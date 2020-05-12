Akıllı Telefonlar
Moto One Vision Plus hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Motorola, Google Play Console‘da ortaya çıkan bazı güncel bilgilere göre Moto One Vision‘un yeni bir “Plus” versiyonu üzerinde çalışıyor. Google Play Console‘da ortaya çıkan belgede cihazın teknik özellikleri ve genel tasarımı listelendi.
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Moto One Vision Plus hakkında neler ortaya çıktı?
Moto One Vision Plus, 6.3 inçlik 1080p+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihazın su damlası çentikle gelecek olan selfie kamerasının özellikleri tam olarak bilinmiyor. Bu telefonun Plus takısını alma sebebi işlemci tarafındaki geliştirmeler olabilir. Çünkü cihazın bellek tarafında bir farklılığı bulunmuyor. Cihaz tıpkı taban sürümdeki gibi 4 GB RAM ile gelecek. Ayrıca telefonun 64 GB depolama alanı bulunacak. Tahmin edilene göre cihazın taban sürümde bulunan 128 GB depolama alanı bu telefonda da seçenek olarak sunulacak.
One Vision Plus, taban modelinin Ocak ayında aldığı Android 10 güncellemesine rağmen Android 9 Pie ile piyasaya sürülecek. Cihazın hangi işlemciyi kullanacağı henüz belli değil. Taban modelde bulunan Exynos 9609 yonga setinin yükseltilip yükseltilmediği henüz bilinmiyor. One Vision Plus‘un en çok merak edilen özelliklerinden biri yonga seti olacak gibi görünüyor. Cihazın parmak izi okuyucusu ve NFC desteği de bulunacak. Telefonun kamera, batarya ve şarj özellikleri ile ilgili ise henüz açıklanan bir bilgi bulunmamakta.
Akıllı Telefonlar
Moto E7, Google Play Console’da görüntülendi!
Bugün Google Play Console‘da Moto One Vision Plus‘ın özellikleri görüntülenmişti. Eş zamanlı olarak Moto E7 modeli de Play Console‘da görüntülendi. Yeni nesil Moto E serisinin ilk telefonu olacak olan Moto E7, giriş seviyesi bir telefon olacak.
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Moto E7 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Motorola‘nın yeni giriş seviyesi serisinin ilki olan E7, Snapdragon 632 yonga setinden gücünü alacak. Aynı yonga seti orta segmentte yer alan G7 serisinde de kullanılmıştı. Her ne kadar yeni orta segment serisi olan G8 tanıtılsa da G7 serisi hala orta segmentteki gücünü koruyor. Cihazın 2 GB RAM‘i bulunmakla birlikte bu RAM kapasitesi Android 10 için pek yeterli gözükmüyor. Yine de giriş seviyesi bir telefon olması sebebiyle bunun çok sıkıntı yaratmayacağı tahmin ediliyor. Umarız cihazın 3 GB RAM kapasiteli bir modeli de piyasaya sürülür.
E7, yaklaşık 6 inçlik 720p+ çözünürlüklü 19:9 en boy oranına sahip bir ekranla gelecek. Google Play Console‘da telefonun boyutu tam olarak yazmasa da DPI değerinden bu sonuca ulaşıyoruz. En son çıkan Moto E6s 6.1 inçlik, E6 ise 5.5 inçlik ekrana sahipti.
Moto E7 ve Moto One Vision Plus‘ın ne zaman resmi olarak tanıtılacağı bilinmiyor. Ancak Google Play Console, üreticilerin lansman öncesi tercih ettiği bir platform olarak biliniyor. Bu sebeple lansman tarihinin yakın olduğunu söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Türkiye’nin en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu
Global araştırma firması StatCounter’ın yaptığı Türkiye geneli akıllı telefon pazar payı araştırması sonuçları açıklandı. Veriler ülkemizde en çok satan akıllı telefon firmasını ve rakiplerini ortaya çıkardı.
