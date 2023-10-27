Ülkemizin en iyi PUBG takımlarının katılımıyla gerçekleştirilecek ‘Monster 29 Ekim Kupası’nda geri sayım başladı. 26, 27, 29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvada; açık elemeden yükselecek 10 takım, turnuvaya davetli 6 takım ile finalde 60.000 TL ödül havuzu için mücadele edecek.

İlginizi Çekebilir: Monster Semruk serisi artık daha güçlü

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar, çevre birimi ürünleri alanında faaliyet gösteren Monster Notebook, PUBG: BATTLEGROUNDS ve eSports360 iş birliği ile hayata geçen etkinlik, açık elemeler ve büyük final olarak 2 turda tamamlanacak. Turnuvanın, açık elemeler ayağı 26, 27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Her gün 5 takım olmak üzere toplamda 10 takım elemeler sonunda büyük finalde mücadele etme hakkını elde edecek.

PUBG Türkiye resmi Twitch kanalından canlı yayınlanacak

Büyük final; Miramar, Erangel ve Taego haritalarında (MMTEE harita düzeninde) oynanacak 5 maçlık seri üzerinden gerçekleşecek. En fazla puanı toplayan takım 29 Ekim’de şampiyonluğa ulaşacak. 26, 27, 29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuva, her gün saat 19.00’da PUBG Türkiye resmi Twitch kanalından canlı olarak yayınlanacak. Turnuvaya davetli takımlar önümüzdeki günlerde PUBG sosyal medya hesabı üzerinden duyurulacak.

Monster Notebook, esporu desteklemeye devam edecek

Monster’ın Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, “Oyun bilgisayarı denildiğinle akla gelen ilk marka olan Monster Notebook olarak ürün, hizmet ve üstün müşteri deneyimi kanadındaki gücümüzle ekosistemi bir bütün olarak görüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin ekosistemin gelişimi için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Oyun bilgisayarı alanındaki öncülüğümüzün yanı sıra espora verdiğimiz desteklerle de hem oyunculara hem sektör paydaşlarına hem de sektörün geneline örnek olma misyonu taşıyoruz. Espora verdiğimiz desteği sürdüreceğiz.” dedi.

Monster 29 Ekim Kupası ödül havuzu: 60.000 TL