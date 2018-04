Moto G6 serisi tüm renk seçenekleri ile ortaya çıktı

Moto G6 serisi ile Motorola; Moto G6 Play, Moto G6 ve Moto G6 Plus olmak üzere 3 farklı telefon çıkartmaya hazırlanıyor. Perşembe resmi olarak duyurulması beklene telefonların bugün render görselleri ortaya çıktı.

Tüm renklerin sunulduğu Moto G6 serisi render görüntülerinde inceleme imkanı bulduğumuz 3 farklı model mevcut; Moto G6 Play, Moto G6 ve Moto G6 Plus. Cihazlar büyük ekran ve Androdi Oreo işletim sistemine sahip olacak. Render görselleri Twitter üzerinden teknoloji sızıntı haberleri ile bilinen 15 yaşındaki Ishan Agarwal’ın tarafından paylaşıldı.

Just to round up, here are the renders of colour options I have found today for the Moto G6 series: Moto G6, G6 Plus and the G6 Play! Do you like the phones? They seem okay-ish to me! Some @evleaks quality leaked renders, aren’t they?! (You can always contact for watermark-less) pic.twitter.com/ESuONqFkPf

