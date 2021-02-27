Lenovo Tab M8 (3. Nesil) Google Play Console’da Görüldü

Özellikle Hindistan pazarındaki tablet satışlarıyla göz dolduran Lenovo yeni modelini hazırlıyor. Lenovo Tab M8 (3. nesil) yakında geliyor!

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Son zamanların sönük ismi Lenovo, 2019 yılının Ekim ayında tanıttığı 2. nesil Tab M8‘i güncelliyor. Google Play Console‘da yer alan Lenovo Tab M8 şirketin yeni giriş segment tableti olma yolunda. Geçtiğimiz modeller MediaTek yongalı ve uygun fiyatlı idi. Yeni modelin de bu geleneğe uygun tanıtılması oldukça muhtemel. Ek olarak ortaya çıkan veriler de beklentileri doğruluyor.

3. nesil Lenovo Tab M8 TB-8506F model numarasına sahip olacak. İki depolama seçeneği ile birlikte gelen tablet tahmin edebileceğiniz gibi MediaTek yongalı. Bu yonga Console verilerine göre MT8768A olacak. Hatırlasanız daha öncesinde Casper Via L30 ve Huwei Matepad T8‘de yer almıştı.

Sekiz çekirdekli olan MT8768A GPU tarafında PowerVR GE8320‘yi karşımıza çıkıyor. Ek olarak çekirdeklerin modeli ve hızı şu şekilde:

4x 2.0GHz hızında çalışan Cortex-A53

4x 1.5GHz hızında çalışan Cortex-A53

Ekran tarafında 800×1280 piksel çözünürlüğe sahip olması muhtemel olan Lenovo Tab M8 Android 11 ile kutudan çıkacak. Bunun dışında tablet hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bakalım yeni Lenovo daha başka hangi özelliklere sahip olacak? Ne zaman tanıtılacak? Bu soruların cevabını önümüzdeki günlerde alacağız. Şimdilik bu kadar…

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