Genel
Lenovo Tab M8 (3. Nesil) Google Play Console’da Görüldü
Özellikle Hindistan pazarındaki tablet satışlarıyla göz dolduran Lenovo yeni modelini hazırlıyor. Lenovo Tab M8 (3. nesil) yakında geliyor!
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Son zamanların sönük ismi Lenovo, 2019 yılının Ekim ayında tanıttığı 2. nesil Tab M8‘i güncelliyor. Google Play Console‘da yer alan Lenovo Tab M8 şirketin yeni giriş segment tableti olma yolunda. Geçtiğimiz modeller MediaTek yongalı ve uygun fiyatlı idi. Yeni modelin de bu geleneğe uygun tanıtılması oldukça muhtemel. Ek olarak ortaya çıkan veriler de beklentileri doğruluyor.
3. nesil Lenovo Tab M8 TB-8506F model numarasına sahip olacak. İki depolama seçeneği ile birlikte gelen tablet tahmin edebileceğiniz gibi MediaTek yongalı. Bu yonga Console verilerine göre MT8768A olacak. Hatırlasanız daha öncesinde Casper Via L30 ve Huwei Matepad T8‘de yer almıştı.
Sekiz çekirdekli olan MT8768A GPU tarafında PowerVR GE8320‘yi karşımıza çıkıyor. Ek olarak çekirdeklerin modeli ve hızı şu şekilde:
- 4x 2.0GHz hızında çalışan Cortex-A53
- 4x 1.5GHz hızında çalışan Cortex-A53
Ekran tarafında 800×1280 piksel çözünürlüğe sahip olması muhtemel olan Lenovo Tab M8 Android 11 ile kutudan çıkacak. Bunun dışında tablet hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bakalım yeni Lenovo daha başka hangi özelliklere sahip olacak? Ne zaman tanıtılacak? Bu soruların cevabını önümüzdeki günlerde alacağız. Şimdilik bu kadar…
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Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Serisi’nin Tanıtım Tarihi Kesinleşti!
Oppo Find X3 Serisi‘nin tanıtım tarihi kesinleşti. İşte Oppo’nun yeni akıllı telefon modellerinin tanıtılacağı tarih ve cihazlar hakkında bilinenler.
Oppo yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Oppo Find X3 Serisi her geçen gün ilgi çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyatı ile ortaya çıkan Find X3 modelleri, şimdi tanıtım tarihlerini ortaya seriyor. Daha önceden de sızdırılan tanıtım tarihi, bugün kesinleşti.
Oppo yeni akıllı telefon modellerini tanıtmak için sabırsızlanıyor. İçerisinde Find X3 Lite, Neo ve Pro modellerini barındıran Find X3 Serisi’nin posteri ortaya çıktı. Tanıtım posteri üzerinde cihazların lansman tarihini taşıyor. Ve bu tarih daha önce de söylediğimiz gibi 11 Mart.
Oppo 11 Mart tarihinde Oppo Find X3 Serisi‘ne özel bir lansman düzenleyecek. Oppo bu lansmanda Find X3 modelleri tanıtacak. Saat 19:30‘da gerçekleşecek olan lansman yoğun ilgi görecek gibi duruyor. Şimdi gelin birazda cihazların fiyatlarına ve özelliklerinden bahsedelim.
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Oppo Find X3 modellerinin özellikleri ve fiyatları!
Oppo ilk olarak uygun fiyatlı modeli Find X3 Lite ile karşımıza çıkıyor. Find X3 Lite, 8GB Ram, 128GB depolama ile birlikte geliyor. Mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Find X3 Lite‘ın fiyatı 400-500 Euro olarak belirlenmiş.
Serinin ortancası olarak adlandırılan Find X3 Neo, 12GB Ram ve 256GB depolama ile birlikte geliyor. Gümüş ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Find X3 Neo, 700-800 Euro arasında bir fiyata sahip olacak.
Şimdi sıra Find X3 Pro‘da. Serinin canavarı niteliğindeki X3 Pro, mavi, beyaz, turuncu ve siyah renk seçenekleri ile birlikte gelecek. 12GB Ram‘i içerisinde barındıran cihaz, 256GB depolama ile birlikte gelecek. Find X3 Pro‘nun fiyatı ise 1000-1200 Euro arasında olacak. Son olarak Oppo’nun A94 ve A54 adlı iki yeni modeli daha tanıtacağını da söyleyelim.
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Genel
Yeni Motorola Akıllı Saat Modelleri 2021’de Tanıtılacak!
Motorola, üç yeni akıllı saat modeli ile karşımıza çıkacak. İşte yeni Motorola akıllı saat modellerinin tasarımları ve tanıtım tarihleri.
