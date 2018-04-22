Monster Pusat Oyuncu Aksesuarları İncelemesi (VİDEO)

Oyuncu dizüstü bilgisayarları konusunda ülkemizdeki en önemli marka haline gelen Monster’ın Pusat serisi aksesuar ailesini inceliyoruz. Bu ailede sunulan Pusat V3, V5 ile V5 Oyuncu Faresi, Pusat Oyuncu Mousepad, Pusat K1 Mekanik Oyuncu Klavyesi ve Pusat Virtual 7.1 RGB Oyuncu Kulaklığı yer alıyor.

Monster, oyuncu dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra oyunculara özel aksesuarlar da üretmeye başlayan Monster, fare, klavye, mousepad ve kulaklık gibi üretimlere de başladı. 3 adet farklı kullanıma yönelik fare çeşitleri sunan Pusat serisinin tüm ürünleri test masamızdaki yerini aldı.

Monster Pusat K1 Mekanik Klavye

Monster üretimi mekanik bir oyuncu klavyesi olan Pusat K1, 299 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Mavi anahtar kullanan ve bu nedenle MOBA ve MMO türü oyunlar için, yani espor için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Mekanik klavye anahtarları arasında en gürültülüsü olması sebebiyle ofis gibi ortamlarda kullanmak biraz sıkıntılı olsa da oyun konusunda oldukça rahat bir kullanım sağlıyor. Numerik klavyeyi de barındırması da bizim açımızdan bir artısı oldu.Tam RGB desteği sayesinde kendine özel yazılımı üzerinden renk seçeneği de sunan Pusat K1, 50 milyon basış ömrü, Windows tuşu vb tuşları kilitleme ve ergonomik tasarımı ile ele rahat oturan bir tarz sunuyor.

Monster Pusat Virtual 7.1 RGB Oyuncu Kulaklığı

Pusat serisinin bir diğer ürünü olan oyuncu kulaklığı olan Pusat Virtual 7.1, adında da belirtildiği gibi 7.1 surround sesi sanal olarak sunuyor. Geniş kulak pedleri ile rahat bir kullanım sağlayan kulaklık, otomatik ayarlanan kafa yastığı ile de her türlü kafa yapısına uyuyor. 50 mm sürücüleri ile güçlü bir ses sunan kulaklık, kumandası üzerindeki özel tuş ile üst seviye bir bass desteği de sunuyor. Hatta bu bass öyle yüksek ki, masa üstünde kendi kendine hareket edebiliyor ve %100 ses oranında kulağınızı gerçekten rahatsız edebiliyor.

USB üzerinden kablolu bağlantı sağlayan kulaklık, kumandası üzerinden ses açma ve kısma, mikrofonu açma kapama, surround sesi aktif etme ve RGB aydınlatmasını açma-kapama işlevi sunuyor. RGB desteğini kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi renk ile kısıtlayan Pusat kulaklık, 119-3dB ses, 21 Ohm empedans gibi değerler sunuyor. Mikrofonu da sesli görüşme ve oyun içi konuşmalarda yeterli seviyede performans sergileyen kulaklık, 295 TL fiyatlandırmaya sahip.

Monster Pusat Oyuncu Fareleri

Monster’ın aksesuar tarafında tek klavye ve kulaklık modeli sunmasına rağmen fare tarafında farklı oyun stillerine yönelik 3 farklı model skalası mevcut. V3 modeli 94 TL, V4 modeli 176 TL ve V5 modeli ise 235 TL fiyatlandırmaya sahip olan modeller, bütçe dostu bir görüntü sergiliyor.

Pusat V3

V3 modelinden bahsetmek gerekirse 800-1200-1600-2400 ve 7200 DPI arasında geçiş imkanı sunması, hafif ve ergonomik yapısı ile dikkat çektiğini belirtmek gerek. Sert plastik malzeme kullanılan bu modelde 5 milyon tıklama ömrü sunuluyor. 500/1000 Hz tarama oranı geçişi sunan Monster Pusat V3, sağ tarafında iki adet programlanabilir tuş içeriyor. Lazer sensör kullanan bu fare genel kullanım ve tüm oyun türleri için güzel bir seçim olabilir.

Pusat V4

V4 modeline gelecek olursak, strateji, MOBA ve MMO tarzı oyunlara uygun yapısıyla ve ağırlığını kendi isteğinize göre ayarlayabilmenizi sağlayacak biçimde olmasıyla dikkat çekiyor. Üzerinde toplamda 18 adet programlanabilir tuş barındıran Pusat V4, sağ tarafında 12 adet tuşun yer aldığı büyük bir fare. 50-16400 DPI arasında değişebilen geniş bir aralık sunan V4, RGB renk desteği de sağlıyor. Bunu kendi yazılımı üzerinden fareye 4 farklı DPI kısayolu atayarak değiştirebilmeniz de sağlanıyor. Doku açısından V3 gibi plastik bir yapı olsa da daha yumuşak ve ele güzel bir hissiyat veren yapıda olması da önemli bir artısı.

Pusat V5

En tepe model oyuncu faresi olan Pusat V5 ise tüm özellikleriyle diğer modellere nazaran seçim sebebi olabilecek bir fare olarak dikkat çekiyor. Ayarlanabilir ağırlık, yumuşak ve kaliteli plastik malzeme kullanımının yanı sıra alt zemininde metal kullanılması da sağlam bir fare algısını daha ilk tutuşta sağlamayı başarıyor. Özellikle FPS ve TPS oyunlarında direkt olarak tercih edebileceğiniz Pusat V5, RGB desteğini 10 milyon renk skalasında sunuyor. 50-24000 DPI gibi fazlasıyla geniş bir hassasiyet aralığı sunabilen fare, üzerinde 11 programlanabilir tuş ile fareyi dilediğiniz gibi kullanım şekline sokabilmenize olanak veriyor.

Pusat Mousepad

Bir de mousepadinden bahsetmek gerekirse siyah ve yeşil rengin hakim olduğunu ilk olarak söyleyebiliriz. Biraz kalın yapıda, dokuma kumaştan üretilen ve altında kaydırmaz yüzey barındıran mousepad, 280 x 200 mm boyutunda orta büyüklükte geliyor. Kolay temizlenebilir, suya karşı dayanıklı yapıdaki mousepad, yumuşak yüzeyi ile de rahat kullanım vadediyor.

Sonuç olarak Monster markasına katılan Pusat ailesi piyasadaki rakiplere oranla iyi bir fiyat/performans ürünleri olmayı başarmış. Her ne kadar bizi en çok etkileyen ürün Pusat V5, en az etkileyen ise kulaklık olsa da tüm ürünler fiyatına göre beklenilen performansı sağlayabiliyor. Dilerseniz paket olarak sunulan Pusat V5 Oyuncu Faresi, Pusat Oyuncu Mousepad, Pusat K1 Mekanik Oyuncu Klavyesi ve Pusat Virtual 7.1 RGB Oyuncu Kulaklığı şeklindeki seti de 799 TL fiyatla satın alabileceğinizi de hatırlatalım.