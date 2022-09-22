Motorola, Ağustos ayında Çin pazarında Moto Razr 2022 cihazını duyurdu ve an itibariyle bu model şirketin en yeni katlanabilir akıllı telefonu. Bildiğiniz üzere şirket bu modeli henüz küresel pazarda piyasaya sürmedi, ancak basına sızan yeni bir görüntü, hem cihazın tasarımını ortaya çıkardı hem de diğer bölgelerde de piyasaya sürülebileceğine dair ipuçları verdi. Sızıntılar ünlü teknoloji yazarı Evan Blass tarafından yapıldı.

İçindekiler Moto Razr 2022 Cihazının Tasarımı Hakkında Bilinen Tüm Özellikler

Moto Razr 2022 Cihazının Tasarımı Hakkında Bilinen Tüm Özellikler

Yeni Moto ürünü hakkında daha öncesinde basında yer alan iddialar bugün ortaya çıkarılan tanıtım görselleri ile taçlandırıldı. Basın görselleri popüler teknoloji bloğu yazarı EvLeaks’den geldi. Tasarım görselleri ve diğer söylentilere göre cihaz, selefine kıyasla daha büyük bir dış ekrana sahip kapaklı katlanabilir bir ekranla geliyor. Yeni kapak ekranı 2.7 inç boyutunda ve belirli oyunları ve mesaj uygulamasını destekler nitelikte. Bununla beraber kapak paneli aramaları yanıtlamanıza ve daha fazlasına olanak sağlıyor.

Ön tarafı incelediğimizde, birincil katlanır ekran 144Hz yenileme hızına sahip ve 6.7 inç boyutunda. Cihazın kasası Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setiyle donatılmış. Öte yandan cihaz, 33W hızlı şarjı destekleyen 3,500mAh lityum polimer pil ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Cihaz ayrıca kutudan çıktığı haliyle Android 12 OS tabanlı MyUX 4.0 özel ara yüzü ile çalışacak.

Sızdırılan basın görsellerine baktığımızda, cihazın arka tarafında 50 megapiksel birincil sensör ve 13 megapiksel ultra geniş açılı lensten oluşan çift kamera kurulumuna sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca, ön tarafta delikli ekranın içine gömülü 32 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Pazarlama görselleri ayrıca cihazın suya dayanıklı koruma sertifikalı olduğunu ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ile birlikte geldiğini de belirtiyor.

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