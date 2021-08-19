Mobil
Moto Tab G20 Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı
Moto Tab G20, teknik özellikleriyle birlikte Google Play Console’da görüldü. Moto Tab G20’nin teknik özellikleri ve tasarım görselleri 3. nesil Lenovo Tab M8 ile benzerlik göstermekte. Bunu göz önüne alırsak, Moto Tab G20, Lenovo muadili tableti yeniden markalanmış bir sürümü olabilir. Tabletin teknik özellikleri Google Play Console’da görüldüğünden, Motorola çok yakında bu yeni tableti tanıtmak için lansman yapmayı planlıyor gibi gözüküyor.
Moto Tab G20 Teknik Özellikleri
Moto Tab G20 yani yeniden markalaşmış Lenovo Tab M8 ile benzer özelliklere sahip olacak. Moto Tab G20 240 DPI Ekran yoğunluğuna, 8 inç HD+ 800×1200 piksel ekrana sahip olacak. Tablet işlemci olarak Mediatek MT8768A’yı tercih etmiş. Bu işlemci 8 çekirdekli ve 2.3GHz hızında çalışmakta. Ayrıca 4G ce Wi-Fi 5’i destekliyor. Grafik işlemcisi olarak ise Imagination Tech PowerVR GE8320’yi tercih etmiş. Tablet 3GB Ram ile gelecek. Google Play Console üzerinde bir diğer detay ise Android sürümünün Android 11 ile geleceğini söylüyor.
Tab G20’nin yeniden markalaşmış bir Lenovo Tab M8 olduğu yönünde söylentiler doğru çıkarsa, Moto Tab G20 arkada 5Mp ana kamerası ve önce 2MP selfie kamera kullanacak. Moto Tab G20, aynı Lenovo’daki gibi 5.100mAh pil gücü ile gelebilir. Cihaz yüksek ihtimal ile Dolby Atmos hoparlör sistemine sahip olacaktır. Motorola bütçe dostu olmak için parmak izi sensörünü bu tablette kullanmayabilir.
Lansman tarihi açıklandığı zaman daha fazla bilgiler ile yeniden markalaşmamı mı yoksa yeni bir tablet olarak mı çıkardığını göreceğiz.
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Giyilebilir Teknoloji
HUAWEI WATCH 3 Türkiye’de satışa sunuldu
HUAWEI, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen ve akıllı yaşam deneyimleri sunmak için HarmonyOS 2 işletim sistemiyle donatılan HUAWEI WATCH 3 akıllı saatini Türkiye’de satışa sundu.
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HUAWEI giyilebilir cihazlarda temel olarak yer alan; sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve ultra uzun pil ömrünün yanı sıra, HUAWEI WATCH 3’te vücut ısısını algılayan hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor. El yıkama ve cihazın düşme durumunu algılama gibi yeni özellikler de sunan Markanın yeni akıllı saatleri, kullanıcıların mekandan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini de sağlıyor.
İçindekiler
Klasik saatler kadar estetik
HUAWEI WATCH 3, akıllı saat ve geleneksel saat arasındaki tasarımı estetik bir şekilde dengeliyor. Saat paslanmaz çelik gövdesi, kavisli 3D cam kaplama ve büyük bir ekrandan oluşuyor. Hassasiyetli dokunmatik sensörü ile kullanıcılar görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri arasında konforlu bir şekilde geçiş yapabiliyor. HarmonyOS 2 ayrıca, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak için 3D taç ara yüzünü tamamlayan ızgara tarzı uygulama menüsüne de sahip.
HUAWEI WATCH 3, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan zengin kayış modellerine sahip. Kullanıcılar ayrıca birçok işlevsel saat kadranı seçeneğiyle akıllı saatlerini tam ihtiyaçları olan şekilde ve günlük tarzlarına uygun olarak kişiselleştirebiliyorlar.
