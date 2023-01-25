Motorola’nın uzun zamandır konuşulan telefonu Moto G73 5G bugün resmi olarak tanıtıldı. Orta segmentte yer alacak olan bu telefon sunduğu özellikler ile segmentinin tüm sınırlarını zorlayacak gibi görünüyor. Dilerseniz lafı uzatmadan telefonun teknik özelliklerine hızlıca bir göz atalım.

Telefonda bizi 6.5 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli LCD ekran karşılıyor. Bu panel LCD yerine keşke AMOLED olsaymış demekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Kaputun altına baktığımızda ise MediaTek’in sekiz çekirdekli Dimensity 930 yonga setini görünüyoruz.

8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda microSD kart desteği de yer alıyor. Android 13 ile çalışan bu telefon kamerası ile de çok iddialı. Telefonun arkasında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, portre çekimleri ve makro seçeneği için derinlik algılamalı f/2.2 diyaframa sahip 8MP çözünürlüğünde 118 derece ultra geniş açılı otomatik odaklama kamerası yer alıyor.

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Ön bölümde ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamerayı görüyoruz. Kutusundan 30W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkan bu telefon 300 dolar gibi nispeten uygun bir fiyattan satışa sunulacak.

İçindekiler Moto G73 5G özellikleri

Moto G73 5G özellikleri

6.5 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli LCD ekran

Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 930 6nm işlemci

IMG BXM-8-256 GPU

8GB RAM

256GB depolama

microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek

Android 13

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, portre çekimleri ve makro seçeneği için derinlik algılamalı f/2.2 diyaframa sahip 8MP çözünürlüğünde 118 derece ultra geniş açılı otomatik odaklama kamerası

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

3,5 mm ses jakı, Stereo hoparlörler

Yana monte parmak izi tarayıcı

Boyutlar: 161,42 x 73,84 x 8,29 mm; Ağırlık: 181 g

Sıçramaya dayanıklı (IP52)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC

TurboPower 30W hızlı şarjlı 5000mAh pil