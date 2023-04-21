Motorola, yeni Moto Razr+ 2023 katlanabilir ekranlı telefonunun piyasaya sürüldüğünü resmen duyurdu. Şirket, yeni telefonun büyük bir harici ekran ve süper yüksek ekran-gövde oranı ile “küçük katlanabilir ekranların nihai biçimini tanımladığını iddia ediyor. Henüz belirli bir çıkış tarihi duyurulmamış olsa da, Weibo’daki tanıtım posteri, yaklaşmakta olan Moto Razr+ 2023’ün dikey katlanabilir bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

Moto Razr+ 2023’ün selefi Moto Razr 2022’den daha büyük bir ikincil ekrana sahip olması bekleniyor ve görseller, arka kamerayı bile kaplayabilen oldukça delikli bir tasarım gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: Vivo X Fold 2 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Tanıtım, cihazın adını net bir şekilde doğruluyor. “Moto Razr+ 2023” veya “Razr 40 Ultra” olarak adlandırılabilecek yeni modelin, katlanabilir bir telefon için şimdiden etkileyici olan Motorola Razr 2022’deki 2.7 inçlik ekrana göre çok daha büyük bir dış ekrana sahip olması bekleniyor.

Performans açısından Moto Razr+ 2023’ün maksimum 3,19 GHz CPU frekansına sahip Snapdragon 8+ Gen 1 yongasıyla donatıldığı söyleniyor. Telefon 8GB veya 12GB RAM ile gelecek ve Android 13 ile My UX 5 üstte olacak şekilde önceden yüklenmiş olacak.

Cihaz, 3640mAh bataryaya sahip olacağını ve 33W hızlı şarjı destekleyeceğini ortaya koyarak Çin’in kalite sertifika merkezinden geçti. Cihaz ayrıca Hindistan’da BIS sertifikasını da geçti.

Moto Razr+ 2023, yuvarlatılmış kenarlar ve çift arka kamera ile selefinin tasarımını takip edecek. Ayrıca kullanıcılara Motorola’nın amiral gemisi telefonlarından bekledikleri şık ve üstün hissi vermesi bekleniyor.