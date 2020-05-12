Moto One Vision Plus hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

Bugün Google Play Console‘da Moto One Vision Plus‘ın özellikleri görüntülenmişti. Eş zamanlı olarak Moto E7 modeli de Play Console‘da görüntülendi. Yeni nesil Moto E serisinin ilk telefonu olacak olan Moto E7, giriş seviyesi bir telefon olacak.

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Moto E7 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Motorola‘nın yeni giriş seviyesi serisinin ilki olan E7, Snapdragon 632 yonga setinden gücünü alacak. Aynı yonga seti orta segmentte yer alan G7 serisinde de kullanılmıştı. Her ne kadar yeni orta segment serisi olan G8 tanıtılsa da G7 serisi hala orta segmentteki gücünü koruyor. Cihazın 2 GB RAM‘i bulunmakla birlikte bu RAM kapasitesi Android 10 için pek yeterli gözükmüyor. Yine de giriş seviyesi bir telefon olması sebebiyle bunun çok sıkıntı yaratmayacağı tahmin ediliyor. Umarız cihazın 3 GB RAM kapasiteli bir modeli de piyasaya sürülür.

E7, yaklaşık 6 inçlik 720p+ çözünürlüklü 19:9 en boy oranına sahip bir ekranla gelecek. Google Play Console‘da telefonun boyutu tam olarak yazmasa da DPI değerinden bu sonuca ulaşıyoruz. En son çıkan Moto E6s 6.1 inçlik, E6 ise 5.5 inçlik ekrana sahipti.

Moto E7 ve Moto One Vision Plus‘ın ne zaman resmi olarak tanıtılacağı bilinmiyor. Ancak Google Play Console, üreticilerin lansman öncesi tercih ettiği bir platform olarak biliniyor. Bu sebeple lansman tarihinin yakın olduğunu söyleyebiliriz.