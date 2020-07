MIT, sanat eserleri arasındaki bağlantıları bulan yapay zeka geliştirdi

Steam ödemelerinde ülkeye ait ödeme kartı kullanımı zorunluluğu getirdi. Kullanıcılar oyunları satın alırken oyunu aldıkları marketin bulunduğu ülkeye ait kart kullanmak zorunda kalacak.

Steam bölgesel fiyatlandırma politikası ile özellikle alım gücü düşük ülkelere iyi fiyatlar sunmakta. Ancak VPN sayesinde diğer ülkelerde bulunan kullanıcılar da bu fiyatlandırmadan yararlanma imkanına sahip olabiliyordu. Ancak Steam getirdiği yeni düzenleme ile VPN ile oyun alımlarını engellemiş gibi gözüküyor. Örneğin yurtdışında 50-60 dolar gibi fiyatlarla satılan oyunlar ülkemizde 100 TL altına satın alınabilmekte. Yurtdışında bulunan kullanıcılar da VPN kullanarak oyunları bu şekilde alabilmekteydi. Ancak artık bu imkanları olmayacak, çünkü Türkiye’ye ait bir kredi/banka kartı kullanmaları gerekecek.

Valve has recently made changing your store country more strict, which requires completing a purchase using a payment method from that country.

This should hinder the ability of using VPNs to buy games cheaper. pic.twitter.com/IozwoO6gsi

— Steam Database (@SteamDB) July 29, 2020