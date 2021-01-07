Snapdragon 662’li Lenovo Tab P11 Duyuruldu!

Lenovo Tab P11 duyuruldu. Orta segment özellikleri taşıyan Tab P11, uygun fiyatı ile resmi olarak duyuruldu.

Özellikle tablet ve laptop modelleri ile dikkat çeken Lenovo, yeni Lenovo Tab P11 modelini duyurdu. Geçtiğimiz Ağustos ayında Tab P11 Pro modelini tanıtan Lenovo, şimdi ise yine Android destekli Tab P11 modelini duyurdu.

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Lenovo Tab P11’in özellikleri!

Daha uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkan Lenovo Tab P11, başta da söylediğimiz gibi gücünü Qualcomm’un Snapdragon 662 yonga setinden alıyor. Gücünü 4GB ve 6GB Ram bellek seçenekleri ile destekleyen Tab P11, depolama kanadında 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.

Üzerinde 11 inç büyüklüğünde 2000 x 1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran taşıyan Tab P11, yine ön tarafında 8MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. Arka kısmında 13MP‘lik ana kamera barındıran Tab P11, elektriksel gücünü ise 7500mAh değerindeki devasa bataryasından alıyor. Bu bataryayı ise USB-C üzerinden 20W hızlı şarj desteği ile dolduruyor.

İşletim sistemi olarak Android 10 kullanan Lenovo Tab P11, LTE, Wi-Fi 6, ayrı klavye paketi, microSD kart, Dock ve Precision Pen 2 destekli.

Lenovo Tab P11’in fiyatı!

Cihazın en merak edilen tarafı olan fiyat kısmına geldiğimizde ise Lenovo bizlere iki farklı fiyat etiketi sunuyor. Ancak 6GB’lık modelin fiyatı şimdilik bilinmiyor. 4GB+64GB ve 6GB+128GB olmak üzere iki farklı versiyon sunan Tab P11, fiyat konusunda da üzmüyor diyebiliriz. Lenovo tüm bu özelliklere sahip Tab P11’in 4GB Ram ve 64GB depolamalı versiyonu için 229.99 Dolar fiyat etiketi biçmiş. Yani yaklaşık 1689 TL gibi bir fiyata denk geliyor.

Fiyat konusunda hızlı bir rekabet yapmak gerekirse, Türkiye pazarında en yakın rakibi Samsung Galaxy Tab A7, 3GB Ram, 32GB depolama, Android 10 işletim sistemi ve Snapdragon 662 yonga setine sahip. Yani özellikler hemen hemen aynı ancak P11‘in fiyatı biraz daha fazla.

Genel olarak baktığımızda Lenovo Tab P11, fiyatına göre güzel bir cihaz diyebiliriz. Ancak 6GB Ram bellekli versiyonun fiyatını da merak etmiyor değiliz. Bakalım Lenovo, diğer model hakkındaki açıklamayı ne zaman yapacak.

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