Google Pixel 4a, Haziran ayına ertelendi!

22 Mayıs tarihinde Google Pixel 4a bir lansman ile tanıtılacaktı. Fakat yeni bir rapora göre orta sınıf Pixel telefon, Haziran ayına ertelendi. Bu bilgiler, Google Pixel 4a‘nın beklenen teslim tarihini 5 Haziran olarak listeleyen Vodafone Almanya‘dan belgeler aldığını iddia eden Alman blog Caschys‘den geliyor.

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Google Pixel 4a ne zaman tanıtılacak?

Google Pixel 4a hakkında, 5 Haziran‘da Almanya‘da piyasaya sürüleceği iddiası oldukça kuvvetli gözüküyor. Avrupa‘nın geri kalanı ve Amerika için bu tarih henüz belli değil. Google‘dan Pixel 4a‘nın ne zaman duyurulacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Google, 3 Haziran‘da Android 11 Beta Lansmanı‘nda bu cihazı resmi olarak tanıtabilir. Yakın zaman içinde bu bilgilerin kesinleşmesi bekleniyor.

Bazı sızıntılara göre Pixel 4a, 6 GB RAM ve Android 10 ile desteklenecek olan Snapdragon 730 SoC ile gelebilir. Kamera tarafında ise Pixel 4a, arka tarafta 12.2 MP’lik ana kamera bulundurabilir. Ön tarafta ise 84 derecelik bir FOV ile birlikte 8 MP çözünürlüklü selfie kamera olması bekleniyor.

Pixel 4a hakkında ortaya çıkan bilgilere baktığımızda ise telefonda arka tarafta bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Ayrıca USB-C bağlantı noktası üzerinden 18W ile hızlı şarj olacak olan 3.080 mAh değerinde bataryası mevcut. Pixel 4a hakkında yakın zamanda daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.