Motorola 2021 yılındaki yıllık planını açıkladı. Motorola’nın açıkladığı takvimde ilgi çekecek üç yeni akıllı saat modeli yer alıyor. 2021 yılında tanıtılacak olan bu üç yeni akıllı saat, her zevke hitap ediyor diyebiliriz.
Motorola 2021 yılında tanıtacağı ürünleri listeledi. Listeye göz attığımızda en başta iki fanlı hava temizleyici yer alıyor. Hemen yanında Nisan ayında tanıtılacak olan bir akıllı ampul görüyoruz. Devamında ise asıl merak ettiğimiz ürün olan Moto G akıllı saat yer alıyor. Motorola buu saatin tanıtım tarihini Haziran 2021 olarak belirlemiş.
Listenin devamına baktığımızda dört fanlı bir hava temizleyici, bir güvenlik kamerası, bir bebek gözlem cihazı, bir klima ve iki yeni akıllı saat görebiliyoruz. Ancak bu modellerin özellikleri ve fiyatları hakkında hiçbir bilgi yok.
Listeye baktığımızda en çok dikkat çeken modeller tabiki saatler oluyor. Motorola 2021 yılında üç yeni akıllı saat ile karşımıza çıkacak. Moto G, Moto Watch ve Moto One olarak adlandırılan yeni akıllı saat modelleri 2021’in yaz aylarında piyasaya sürülecekler. Gelin modellere şöyle bir göz atalım.
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Yeni Moto akıllı saatlerin tasarımları ve bilinen özellikleri!
Motorola‘nın yeni akıllı saatlerine baktığımızda uygun fiyatlı model olarak Moto G karşımıza çıkıyor. Motorola cihazların fiyatları hakkında bir açıklamada bulunmamış. Ancak tahminlere göre Moto G bu üç ürün arasında en uygun fiyatlı olan olacak. Yuvarlak ve basit bir tasarım ile gelen Moto G, üzerinde iki adet fiziksel tuş taşıyor. Moto G adlı akıllı saat beyaz renk seçeneği ile geliyor. Moto G fiyatı dolayısıyla Motorola akıllı saat modelleri arasında dikkat çeken bir model oluyor.
Aynı ay içerisinde tanıtılacak olan Moto Watch ve Moto One daha özenilmiş bir tasarıma sahip. Apple Watch‘u andıran Moto Watch, üç model arasında orta direği temsil ediyor. Yine yuvarlak şekilde tasarlanan Moto One ise, tarzından da anlaşılacağı üzere daha premium bir tasarım ile geliyor.
Motorola akıllı saat modelleri hakkında teknik açıdan bilgiler bulunmuyor. Ancak söylediğimiz gibi serinin kalite sıralaması Moto G, Moto Watch ve Moto One şeklinde olacak. Bununla birlikte tüm modellerde WearOS işletim sistemi bulunacağı söyleniliyor. Bakalım Motorola yeni akıllı saat modellerine ne kadar fiyat biçecek.
Akıllı Telefonlar
Redmi K40 ve K40 Pro’nun Sökülme Videosu Yayınlandı
Redmi’nin 2 gün önce tanıttığı K40 ve K40 Pro modelinin sökülme videosu yayınlandı. İşte Redmi K40 ve K40 Pro’nun içindekiler!
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Redmi K40 ve K40 Pro Sökülme Videosu Yayında
Redmi 25 Şubat’ta hem rakiplerine göre uygun bir fiyatla, hem de üst düzey özelllikler ile Redmi K40 serisini tanıttı. Üç cihaz halinde tanıtılan seri, birçok insanın da dikkatini çekti. Bunun arkasından henüz 2 gün geçerken yayınlanan bir video Redmi K40 serisinin içindekileri karşımıza çıkarttı. İşte telefonların sökülme videosu ve içindekiler.
Video sayesinde gelecek dönemlerde tamirat yapmak isteyen kullanıcılar daha rahat bir deneyim yaşarken, ilgililerine de tabiri caizse ASMR etkisi yaratıyor. Telefonların özellikleri ise şu şekilde.
K40 Serisinin Özellikleri
Redmi K40 ve K40 Pro 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükle Super AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 120Hz tarama hızı ve 1300 nit parlaklıkla da dikkat çekiyor. 360Hz örnekleme hızı ise işin tuzu biberi konumunda.
Standart model 7nm üretim sürecine sahip Snapdragon 870‘den güç alıyor. Pro model ise 5nm‘lik Snapdragon 888‘i kullanıcılarla buluşturuyor. 6GB/8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri bulunan modeller kamera tarafında da ayrılıyor. Redmi K40’ın arka kamerası 48MP iken, K40 Pro’nun arka kamerası 64MP çözünürlükte.
Ek olarak 33W hızlı şarj desteği bulunan modellerin pili 4.520 mAh. Ha unutmadan telefonların kamera sensörü Sony IMX582. Ek olarak işletim sistemleri ise Android 11.
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Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
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