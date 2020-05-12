Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a, Haziran ayına ertelendi!
22 Mayıs tarihinde Google Pixel 4a bir lansman ile tanıtılacaktı. Fakat yeni bir rapora göre orta sınıf Pixel telefon, Haziran ayına ertelendi. Bu bilgiler, Google Pixel 4a‘nın beklenen teslim tarihini 5 Haziran olarak listeleyen Vodafone Almanya‘dan belgeler aldığını iddia eden Alman blog Caschys‘den geliyor.
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Google Pixel 4a ne zaman tanıtılacak?
Google Pixel 4a hakkında, 5 Haziran‘da Almanya‘da piyasaya sürüleceği iddiası oldukça kuvvetli gözüküyor. Avrupa‘nın geri kalanı ve Amerika için bu tarih henüz belli değil. Google‘dan Pixel 4a‘nın ne zaman duyurulacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Google, 3 Haziran‘da Android 11 Beta Lansmanı‘nda bu cihazı resmi olarak tanıtabilir. Yakın zaman içinde bu bilgilerin kesinleşmesi bekleniyor.
Bazı sızıntılara göre Pixel 4a, 6 GB RAM ve Android 10 ile desteklenecek olan Snapdragon 730 SoC ile gelebilir. Kamera tarafında ise Pixel 4a, arka tarafta 12.2 MP’lik ana kamera bulundurabilir. Ön tarafta ise 84 derecelik bir FOV ile birlikte 8 MP çözünürlüklü selfie kamera olması bekleniyor.
Pixel 4a hakkında ortaya çıkan bilgilere baktığımızda ise telefonda arka tarafta bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Ayrıca USB-C bağlantı noktası üzerinden 18W ile hızlı şarj olacak olan 3.080 mAh değerinde bataryası mevcut. Pixel 4a hakkında yakın zamanda daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Galaxy M51 ve M31S modelleri geliştirme aşamasında
Samsung’un Galaxy M51 ve Galaxy M31S olarak adlandıracağı 2 model için geliştirme çalışmaları başladı. Bu 2 model ile beraber Samsung, orta sınıftaki bütçe dostu model gamını genişletmeyi amaçlıyor. Ayrıca bu modellerin ilk olarak Hindistan’da satışa sunulması bekleniyor.
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Galaxy M51 ve Galaxy M31S modelleri ile ilgili neler biliyoruz
Samsung’un uygun fiyatlı ve 128 GB boyuta sahip bir dahili depolama sürücüsü üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu bilgiye dayanarak da Galaxy M51 ve M31S modelleri muhtemelen 128 GB dahili depolamaya sahip olacak diyebiliriz. Fakat Samsung, fiyatı biraz daha aşağı çekebilmek adına bunu bir opsiyon olarak da sunabilir, çünkü M31S modeli için fiyatlandırmanın çok önemli bir kriter olduğunu söyleyebiliriz.
Galaxy M51 modeline gelince ise, bize kalırsa değişen harfe rağmen M51 modeli Galaxy A51 modeli ile donanımsal anlamda büyük oranda aynı olacaktır; fakat tasarımda ve batarya ömründe elbette farklar olacaktır. Önceki sızıntılara bakar isek; ön tarafta 6.5 inç ve delikli kamera tasarımına sahip bir ekran bizi karşılayacak. Arka tarafta ise üçlü kamera modülü ve LED flaş bulunacak. Ayrıca arka tarafta bir de fiziksel parmak izi okuyucu olması bekleniyor.
Beklenen teknik özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz;
- 6.5 inç AMOLED ekran paneli, 1080 x 2400 çözünürlük, 405 PPI piksel yoğunluğu
- Exynos 9611 işlemci (10 nm süreçli) ve Mali-G72 MP3 GPU
- Android 10 ve One UI 2.1
- 48 MP + 12 MP + 5 MP arka kamera
- 32 MP ön kamera, f/2.2 diyagram açıklığı
- 8GB RAM (opsiyonel), 128GB dahili depolama (opsiyonel)
- 4,000 mAh batarya ve 15 W hızlı şarj desteği
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Akıllı Telefonlar
Motorola Razr, Android 10 güncellemesi aldı
2019 yılının Kasım ayında Motorola, ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Razr modelini piyasaya sundu. Piyasaya Android 9.0 işletim sistemi ile sunulan Razr, Android 10 güncellemesi almaya başladı.
