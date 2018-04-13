Moto G6 serisi tüm renk seçenekleri ile ortaya çıktı

Moto G6 serisi ile Motorola; Moto G6 Play, Moto G6 ve Moto G6 Plus olmak üzere 3 farklı telefon çıkartmaya hazırlanıyor. Perşembe resmi olarak duyurulması beklene telefonların bugün render görselleri ortaya çıktı.

Moto G6 serisi 3 farklı versiyon ile geliyor

Tüm renklerin sunulduğu Moto G6 serisi render görüntülerinde inceleme imkanı bulduğumuz 3 farklı model mevcut; Moto G6 Play, Moto G6 ve Moto G6 Plus. Cihazlar büyük ekran ve Androdi Oreo işletim sistemine sahip olacak. Render görselleri Twitter üzerinden teknoloji sızıntı haberleri ile bilinen 15 yaşındaki Ishan Agarwal’ın tarafından paylaşıldı.

Just to round up, here are the renders of colour options I have found today for the Moto G6 series: Moto G6, G6 Plus and the G6 Play! Do you like the phones? They seem okay-ish to me! Some @evleaks quality leaked renders, aren’t they?! (You can always contact for watermark-less) pic.twitter.com/ESuONqFkPf — Ishan Agarwal (@IshanAgarwal24) 12 Nisan 2018

Moto G6 Play

5.7-inç, 18:9 HD+ (1440×720) Gorilla Glass

1.4GHz sekiz çekirdek Snapdragon 430

3GB RAM + 32GB ROM, microSD kart desteği

4,000 mAh pil ve Turbo Charging desteği

13MP arka kamera / 8MP ön kamera

micro USB yuvası & 3.5mm kulaklık girişi

Parmak izi okuyucusu (Arkada)

Android Oreo

G6 ailesinin giriş seviyesi ve en uygun fiyatlı telefonu olması beklenen Moto G6 Play içerisinde 1.4 GHz saat hızında sekiz çekirdekli Snapdragon 430 barındırıyor. 5.7 inç erkanlı G6 Play HD+ çözünürlük sunacak. 430 yonga setine 3 GB bellek ve 32 GB depolama alanı eşlik ediyor. microSD kart ile bu alan yükseltilebilecek.

Arka kısmında sadece bir adet 13 MP kamera bulunan telefonunön tarafında 8 MP selfie kamerqası mevcut. Her iki kameranın yanında LED flaş bulunurken telefonun işletim sistemi saf Anrdoid olacak. Lakin elbette içinde birkaç Moto uygulaması önceden yüklü gelecek. Ailenen diğer üyelerinden farklı olarak Moto G6 Play’in parmak izi okuyucusu arka kısımda bulunacak. Telefonun arka kısmı plastik görünümlü bir malzemeden oluşurken mavi ve altın rengi seçeneklerle sunulacak. Play versiyonunda 4000 mAh batarya olması bekleniyor.

Moto G6

5.7-inç, 18:9, Full-HD+ (2160×1080) Gorilla Glass

1.8GHz sekiz çekirdek Snapdragon 450

4GB RAM + 64GB ROM, microSD kart desteği

3,000 mAh pil ve Turbo Charging desteği

12MP + 5MP – Çift arka kamera

8MP ön kamera

Parmak izi okuyucusu (Önde)

Android Oreo

Moto G6 serisi için tasarlanan ortanca üye de 5.7 inç erkana sahipken, Full HD+ çözünürlükte olacak. İçerisinde 1.8 GHz hızında Snapdragon 450 işlemci yongası barındıran telefonda 4 GB bellek mevcut. Depolama alanı ise 64 GB olacak. Bu modelde microSD kart desteği olup olmayacağı belirtilmemiş.

Arka kısımda dairesel kamera modülü hemen göze çarpıyor. Çift kamera barındıran kurulumda 12 MP + 5 MP’lik lensler bulunuyor. Alt kısımda ise LED flaş desteği mevcut. LED flaş destekli 16 MP’lik ön kamera cihazın “selfie telefonu” olarak geleceğini haber ediyor gibi. Alt kısımda bulunan parmak izi okuyucusunun, haberin kaynağında eski Moto cihazlardan çok daha ince olduğu belirtilse de biz render’larda bir fark göremedik. USB-C girişli telefonun 3000 Mah’lık bataryasında Turbo Charging özelliği mevcut. İncel ve şık bir görünüm için arka panle cam kaplama yapılmış. Renk için ise; mavi, gümüş altın ve siyah seçenekler mevcut.

Moto G6 Plus

5.93-inç 18:9, Full-HD+ (2160×1080) Gorilla Glass

Sekiz çekirde Snapdragon 630

6GB RAM + 64GB ROM

3,200 mAh pil ve Turbo Charging desteği

Çift arka kamera

Android Oreo

Ailenin en güçlü telefonu 5.95 inç ekran boyutu ve FULL HD+ çözünürlük ile geliyor. Snapdragon 630 içeren telefonun 6 GB belleği ve 64 GB genişletilebilir depolama alanı olacak. Moto G6 Plus’ın kamera kurulumu G6 ile birebir aynı. Arkada 12+5 MP çift kamera, önce ise 16 MP selfie kamerası olduğu tahmin edilse de ailenin en üst modelinin kamera bilgileri net değil. Parmak izi okuyucu yine önde olan telefon 3200 mAH bataryaya sahip olacakmış. Mavi ve altın rengi olacak telefonun net özellikleri önümüzdeki hafta ortaya çıkacak.

Perşambe günü Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde tanıtılacak olan telefonlar bakalım başka hangi pazarlarda satılacak?