Hakan:Muhafız 2.sezonuyla 26 Nisan’da geri dönüyor

Hakan: Muhafız oyuncuları özel bir videoyla dünyanın farklı ülkelerindeki izleyicilerine seslenerek, ikinci sezonun 26 Nisan’da Netflix’te yayınlanacağını duyurdu.

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En çok Türkler ve Brezilyalılar izledi!

Netflix’in ilk orijinal Türk yapımı Hakan: Muhafız’ın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu. Bugün sosyal medyada yayınlanan video ile Hakan: Muhafız oyuncuları, Almanya’dan Fransa’ya, dünyanın dört bir yanındaki Netflix izleyicilerine seslenerek, yeni sezonun 26 Nisan Cuma gösterime gireceğini ilan etti. Aynı zamanda dizinin ikinci sezonundan ilk görseller de görücüye çıktı.

Aralık ayında yayınlanan Hakan:Muhafız’ın ilk sezonu sadece Türkiye’de değil, dünya çapında büyük ilgi gördü. Öyle ki Kapalıçarşı’da kendi halinde bir halı tüccarıyken İstanbul’u koruma

k için karanlık güçlere karşı savaşan bir kahramana dönüşen Hakan’ın hikâyesi, dünyanın dört bir yanında, 10 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

Peki, dizi en çok nerelerde ilgi gördü? Hakan’ın mistik ve gizemli dünyasının kapısını arayanlar arasında başı Türkler çekiyor dersek, herhalde kimse şaşırmaz. Türkiye’den sonra ise en çok, başta Brezilya ve Meksika olmak üzere, Latin Amerika ülkelerinde seyredildi. Latin Amerika’dan sonra ise en çok Afrika ülkelerinde ilgi gördü.

Bununla birlikte Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi Kanada ve Avustralya’da da heyecan yarattı. Bu iki ülkedeki toplam izlenme oranı Meksika’dakine eşdeğer.

Hakan: Muhafız’ın Ortadoğu ve Avrupa’da da hatırı sayılır bir izleyici kitlesi var. Avrupa’da bayrağı Fransa taşıyor. Ardından Almanya geliyor. Sırasıyla İspanya ve İtalya takip ediyor.