Sonuçlara baktığımızda zirvede yüzde 48,24 pazar payı ile Samsung firmasını görüyoruz. Firma bilindiği üzere, sadece F/P değil birçok kullanıcıya hitap edebilen çok çeşitli fiyat segmentlerinde modellerini ülkemizde satışa sunuyor. Listede ikinci sırada ise yıllardır Samsung rakibi olarak dile getirilen Apple’ı, yüzde 15,65’lik pazar payıyla görüyoruz. Genelde üst segment modelleriyle pazar hakimiyeti sağlayan Apple’ın, F/P seçeneklerini barındırmadığı için listede bu denli bir orana sahip olması normal görünüyor.
Listede üçüncü sırada Google ile yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen fakat içerisinde birçok farklı model barındıran Huawei göze çarpıyor. Huawei’nin bu başarısında operatörlerle yaptığı anlaşmaların ve ortak satışların etkili olduğu söyleniyor. Raporda dördüncü sırada ise, ülkemizde özellikle Redmi Note 8 serisiyle pazara damgasını vuran ve kendinden sık sık söz ettiren Xiaomi bulunuyor. Xiaomi’nin bu başarısı sadece Türkiye için değil, global anlamda da ciddi şekilde pazar payı verilerine yansıyor.
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StatCounter’ın sık sık ülkemizle ilgili veriler yayınladığını biliyoruz ve bu aşamada mevcut en çok satan firmalar verilerinin 2019 yılı Nisan ayı ile 2020 yılı Nisan ayı arasını kapsadığını da ekleyelim.
Sırasıyla liste ve veriler şu şekilde;
- Samsung: %48,24
- Apple: %15,65
- Huawei: %13,91
- Xiaomi: %6,06
- General Mobile: %3,88
- LG: %2,72
- Vestel: %1,81
- Casper: %1,42
- OPPO: %1,19
- Sony: %0,87
- Lenovo: %0,76
- Turkcell: %0,68
- HTC: %0,53
- ASUS: %0,39
- Nokia: %0,31
- Vodafone: %0,18
- Motorola: %0,14
- Meizu: %0,06
- OnePlus: %0,05
- Diğer Markalar: %0,13
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a, Haziran ayına ertelendi!
22 Mayıs tarihinde Google Pixel 4a bir lansman ile tanıtılacaktı. Fakat yeni bir rapora göre orta sınıf Pixel telefon, Haziran ayına ertelendi. Bu bilgiler, Google Pixel 4a‘nın beklenen teslim tarihini 5 Haziran olarak listeleyen Vodafone Almanya‘dan belgeler aldığını iddia eden Alman blog Caschys‘den geliyor.
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Google Pixel 4a ne zaman tanıtılacak?
Google Pixel 4a hakkında, 5 Haziran‘da Almanya‘da piyasaya sürüleceği iddiası oldukça kuvvetli gözüküyor. Avrupa‘nın geri kalanı ve Amerika için bu tarih henüz belli değil. Google‘dan Pixel 4a‘nın ne zaman duyurulacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Google, 3 Haziran‘da Android 11 Beta Lansmanı‘nda bu cihazı resmi olarak tanıtabilir. Yakın zaman içinde bu bilgilerin kesinleşmesi bekleniyor.
Bazı sızıntılara göre Pixel 4a, 6 GB RAM ve Android 10 ile desteklenecek olan Snapdragon 730 SoC ile gelebilir. Kamera tarafında ise Pixel 4a, arka tarafta 12.2 MP’lik ana kamera bulundurabilir. Ön tarafta ise 84 derecelik bir FOV ile birlikte 8 MP çözünürlüklü selfie kamera olması bekleniyor.
Pixel 4a hakkında ortaya çıkan bilgilere baktığımızda ise telefonda arka tarafta bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Ayrıca USB-C bağlantı noktası üzerinden 18W ile hızlı şarj olacak olan 3.080 mAh değerinde bataryası mevcut. Pixel 4a hakkında yakın zamanda daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.