Motorola G100 modelinin lansman tarihi belli oldu

Teknoloji devi Motorola, yeni telefonu G100 modelinin lansman tarihini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Elon Musk, NFT temalı yeni şarkısını satıyor

reklam

Motorola, resmi Twitter hesabı aracılığıyla çok beklenen Snapdragon 870 destekli telefonunun lansmanını gösteren kısa bir video paylaştı. Video, yaklaşan akıllı telefona da bir göz atıyor ancak tamamen açıklamıyor.

reklam

Motorola G100 modeli; 6.7 inçlik 2560 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Gücünü Snapdragon 870 işlemciden alan G100; 6/8 GB RAM’e ek olarak 128/256 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesine olan cihaz, söz konusu bataryayı 20W hızlı şarj ile destekleyecek.

Telefonun arka kısmında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 64 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 16 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve TOF 3D kamerası bulunuyor. Ayrıca Motorola G100 modelinin ön kısmında 16 MP ve 8 MP değerinde iki adet ön kamera yer alıyor.

Motorola G100 modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç 2560 x 1080 piksel çözünürlük, AMOLED, 90 Hz tazeleme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

Grafik işlemci: Henüz belirtilmedi

RAM: 6 veya 8 GB

Depolama: 128 veya 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 16 MP + 2 MP + TOF

Ön Kamera: 16 MP+ 8 MP

Batarya: 5000 mAh, 20W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB Type-C, 3,5mm jak

Son olarak paylaşılan bilgilere göre güçlü performansı ile dikkat çekecek Motorola G100 modeli; 25 Mart’ta tanıtılacak. Söz konusu cihazın etiket fiyatı ise 400-500 Euro arasında olması muhtemel.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!