Bileğinizdeki cep telefonu
HUAWEI WATCH 3 bağımsız bağlantı desteğine de sahip. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor. WATCH 3, aynı zamanda kişisel seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor. Yolcular bir bilek hareketiyle taksi konumunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebilir, akıllı telefonlarını yolculuk süresince elde taşımaktan kurtulabiliyorlar. Kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery WATCH 3’e ön yüklü olarak geliyor.
Kesintisiz 7/24 sağlık takibi
HUAWEI WATCH 3, 100’den fazla egzersiz modu, hassasiyetli vücut ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısı sunan bir sağlık ve antrenman asistanı. Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sağlık durumları hakkında da güncel kalmalarını sağlıyor. WATCH 3 akıllı modda 3 gün, uzun pil ömrü modunda ise 14 gün boyunca durmadan çalışabiliyor.
HUAWEI WATCH 3, siyah gövde ve siyah silikon kayış ile, metalik gri gövde ve kahverengi deri kayış seçeneklerine sahip. 4.999 TL fiyatla tüketicilere sunulan akıllı saati satın alanlar, yalnızca 1 TL karşılığında tam kablosuz bluetooth kulaklık olan HUAWEI FreeBuds 3’e de sahip oluyorlar. Online Mağaza tüketicilere ayrıca vade farksız 4 taksit imkanı da sunuyor.
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Akıllı Telefonlar
Android Telefonunuzu Yüz İfadeleriniz İle Kontrol Edin
Android’de uzun zamandır geliştiriciler engelli kişilere yardım etmeyi amaçlayan uygulamalar ve deneyimler oluşturmak amacıyla Erişilebilirlik Paketi kullanmakta. Android Erişilebilirlik Paketi son güncellemesi ile kullanıcıların cihazlarını yüz ifadeleri ile kontrol edebileceği bir yöntem ekliyor.
Android Erişilebilirlik Paketi uygulaması Beta sürümü olan 12.0.0 ile, Pixel telefonlara sunulan Android 12 dördüncü beta yazılımına dahil edildi. Güncellenen uygulama Android Erişilebilirlik Paketi, erişilebilirlik hizmetlerinden biri olan Anahtar Erişimine “Kamera Anahtarı” bölümünü ekliyor. Anahtar Erişimi, dokunmatik ekranı kullanmadan Android cihazınız ile etkileşim kurmanıza olanak sağlayan araçlar içermekte.
Kamera Anahtarları şu anda 6 adet hareketi ayarlamayı desteklemekte. Android 12 Beta sürümleri bittiğinde bu listenin çoğalması büyük bir olasılıktır.
Kontrol Edebileceğiniz Yüz İfadeleri
- Açık Ağız
- Gülümseme
- Kaşları Kaldırma
- Sola Bakma
- Sağa Bakma
- Yukarı Bakma
Yüz İfadeleriniz İle Yapabileceğiniz Eylemler
- Kamera Anahtarını Duraklatma
- Otomatik Taramayı Aç/Kapat
- Uygulama Seçme
- Önceki/Sonraki
- Dokun ve Basılı Tut
- İleri/Geri Kaydır
- Ana Sayfaya Git
- Geri Git
- Bildirimler
- Hızlı Ayarlar
- Genel Bakış
Kamera Anahtarı özelliği aktif olduğu zaman, bildirim çubuğunda gözüken bir simge gözükecektir. Android 12 güvenlik gereği kameraya her erişim olduğunda bu simge gözükecektir, ilk başta biraz gereksiz gelebilir. Ancak, Android 11 cihazlarında kullanıldığında bildirim çubuğunda bu simge gözükmeyecektir.
Uygulamayı Nasıl Edinebilirim ?
Uygulamayı resmi yollardan yüklemek için beta kullanıcısı olmanız gerekmektedir veya Android 12 güncellemeleri alan bir Pixel cihaza sahip olmanız gerekmektedir. Bunun dışında apk dosyası yükleyerek kullanıma başlayabilirsiniz. Apk’yı APKMirror sitesinden ulaşabilirsiniz.
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