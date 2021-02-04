Motorola Ibiza Geekbench üzerinde görüntülendi!

Söz konusu yazılım güncellemeleri olunca, HMD Global rakiplerinin bir tık önünde. Şimdi Nokia, Android 11 konusunda da en hızlısı olma peşinde.

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Akıllı telefonlara geçiş döneminde sorun yaşayan bir dönemin efsane telefon markası Nokia, son zamanlarda yeni modelleriyle dillerden düşmüyor. Şirket, akıllı cep telefonlarında iyi bir fiyat, performans dengesi sunarak müşterilerini cezbetmeyi başarıyor. Finli teknoloji devi özellikle uygu fiyatlı modellerde bile sunduğu, Android yazılım güncellemeleri sayesinde büyük bir artıya sahip. Müşteriler gerek güvenlik, gerekse uzun süreli kullanım için yazılım güncellemelerini önemsiyor ve güncelleme konusunda daha başarılı şirketleri tercih ediyor. Özellikle bu konuda bir süredir başarılı olan Nokia, bu başarıyı sürdürme niyetinde. Android 11 güncellemeleri yakın. Güncelleme alacak ilk cihaz, Nokia 8.3.

Counterpoint Research recognized us for fastest portfolio wide deployment of Android 9 & 10. Now we do a hat trick with Android 11 committing to latest Android experience even to our most affordable global handsets. Nokia 8.3 5G opens flood gates, other products to fast follow pic.twitter.com/YDvG50Wh3h — Juho Sarvikas (@sarvikas) February 2, 2021

Nokia Android 11 konusunda en hızlısı olma peşinde

Nokia, Android 11 konusunda da tıpkı önceki sürümlerde olduğu gibi, rakiplerinin önünde olmak istiyor. Bugün pek çok firma bu konuda amiral gemisi için gerekli özeni gösterse bile; Giriş ve orta seviyede durum bu kadar parlak değil. Pek çok üretici hala da güncelleme konusunda geriden geliyor ve desteği uzun süre tutmayı başarmıyor. Nokia’nın CPO’su Juho Sarvikas, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile; “Android 9 ve 10 sürecinde en hızlı çalışmaları yapan şirketin Nokia olduğunu, Android 11 söz konusu olduğunda da en uygun fiyatlı cihazın bile güncelleme alacağını belirtti.” Nokia 8.3, bu konunun öncüsü ilk cihaz olurken diğer ürünler de onun peşinden güncellenecek. Özellikle son birkaç yıl içinde Nokia telefon aldıysanız, güncelleme gelmesi an meselesi olabilir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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