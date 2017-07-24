Mobil İşlemci Intel Core i5-8250U’nun Özellikleri Sızdırıldı

Intel’in yeni mobil işlemcisi Core i5-8250U dört çekirdekli tasarıma sahip olacak.

Intel’in merakla beklenen yeni mikro mimarisi Coffe Lake konusunda Intel, şu sıralar AMD‘nin Ryzen üstünlüğüne bir an önce cevap vermek için elini çabuk tutuyor. Bunu da işlemcilerin bulunacağı yeni cihazlardan anlıyoruz.

Resmi tanıtımı kısa zaman içinde yapılacak olan işlemci yongasının detayları da sızmaya devam ediyor. Bunun yanında Coffee Lake’li ürünler de belli oluyor. Pek çoğu Intel Core i5-8250U işlemci yongasına sahip olacak bu ürünler öğrendiğimiz kadarıyla dört çekirdeğe sahip olacak lakin yonganın i7 versiyonunda çekirdek sayısı aynı kalacak.

Hyperthreading özelliğine sahip işlemci bu şekilde CPU’nun daha hızlı çalışmasını sağlayacak. Geekbench’İn sonuçlarına göre Core i5-8520U selefi olan i5-7200U’ya göre çoklu çekirdekte %90 tek çekirdekte %20 daha başarılı performans göstermiş.

10nm node ile üretilen i5-8250U’nun güç kapasitesi net olmasa da 15W ile 30W arasında olması gerekiyor.