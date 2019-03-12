MMD, Philips 252B9 monitörünü piyasaya çıkartıyor

Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, PowerSensor’a sahip, yepyeni, Philips 252B9 B-Line LCD monitörünü piyasaya çıkartıyor.

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Görsel olarak gelişmiş

25 inçlik (63.4 cm) 16:10, üç taraftan çerçevesiz bu monitör, üretkenliği artırmak için yüksek performans özelliklerini bir araya getiriyor. Üstelik çevreyi korurken enerji maliyetlerini düşürmek için sürdürülebilir bir tasarıma ve profesyonel kullanıcıların Philips monitörlerinden beklemeye alışkın oldukları sıra dışı kaliteye sahip. Yenilikçi bir PowerSensor, sıfır vat şalteri, IPS teknolojisi, SmartErgoBase ve bir dizi konfor artırıcı özellik ile donatılan Philips 252B9, çalışma günlerini mümkün olduğunca üretken ve rahat kılıp bir yandan da çevre üzerindeki etkilerini sınırlamayı isteyen profesyoneller için ideal bir çözüm.

Bütün profesyonel kullanım türlerinde en iyi görsel performansı sağlamak için, Philips 252B9, daha fazla dikey ekran alanı için, üç taraftan çerçevesiz 16:10 görüntü oranına sahip ve 90° pivot modunda bile, 178°/178° görüntüleme açılarını sunabilen bir IPS ekranı ile donatıldı. IPS teknolojisi ise fotoğrafçıların, grafik sanatçılarının, film profesyonellerinin, mimarların ve tasarımcıların mutlaka beğeniyle karşılayacağı canlı, keskin görüntüler ve gelişmiş renk doğruluğu sağlıyor.

Son derece sürdürülebilir

Philips 252B9, bir sürdürülebilirlik şampiyonu. Eşsiz benzersiz PowerSensor, zararsız kızıl ötesi sinyalleri kullanarak insanın bulunup bulunmadığını tespit edebilir ve kullanıcı ekranın başında bulunmadığında ekranın parlaklığını otomatik olarak azaltabilir. Sonuç, hem enerji tüketiminde %80’e dek uzanabilen bir azalma, hem de daha uzun bir monitör ömrüdür. Ek olarak, Philips 252B9’in sıfır vat şalteri, monitörü AC (alternatif akım) gücünden tamamen keserek monitör kullanılmadığında gizli enerji tüketimini hemen sonlandırıyor. EnergyStar 7.0, EPEAT, WEEE ve RoHS gibi enerji standartlarına uygun bu monitör, karbon ayak izini daha da azaltmak için % 85 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik ve % 100 geri dönüşümlü ambalaj malzemesi kullanıyor.

Zengin özelliklere sahip

Philips 252B9 modelini kullanıcılarına, üretkenliklerini artırıp en iyi konforu garantilemek için pek çok yenilikçi özellik avantajı sunuyor. SmartErgoBase taban ise, kullanıcıların, kendi gereksinimlerine en iyi uyacak tam yüksekliğe ve açıya göre ekranı kaldırıp indirmelerini, eğilmelerini, dönebilmelerini ve sağa sola çevirebilmelerini sağlıyor, böylece uzun süren çalışma saatlerinin fiziksel yorgunluğunu azaltıyor. Dahili VESA özelliği, yüzlerce uyumlu çözüm kullanarak monitörü monte edebilmenin sunduğu ek esnekliği de sağlıyor. Philips 252B9 ayrıca görüntüleme için çok sayıda konfor artıran teknoloji de sunuyor. Bunlar arasında Flicker-Free, daha fazla esenlik için LowBlue modu ve keyifli, kâğıttan okur gibi bir okuma deneyimi için EasyRead modu gibi özellikler bulunuyor. İki adet dahili hoparlörün yanı sıra, VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 için çoklu konektörler ise bu güçlü, ileri görüşlü monitörü tamamlıyor.

Philips 252B9 299 USD tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden 2019 yılının Mart sonu itibariyle piyasaya çıkacak.