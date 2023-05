Xiaomi, 16 cihazı daha MIUI 14’e yükseltme planlarını açıkladı. Tüm Xiaomi ve Redmi cihazlarının yer aldığı listede Mi 10’un yanı sıra Redmi Pad ve Xiaomi Pad 5 gibi daha yeni cihazlar da bulunuyor.

Xiaomi, MIUI 14 küresel sunumunun bir sonraki aşamasını duyurdu. Özetlemek gerekirse, şirket başlangıçta Mi 11, Xiaomi 12 ve Xiaomi 12T serisi gibi son amiral gemilerini içeren işletim sisteminin son sürümü için 18 akıllı telefonun sırada olduğunu açıkladı. Daha sonra, yaklaşık bir düzine POCO akıllı telefonu yükseltme planlarını doğruladı, ancak bunlar MIUI 14’ü 2023’ün 2. ve 3. çeyreği boyunca alacaktı.

Twitter’da yazan şirket şimdi MIUI 14’ün çeşitli 10. nesil akıllı telefonların yanı sıra birkaç tablete de gideceğini doğruladı. Aşağıdaki görselde görüldüğü üzere Xiaomi, bu çeyrek boyunca aşağıdaki cihazları MIUI 14’e yükseltmeyi planlıyor:

Here comes what you care about the most—the MIUI 14 rollout plan. 🎉💪

Follow to get latest MIUI information! ❤️

*Plz follow @miuiIND to get the update info about Indian devices.

*The rollout plan for POCO devices will be revealed soon! Stay tuned! ​#MIUI14 #Rolloutplan pic.twitter.com/uM26aiiHNM

— MIUI (@miuirom) April 28, 2023