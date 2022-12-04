Motorola Edge 30 Fusion ilk olarak bu yıl Eylül ayının ilk haftasında piyasaya sürüldü. Lansman, Amerika Birleşik Devletleri pazarı da dahil olmak üzere küresel pazar için tasarlanmıştı. Şirket, Edge 30 Fusion akıllı telefonunu, ABD’ye özel olarak yeniden tanıtmayı hedefliyor. Bu kez, cihaz bir akıllı telefonda hiç görülmemiş çok benzersiz bir renkte piyasaya sürülecek. Ve tabii ki yeni versiyon Amerika Birleşik Devletleri’ne özel olacak. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Motorola Edge 30 Fusion, Farklı Renk Tasarımıyla Tekrar Piyasada Olacak

Şirketin telefon için tercih ettiği bu eşsiz renk Viva Magenta olarak adlandırılıyor. Bu renk aynı zamanda 2023 yılının Pantone rengi. Bilmeyenler için Yılın Pantone rengi yaklaşık yirmi yıldır var olan bir trend. Motorola yeni renk trendi ile yaptığı bu işbirliğini şu şekilde açıkladı:

Pantone Yılın Rengi, küresel trendler analiz edilerek seçilir. Ve yıl boyunca temalar ve toplumun tüm yönleri göz önünde bulundurulur. Modadan pazarlamaya, sosyal medyaya ve hatta politikaya kadar.

Motorola’nın Pantone ile yaptığı küresel işbirliği, yeni Edge 30 Fusion Viva Magenta sürümünün ortaya çıkmasına sebep oldu. Viva Magenta rengi şirket tarafından, yeni anlatılar yazan korkusuz bir renk tonu olarak görülüyor. Pantone göre renk, sanal ve fiziksel olanı coşkuyla harmanlamanın ne anlama geldiğini ifade eder. Doğadan ilham alır ve teknoloji aracılığıyla keşfedilir. Çoklu boyutları ve yaratmanın yeni yollarını ortaya çıkardığı düşünülen renk, şimdi Edge 30 için ABD pazarında.

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