Microsoft, iki faktörlü kimlik doğrulama uygulaması Authenticator için müthiş bir güncelleme yayınladı. Uygulamanın beta sürümünde görülen yeni özellik, herhangi bir CSV dosyasından direkt olarak şifre aktarmamıza imkân veriyor. Üstelik sadece CSV dosyasından değil; Google Chrome üzerinden de şifrelerimizi içe aktarabiliyoruz.

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Günlük hayatta kullandığımız Google, Microsoft, Instagram vb. tüm kişisel hesaplarımızı parolayla koruyoruz; ancak teknolojinin gelişmesiyle beraber kötü niyetli kişiler kendilerini geliştirdiler ve parolalar yetersiz hale gelmeye başladı. Bu yetersizliğe çözüm olarak geliştirilen iki faktörlü doğrulama teknolojisiyse, artık parolalar kadar hayatımıza nakşetmeye başladı.

Fakat iki faktörlü kimlik doğrulama teknolojisinde de adeta hayatımızı kabusa çeviren bir problem var; o da uygulamalar arası geçişteki zorluk. Örneğin Google Authenticator’da 5 tane hesabınızın ekli olduğunu, ama hesaplarınızı Microsoft Authenticator uygulamasına geçirmek istediğinizi düşünün. Normalde tüm hesaplarınızı yeni uygulamaya aktarmak için, tek tek tüm ayarları yeniden yapılandırmanız gerekiyordu.

Bugün ise Microsoft, işte bu derdi ortadan kaldıran bir güncellemeye imza attı. Microsoft Authenticator uygulamasının en son beta sürümüne, CSV dosyasından veya direkt Google Chrome üzerinden şifre içe aktarma özelliği geldi. Uygulamaya eklenen bu özellik sayesinde, Google Chrome’un mobil uygulamasında kayıtlı olan şifrelerinizi saniyeler içerisinde Microsoft Authenticator’a kaydedebiliyorsunuz. Bu sayede, hesaplarınızı tek tek Microsoft Authenticator için yeniden ayarlama derdiniz olmuyor.

Microsoft Authenticator uygulamasına şifre nasıl aktarılır?

Uygulamaya eklenen yeni özellik, henüz beta aşamasında oldundan dolayı evvela Play Store üzerinden Microsoft Authenticator’un betasına kaydolmanız gerekli. Kaydınızı yaptıktan sonra, aşağıdaki adımları takip ederek şifreleri içe aktarabilirsiniz:

Microsoft Authenticator’u açın. Sağ üst köşedeki menü simgesine dokunun. Ayarlar’a dokunun. Bu kısımda sayfayı aşağı kaydırın. “Parolaları içe aktar” seçeneğine dokunun.

Şimdi karşınıza çıkan pencerede, dilerseniz CSV dosyasından, dilerseniz Chrome üzerinden şifrelerinizi Authenticator uygulamasına aktarabilirsiniz.