllı telefonun böylelikle giriş seviyesinde 5G özelliği sunacağı kesinleşti. Akıllı telefon Qualcomm yapımı Snapdragon 480 işlemcisine sahip olacak. Böylelikle Vivo Y31s ve Oppo A93 5G modellerinden sonra bu işlemciyi kullanan yeni bir telefon olacak. 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon Android 11 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak. Her ne kadar cihazın modeli Ibiza olarak geçse de ilerleyen günlerde firmanın isim değişikliğine gitmesi muhtemel. Ayrıca cihazın ilerleyen günlerde daha fazla teknik özellikle gündeme geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte ilerleyen günlerde de giriş seviyesindeki 5G‘li akıllı telefon sayısının artabileceği konuşuluyor. Bakalım hangi firmalar bu rekabette yerini alacak bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Nokia Android 11 konusunda en hızlısı olma peşinde
Söz konusu yazılım güncellemeleri olunca, HMD Global rakiplerinin bir tık önünde. Şimdi Nokia, Android 11 konusunda da en hızlısı olma peşinde.
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Akıllı telefonlara geçiş döneminde sorun yaşayan bir dönemin efsane telefon markası Nokia, son zamanlarda yeni modelleriyle dillerden düşmüyor. Şirket, akıllı cep telefonlarında iyi bir fiyat, performans dengesi sunarak müşterilerini cezbetmeyi başarıyor. Finli teknoloji devi özellikle uygu fiyatlı modellerde bile sunduğu, Android yazılım güncellemeleri sayesinde büyük bir artıya sahip. Müşteriler gerek güvenlik, gerekse uzun süreli kullanım için yazılım güncellemelerini önemsiyor ve güncelleme konusunda daha başarılı şirketleri tercih ediyor. Özellikle bu konuda bir süredir başarılı olan Nokia, bu başarıyı sürdürme niyetinde. Android 11 güncellemeleri yakın. Güncelleme alacak ilk cihaz, Nokia 8.3.
Counterpoint Research recognized us for fastest portfolio wide deployment of Android 9 & 10. Now we do a hat trick with Android 11 committing to latest Android experience even to our most affordable global handsets.
Nokia 8.3 5G opens flood gates, other products to fast follow pic.twitter.com/YDvG50Wh3h
— Juho Sarvikas (@sarvikas) February 2, 2021
Nokia Android 11 konusunda en hızlısı olma peşinde
Nokia, Android 11 konusunda da tıpkı önceki sürümlerde olduğu gibi, rakiplerinin önünde olmak istiyor. Bugün pek çok firma bu konuda amiral gemisi için gerekli özeni gösterse bile; Giriş ve orta seviyede durum bu kadar parlak değil. Pek çok üretici hala da güncelleme konusunda geriden geliyor ve desteği uzun süre tutmayı başarmıyor. Nokia’nın CPO’su Juho Sarvikas, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile; “Android 9 ve 10 sürecinde en hızlı çalışmaları yapan şirketin Nokia olduğunu, Android 11 söz konusu olduğunda da en uygun fiyatlı cihazın bile güncelleme alacağını belirtti.” Nokia 8.3, bu konunun öncüsü ilk cihaz olurken diğer ürünler de onun peşinden güncellenecek. Özellikle son birkaç yıl içinde Nokia telefon aldıysanız, güncelleme gelmesi an meselesi olabilir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 serisi, render görüntüleri ile ortaya çıktı!
Oppo, Find X3 Pro adlı yeni amiral gemisi akıllı telefonunu mart ayında gerçekleştireceği lansman ile birlikte kullanıcılara tanıtacak. Şirket, geçtiğimiz yıl aynı dönem içerisinde Find X2 ve Find X2 Pro’yu tanıtmıştı. Bununla birlikte, Find X3 Pro ile ilgili bazı sızıntılar ortaya çıktı. Ancak taban model Find X3’ün Pro model ile birlikte piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değil. Bunun yerine, Find X3 Neo ve Find X3 Lite‘ın Find X3 Pro ile birlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor.
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Oppo Find X3 serisi, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Geçtiğimiz gün popüler sızıntı uzmanı Evan Blass, Oppo Find X3 serisinin ön tasarımını paylaştı. Find X3 Pro, Find X3 Neo ve Find X3 Lite, ekranın sol üst tarafında nokta delik tasarımlı selfie kamerasına sahip olacak. Bununla birlikte, Find X3 Neo ve Find X3 Pro kavisli bir ekran ile gelecek. Fakat Find X3 Lite, kavis bulunmayan düz bir ekran tasarımı ile karşımıza çıkacak.
Find X3 Pro, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Find X3 Pro, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın Quad HD+ çözünürlüklü ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir paneli mevcut. Ayrıca bu panel, 10 bit renk desteğini de kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Telefonun 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya ile gelmesi muhtemel gözüküyor. Oppo Find X3 serisi ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Önümüzdeki haftalarda X3 Neo ve X3 Lite hakkında daha fazla şey öğreneceğimizi tahmin ediyoruz. Ayrıca bu cihazların arka kapak renderları da yakında ortaya çıkacaktır.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy F62, Şubat ortasında tanıtılacak!
Uzun zamandır Samsung Galaxy F62 hakkında raporlar ortaya çıkıyor. Şimdi ise cihazın çıkış tarihi ile ilgili yeni bir rapor mevcut. Samsung, yeni cihaz hakkında henüz herhangi resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak ortaya çıkan IANS raporu, Galaxy F62‘nin Hindistan‘da şubat ortasında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Ayrıca raporda cihazın 25.000 INR(340$/285€)’den daha ucuza satılacağı da belirtiliyor.
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Samsung Galaxy F62, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Ortaya çıkan rapora göre Samsung Galaxy F62, 6.67 inçlik Super AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ön tarafında nokta delik tasarımlı 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut olacak. Ayrıca arka tarafta ise 64 MP çözünürlüklü ana kameranın bulunacağı iddia ediliyor. Telefonun yeşil ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geleceği tahminler arasında. Cihaz, Android 11 tabanlı OneUI 3.1 ile kutudan çıkacak. Galaxy F62, Exynos‘un orta-üst segment bir yonga setinden gücünü alacak. Ancak henüz hangi yonga seti ile geleceği kesin olarak bilinmiyor. Geekbench sonuçları ise cihazın Exynos 9825 yonga seti ile desteklenebileceğini gösteriyor.
Rapora göre Galaxy F62, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. Ancak henüz onaylanmamış başka bellek seçeneklerini de ilerde görebiliriz. Cihazın model numarası sebebiyle yeniden markalanan bir Galaxy M62 modeli olması muhtemel gözüküyor. FCC‘ye göre cihaz, 25W hızlı şarj destekli 7.000 mAh batarya ile gelecek. Ayrıca telefonun 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktasıyla geleceği de onaylandı.
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