Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu nedenleri ve çözümü

Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu her zaman tek bir nedenden dolayı yaşanmaz. Bu sorun tek bir nedenden kaynaklanabileceği gibi birden fazla nedenden dolayı da ortaya çıkabilir. Modemin internet ışığı yanmadığı zaman kablolu ya da kablosuz şekilde evden internet bağlantısı gerçekleşmesi mümkün olmaz.

Modemdeki internet ışığının yanmaması ve bundan kaynaklanan internete bağlanamama sorunu, basit çözümler ile ortadan kalkabilecek bir durumken, bazen bu çözümler yetersiz kalabilir. Birazdan tek tek sıralayacağımız çözümlerin yetersiz kaldığı durumlarda, modemki internet ışığı yanmama sorunu son çare olarak internet servis sağlayıcınızın yardımı ile çözüme ulaşabilir.

Evinizde kullanmış olduğunuz internetin sağlayan internet servis sağlayıcıları, sizlere internet bağlantısını DSL kablolar (Digital Subscriber Line) ile ulaştırır. DSL yani diital abone hattı, bakır kablolar aracılığıyla ev ya da ofis kullanıcılarına yüksek bant genişliği ile internet bağlantısı sunan hattır. Bu hatta bir sorun yaşanması, internet sağlayıcıdan sizlere ulaşan internet akışında bir problem olduğu anlamına gelmektedir. Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu da temelde böyle bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.

Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu bazen pek çok farklı nedenden dolayı yaşanabilir demiştik. Bu nedenlerden biri ve en yaygını genellikle internet servis sağlayıcı kaynaklı sorunlardır. Ancak bunun dışında gerçekleşen modemsel ya da kullanıcı kaynaklı sorunlar da olabilir. Bu tarz sorunlar basit çözümler ile giderilebilir.

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Öncelikle modemdeki internet ışığının yanmasını engelleyebilecek olasılıklar üzerine düşünülmelidir. Bunlardan biri modemin kendisinde ortaya çıkmış bir arıza olabilir. Modemin üzerindeki ışıklar doğru çalışmıyor ya da modemin çalışma performansı yetmiyor olabilir. Modem bağlantıları yanlış yapılmış olabilir. Modem bağlantıları doğru olsa bile, internet servis sağlayıcılarının kullanıcılara en yakın santralden sağladıkları internet bağlantısında bir arıza olabilir.

Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu pek çok sebeple yaşanabilir. Bahsettiğimiz tüm bu sebepleri birkaç maddede özetleyecek olursak şunları söyleyebiliriz:

İnternet servis sağlayıcılardan kaynaklı arızalar,

Modemin kendisinde yaşanan arızalar,

DSL hattı kaynaklı sorunlar,

Santralden kaynaklanan sorunlar.

Gelelim bu sorunların tespiti ve çözümüne. Evinizde bilgisayarınız, telefonunuz ya da tabletiniz aracılığıyla internete bağlanamadığınızı fark ettiğinizi düşünelim. Öncelikle bu bağlantı sorununun, internete bağlanmaya çalıştığınız cihazdan kaynaklı olup olmadığını saptayın. Bazı durumlarda internet bağlantısı sorunu tamamen cihaz kaynaklı olabilmektedir. Farklı cihazlar aracılığıyla internet bağlantınızı kontrol edin. Sorunun cihaz ile alakalı olmadığını fark ederseniz, modem ile alakalı bazı işlemler yapabilirsiniz. Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu görülüyorsa, yapılabilecek bazı işlemler şu şekildedir:

Modeminizi kapatıp açın

Geleneksel bir yöntem olan “kapat-aç” yöntemi, elektronik cihazların işleyişlerinin yenilenmesi ve uzun süreli çalışma sonucu ısınmanın ortaya çıkardığı bazı sorunları gidermesi açısından etkili bir çözümdür. 10-15 dakikalık bir dinlendirmeden sonra modeminizi tekrar açın ve ışıklarını kontrol edin. Sorunun devam etmesi halinde farklı çözümler gerekecektir.

Kablo bağlantıları

Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu kabloların hasar görmesinden ya da bağlantılarının yanlış olmasından da kaynaklanabilir. Modeminizin kablo bağlantılarını kontrol edin. Ayrıca kabloların herhangi bir yerinde ezilme, kopma, kırılma gibi durumların olup olmadığını da inceleyin.

Direkt olarak modem ile alakalı bu çözümler sonuç vermediyse, çözümü bir de DNS ayarlarını değiştirerek aramak gerekecektir.

DNS ayarları

Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu hala devam ediyorsa DNS ayarlarını değiştirmek etkili bir çözüm olabilir. DNS’in amacı, ağ üzerinden gelen alan adı ya da IP numaraları ile ilgili sorgulamalara cevap vermektir. DNS, tarayıcıya girilen etki alanını bilgisayar tarafından okunabilir bir IP’ye çeviren bir telefon rehberi gibi düşünülebilir. Bazen DNS sunucuları bu amacı gerektiği gibi gerçekleştiremez ve bağlantılarda sorunlar yaşanır. DNS ayarlarını değiştirmek ve farklı DNS sunucularını kullanmak, internet bağlantısı sorunlarını çözebilir:

Servis sağlayıcıları ile iletişim

Yukarıda sayılan tüm maddeler denenmiş olmasına rağmen bir sonuca ulaşılamayabilir. Ve modemdeki internet ışığı yanmama sorunu devam edebilir. Bu durumda problemin çok büyük bir ihtimalle servis sağlayıcı kaynaklı olduğu söylenebilir. Çözüm aradığımız bu problem genellikle altyapı çalışmalarından dolayı ortaya çıkar. Evde kendimiz çözümlemek istediğimizde de sonuca ulaşamayız. İnternet servis sağlayıcılarınız ile iletişime geçmek hem sorunun profesyonelce hem de hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olacaktır.

Özellikle herkesin evlerinde olmak durumunda kaldığı şu günlerde internet olmazsa olmaz bir ihtiyaçtan daha fazlası haline geldi. Çözülemeyen internet bağlantısı sorunları da her zamankinden daha çok mağduriyet yaşamaya neden olabiliyor. Bu yazımızda olası bir modemdeki internet ışığı yanmama sorununa nelerin sebep olabileceğine ve bu sorunun nasıl çözülebileceğine açıklık getirmeye çalıştık.