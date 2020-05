Moto One Vision Plus hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

Motorola, Google Play Console‘da ortaya çıkan bazı güncel bilgilere göre Moto One Vision‘un yeni bir “Plus” versiyonu üzerinde çalışıyor. Google Play Console‘da ortaya çıkan belgede cihazın teknik özellikleri ve genel tasarımı listelendi.

Moto One Vision Plus hakkında neler ortaya çıktı?

Moto One Vision Plus, 6.3 inçlik 1080p+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihazın su damlası çentikle gelecek olan selfie kamerasının özellikleri tam olarak bilinmiyor. Bu telefonun Plus takısını alma sebebi işlemci tarafındaki geliştirmeler olabilir. Çünkü cihazın bellek tarafında bir farklılığı bulunmuyor. Cihaz tıpkı taban sürümdeki gibi 4 GB RAM ile gelecek. Ayrıca telefonun 64 GB depolama alanı bulunacak. Tahmin edilene göre cihazın taban sürümde bulunan 128 GB depolama alanı bu telefonda da seçenek olarak sunulacak.

One Vision Plus, taban modelinin Ocak ayında aldığı Android 10 güncellemesine rağmen Android 9 Pie ile piyasaya sürülecek. Cihazın hangi işlemciyi kullanacağı henüz belli değil. Taban modelde bulunan Exynos 9609 yonga setinin yükseltilip yükseltilmediği henüz bilinmiyor. One Vision Plus‘un en çok merak edilen özelliklerinden biri yonga seti olacak gibi görünüyor. Cihazın parmak izi okuyucusu ve NFC desteği de bulunacak. Telefonun kamera, batarya ve şarj özellikleri ile ilgili ise henüz açıklanan bir bilgi bulunmamakta.