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Motorola Razr Android 10 güncellemesi kullanıcılara neler sunuyor
Hali hazırda yenilikçi bir ürün olarak zihinlerde yer eden Motorola Razr, yeni aldığı Android 10 güncellemesi ile de farklı özelliklere sahip oldu. Quick View olarak adlandırılan, kapak kısmındaki ekrana getirilen yeni özellikler ise; Razr’ın kullanım kolaylığını bir miktar daha üst seviyeye taşımış durumda. Gelin Android 10 ile beraber Razr’a getirilen yeniliklere göz atalım.
- Yeni gelen özellik ile beraber telefonun kapağını açmadan arama yapabileceksiniz. Bu özelliği kullanmak için tek yapmanız gereken Quick View ekranında aramak istediğiniz kişiyi sola kaydırmak.
- Dış ekran üzerinden mesaj cevaplayabileceksiniz.
- Kamera uygulamasına erişim kolaylaştırıldı.
- Yeni kamera modları: grup özçekimi, portre modu, renk manipülasyonu vb.
- Dış ekran üzerinden müzik, navigasyon vb. uygulamaların kontrolünün sağlanabilmesi. Spotify ve YouTube Music’e direk erişim. ayrıca navigasyon yönergelerini doğrudan görüntüleyebilmek.
Motorola Razr için yeni gelen özellikler şimdilik bu şekilde. Eğer bir Razr kullanıcısı iseniz ve güncelleme henüz telefonunuzda gözükmüyorsa biraz sabretmeniz faydalı olabilir; çünkü güncelleme aşama aşama dağıtılmaya başlandı ve yakın zamanda Razr’ınızda Android 10 güncellemesine kavuşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Dönebilen çift ekranlı LG “Wing” sızdırıldı!
Kore’de yayımlanan sızıntı haberine göre LG, “Wing” model adında dönebilen çift ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor. Haberde gerçek olmasa da “T” formuna gelebilen cihazın nasıl görüneceğine dair bilgi veren bir görsel de yayımlandı.
Çift ekranlı olacak cihazın ana ekranın altında 4 inç boyutunda bir ekran barındırması bekleniyor. Haberimizin devamında bulunan görselde de görebileceğiniz gibi ana ekran 90 derece dönerek yatay hale geliyor ve ikinci ekran ortaya çıkıyor. Cihazın kanat anlamına gelen “Wing” model kodu ekran döndürüldüğünde sağ ve sol tarafında oluşan kanat görüntüsünden geliyor. Söz konusu görselin 2 ayrı fotoğrafın kesilip birleştirilmesi ile oluşturulduğu bariz şekilde görülüyor. Bu sebeple söz konusu modelin daha farklı görüneceğini belirtelim.
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LG Wing modelinin Qualcomm’un Snapdragon 700 serisi bir yonga setini kullanması bekleniyor. Kamera tarafında modelin 64 MP çözünürlüklü bir ana kamera ile geleceği de gelen haberler arasında.
LG Wing, ikinci 4 inç boyutundaki kare (1:1 en-boy oranlı) ekranı ile ana ekran üzerinde yapılan işlemlere kontrolcü veya yardımcı olma amacında olacak. Örneğin YouTube üzerinde tam ekran video izlenirken yorumların 2. ekrandan takip edilmesi kullanım senaryolarından biri olabilir. Haberde yer alan bir diğer senaryo ise fotoğraf veya video düzenleme sırasında kontrol ve ön izlemenin ayrı ekranlarda olması şeklinde. Tabiki söz konusu senaryolarda kullanılacak uygulamaların çift ekrana özel olarak geliştirilmesi gerekebilir.
ET News sitesinin haberine göre LG, 2020’nin ikinci çeyreğinde piyasaya sunmayı planladığı “Wing” modelini geliştirme aşamasında. Son günlerde Velvet modelleri ile gündeme gelen LG için aktif bir yıl olacağa benziyor.
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