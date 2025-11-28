Oyun dünyasının en ikonik haritalarından Counter-Strike Dust2, bu hafta sonu ilk kez fiziksel bir arenaya taşınıyor. MSI, Intel ve Vatan iş birliğiyle düzenlenen Game Up: Nokta Atışı turnuvasının büyük finali, İstanbul Vatan Topkapı mağazasında oyunseverlere hem rekabet hem de ücretsiz airsoft deneyimi sunacak. Peki turnuva hangi tarihler arasında, ödüller neler?

Counter-Strike Dust2 Haritası Vatan Topkapı’da Gerçeğe Dönüşüyor

Counter-Strike serisinin yıllardır değişmeyen efsanesi Dust2, bu kez dijital bir harita olmaktan çıkıp birebir ölçülerle oluşturulan özel bir oyun alanına dönüştürüldü. Mağazanın otopark bölümünde kurulan alanda, haritanın en bilinen bölümlerinden B Site detaylı şekilde yeniden inşa edildi. Katılımcılar, oyunlarda ezberledikleri pozisyonları ve taktikleri bu defa gerçek engeller arasında deneyimleme fırsatı bulacak.

Etkinlik kapsamında mağaza içindeki oyunlarda başarı sağlayan ziyaretçiler, Dust2 airsoft alanında oynamaya hak kazanacak. Organizasyon boyunca yüzlerce oyuncunun bu alanda mücadele etmesi bekleniyor.

Ziyaretçilere Ücretsiz Airsoft Fırsatı

29-30 Kasım tarihleri arasında Topkapı’daki etkinlik alanını ziyaret eden herkes, tamamen ücretsiz olarak airsoft oynayabilecek.

Koruyucu ekipmanlar ve airsoft silahları etkinlik tarafından sağlanacak. Böylece oyun tutkunları, yıllardır dijital ortamda deneyimledikleri atmosferi ilk kez fiziksel bir haritada yaşama imkânına sahip olacak.

Game Up: Nokta Atışı Turnuvasında Büyük Final Heyecanı

MSI, Intel ve Vatan iş birliğiyle düzenlenen turnuva, 8 şehirde gerçekleştirilen bölge finallerinin ardından İstanbul’da büyük finale kavuşuyor. Toplam 2 milyon TL ödül havuzuna sahip organizasyonda birinci olan takım Citreon Ami kazanacak.

Final etkinliği boyunca alanda kurulan aktivasyon bölgelerinde yüzlerce MSI ürününün hediye olarak dağıtılacağı çekilişler ve özel görevler de oyuncuları bekliyor. Hem rekabet hem eğlence dolu bu özel hafta sonu, Türkiye’de oyun tutkunları için benzersiz bir buluşma niteliği taşıyor.

Bu hafta sonu Vatan Topkapı’da oyun dünyası gerçek arenaya taşınıyor. Peki siz, Dust2’nin fiziksel versiyonunda airsoft deneyimi yaşamaya hazır mısınız?