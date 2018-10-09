Monster Notebook, Avrupa’nın en büyük oyun bilgisayar mağazasını Ankara’da açıyor

Türkiye’nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook’un ülkemizdeki üçüncü mağazası başkent Ankara’da oyunseverlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Mağazanın açılışı 13 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da basının ve kullanıcıların katılımıyla gerçekleşecek.

Avrupa ve MENA’nın en büyüğü

Monster Notebook’un 2016 yılında açtığı İstanbul mağazası, yalnızca oyun bilgisayarlarına ayrılmış bir mağaza olması dolayısıyla kendi alanında bir ilkti. Bu yılın nisan ayında aynı konsepti İzmir’e de taşıyan marka, şimdi Ankara’daki kullanıcılara da yüksek performanslı Monster gaming laptopları ilk elden deneme fırsatını sunuyor. Çankaya Farilya İş Merkezi’nde bulunan mağaza toplam 800 metrekarelik alanıyla Avrupa’nın ve MENA bölgesinin en büyük oyun bilgisayarı mağazası olacak.

Monster Notebook’un Kurucusu ve Genel Müdürü İlhan Yılmaz Ankara mağazasının açılışı hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi, “Monster olarak nihai hedefimizin Türkiye’den teknoloji alanında bir dünya markası çıkarmak olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Elbette bunun ilk aşaması kendi ülkemizde büyük bir teknoloji markası olmak. İzmir ve Ankara mağazalarının bu ilk aşamayı gerçekleştirme yolunda çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu yüzden bizim için çok büyük anlamı olan bu günde tüm oyuncuları Çankaya’daki mağazamızın açılışına davet ediyorum.”

Karma gerçeklik odası

Oyun dünyasındaki teknolojik gelişmeleri daima yakından takip eden ve bunları Türkiye’deki kullanıcılara ilk sunan marka olmayı hedefleyen Monster Notebook, en yeni oyun teknolojilerini Ankara’daki oyun ve teknoloji meraklılarına sergileyecek. Markanın bu amaçla mağazaya kurduğu karma gerçeklik (mixed reality) odası, ziyaretçilere benzersiz bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatacak.

Ankara mağazası, kullanıcılara en yeni donanımlara sahip yüksek performanslı Monster gaming laptop modelleri yanında markanın mekanik klavye, oyuncu kulaklığı ve faresi gibi oyunculara yönelik farklı donanımlarını da görme ve birebir deneme fırsatı sunacak. Şirket, her adımlarında ziyaretçilere yardımcı olmaya ve sorularını cevaplamaya hazır tecrübeli çalışanların yer alacağı mağazanın teknik servis hizmeti de vereceğini belirtiyor.

Monster Notebook Ankara mağazası 13 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleşecek açılış etkinliğiyle Çukurambar Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya İş Merkezi No: 8/A Çankaya adresinde faaliyete geçecek. Cosplay ve kılıç gösterilerinin yapılacağı bu heyecan verici açılışta yer almak ve markanın yüksek performanslı oyun bilgisayarlarını bizzat denemek için Monster’ın Ankara mağazasını mutlaka ziyaret edin.