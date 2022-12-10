Moto X40 akıllı telefonun Çin’deki lansman tarihi belli oldu. Motorola, telefonun yakında piyasaya sürüleceği konusunda açıklamalarda bulundu. Lenovo’nun sahip olduğu dev firma, bir süredir yaklaşan Moto X40 Çin lansmanını ima eden tanıtımlar paylaşıyordu. Bugün ise Motorola, resmi olarak X40’ı bu ay içinde Çin pazarına sunacağını doğruladı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Moto X40 Cihazının Lansman Tarihi Belli Oldu

Çinli teknoloji devi Motorola, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam edecek. Şirket en son olarak çıkaracağı amiral gemisi Moto X40’ı 15 Aralık 2022 Perşembe günü tanıtacağını açıkladı. Mevcut lansmanın sadece Çin’de olacağını söylemekte fayda var. Telefonun küresel pazara çıkması muhtemel ancak belirli bir tarih şu anlık yok. Cihazın fiyatı da küresel pazar lansman tarihi gibi belirsizliğini koruyan unsurlardan.

Moto X40 Cihazının Muhtemel Özellikleri

Yeni gelecek telefon hakkında aylardır çeşitli sızıntı ve haberler yapılmakta. Bilmeyenler için iddialardan en büyüğü Digital Chat Station isimli yazardan geldi. DCS, X40’ın Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte piyasaya sürüleceğini belirtmişti. Ayrıca, Moto X40 Ekim ayında TENAA web sitesinde görüntülendi. TENAA listesi, yeni Motorola telefonunun dört kavisli bir ekrana sahip olduğunu ortaya koydu. Sertifika panel tarafında yeni canavarın çentik tasarımına ev sahipliği yaptığını belirtti. Resmi duyuruya göre, Moto X40 yakında Çin’de piyasaya sürülecek. Motorola kısa süre önce telefonun Snapdragon 8 Gen 2 işlemci barındıracağını doğruladı.

Telefonun özellikleri bir yana dursun, şirket X40’ı küresel pazarda Moto Edge 40 Pro takma adıyla piyasaya sürebilir. Adı ne olursa olsun Motorola’nın en son çıkaracağı model muhtemelen amiral gemisi segmentinde bir telefon olacak. Cihazın tam olarak doğrulanmasa da çoğu kişi tarafından olası görülen özellikleri de aylardır gündemi meşgul etmekte. Bunlardan birisi, telefonun 6,67 inç OLED Full HD+ bir ekrana sahip olacağı. Bazı raporlar bu ekranın HDR10+ ve 165Hz yenileme hızını da destekleyeceğini öne sürüyor. Cihaz, Snapdragon 8 Gen 2 çipinin yanı sıra X40, Adreno 740 GPU ile birlikte gelecek. Öte yandan, muhtemelen LPDDR5X RAM ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Arka panele gelecek olursak, 50MP birincil kamera dahil olmak üzere üç kameralı bir kurulum bizleri bekliyor. Telefonun ön yüzünde ise 60MP selfie kamerası yer alabilir. Telefonun FCC listesine göre Edge 40 Pro 125W hızlı şarjı destekliyor. Ön kamerada aksi iddialar da var. 91mobiles tarafından hazırlanan bir rapor, X40’ın 32MP selfie kamerasıyla geleceğini söylüyor. Telefonun 5000mAh pil ünitesine sahip olması muhtemel.

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