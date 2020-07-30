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MIT, sanat eserleri arasındaki bağlantıları bulan yapay zeka geliştirdi
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, ünlü Metropolitan Sanat Müzesi (MET) ile Rijksmuseum‘da bulunan sanat eserleri arasındaki derin bağlantıları tespit edebilen bir algoritma geliştirdi.
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MIT yapay zekayı sanat eserleriyle buluşturdu
MIT araştırmacılının “MosAIc” adını verdiği bu sistem, Metropolitan Sanat Müzesi‘ndeki sanat eserleri ile Amsterdam’da bulunan Rijksmuseum‘daki eserler arasındaki gözle görülemeyecek çok derin bağlantıları bile tespit edebiliyor. MIT Bilim Merkezi & Yapay Zeka Laboratuvarı‘ndan aktarılan bir makale, sistemin çalışma prensibiyle alakalı detaylı bilgiler içeriyor. Makalede yazan bilgilere göre MosAIc sistemi öncelikle görüntüyü tarıyor ve sisteme önceden tanımlanmış veritabanı mantığıyla çalışan ağlardan faydalanarak o görüntüyle benzer sanatsal özelliklere sahip başka görüntüler bulmaya çalışıyor.
MosAIc sisteminde yapılan testlerden birinde, sistem; ünlü ressam Francisco de Zurbaran‘ın Aziz Serapion Şehitliği (The Martyrdom of Saint Serapion) tablosu ile Jan Asselijn‘in Tehdit Edilen Kuğu (The Threatened Swan) tablosunu birbiriyle eşleştirdi. MIT Bilim Merkezi & Yapay Zeka Laboratuvarı doktora öğrencisi ve aynı zamanda MosAIc sistemiyle ilgili makaleler yazar Mark Hamilton, söz konusu tablolar arasındaki eşleşmeyi “Bu iki sanatçı hayatları boyunca hiç bir araya gelmemişti ve bağlantıları da yoktu ancak tablolar, her iki eserin de altındaki zengin bir başyapıtı simgeliyor.” şeklinde değerlendirdi.
MosAIc sisteminin gelişim sürecindeki en büyük zorluğun renkler ve eserlerin tarzından ibaret değil, aynı zamanda eserler arasındaki anlam bütünlüğünü de yakalayabilecek bir algoritma yaratmak olduğunu da dile getiren Hamilton, tüm araştırmacıların her iki müzedeki koleksiyonları ve her bir görüntünün sahip olduğu özellikleri en derinlemesine incelediğini belirtti.
MIT araştırmacılarının bu noktada kullandığı yöntem, KNN Ağacı adını verdikleri bir resim arama veri yapısı. Bu yapı sayesinde tüm görüntüler, ağaç şeklinde gruplanıyor ve sistem bir görüntüye en çok benzeyen başka görüntüleri bulmak için, algoritmanın gövde kısmından başlayıp, tıpkı ağaç misali yaprak kısımlarına doğru taramayı gerçekleştiriyor. Ayrıca veri yapısı, kendi kendini geliştirebilme yeteneğine de sahip.
Araştırmacı Mark Hamilton, ilgili makelesinde MosAIc ile beraber başlatılan bu çalışmanın sosyal bilimler ve tıp gibi diğer alanlarla da genişletileceğini umduğunu söyledi.
Mobil
TikTok CEO’su uygulamanın küresel hedef haline geldiğini açıkladı
ABD hükümeti ve onun sözünü dinleyen Facebook, son zamanlarda TikTok‘a karşı savaş açmış durumda. Özellikle ABD’nin Çin menşeili teknoloji şirketlerine uyguladığı ambargonun yeni bir aracı haline gelen TikTok, benzer mantıkla çalışan Instagram Reels özelliğini piyasaya sürmeye hazırlanan Facebook ile de şu sıralar rekabet etmek zorunda kalıyor. CEO Kevin Mayer işte bu husustaki sitemlerini dile getiren kapsamlı bir açıklama yayınladı.
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TikTok küresel hedef haline geldi
TikTok’un sosyal medya dünyasına yaptığı hızlı girişi anlatmakla başlayan Mayer, kendi kariyeri hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Platformda çoğu zaman çökme sorunlarının vuku bulduğunu ekleyen CEO Mayer, akabinde siyasi saldırılara da değinerek kendilerinin herhangi bir şekilde düşmanlık beslemediklerini anlattı.
TikTok şirketinin Çin menşeili olması sebebiyle gereğinden fazla incelenmeye tabi tutulduğundan sitem eden Kevin Mayer, açıklamasında şunları söyledi: “Başarımızın altında, sorumluluk sahibi olmamız ve hesap verebilirlik yatıyor. Haklı olarak tüm şirketler incelemeye alındı, ancak şirketimizin Çin menşeili olması sebebiyle daha fazla incelemeye tabi tutulduk. Bu durumu kabul ediyoruz, daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle yolumuza devam ediyoruz.”
TikTok CEO’su Kevin Mayer aynı zamanda kullanıcılara, içerik üreticilerine, reklamverenlere ve denetleyici kurumlara, ABD yasalarına uymakla yükümlü olup bu noktada kararlı olduklarını göstermenin kendileri için gerekli olduğunu ifade etti. Teknoloji şirketlerinin kendi algoritmalarını ve veri akışlarını ilgili denetleyici kurumlara açıklamaları gerektiğine vurgu yapan Mayer, çıkmaza giren TikTok sorununun, şeffaflık ilkesiyle çözüleceğini ve tüm teknoloji şirketlerinin küresel alanda aynı standartlara sahip olmaları gerektiğini belirtti.
TikTok’un geçtiğimiz Mart ayında, yetkili Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Merkezi tarafından kaynak kodları, alogritması ve diğer tüm özellikleriyle birlikte nasıl çalıştığının incelenebildiğini ifade eden Mayer, aynı hassasiyetin Facebook için de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
TikTok CEO’su Kevin Mayer’ın açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro, Game Turbo özelliği ile geliyor!
Xiaomi yeni amiral gemisi cihazı Mi 10 Pro+ için çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre cihaz, ayarlanabilir GPU özelliğine sahip olacak.
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Xiaomi Mi 10 Pro+, Game Turbo özelliğine sahip olacak!
Akıllı telefon piyasasında oyun odaklı geliştirmeler hız kesmeden gerçekleşmeye devam ediyor. Firmaların özellikle daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına yaptığı bu hamlelere, Xiaomi yenisini ekleyecek gibi gözüküyor. Yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren Ice Universe, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte, Xiaomi firmasının geliştirdiği yeni özelliği duyurdu. Paylaşım ile birlikte Xiaomi‘nin yeni özelliği Game Turbo ortaya çıktı. XiaomiMi 10 Pro+ cihazında görmeyi beklediğimiz özellik sayesinde kullanıcıların, işlemci üzerinde yer alan grafik ünitesinde ayarlamalar yapabileceği öğrenildi. Qualcomm GPU ekibi ve Xiaomi tarafından geliştirilen bu özellik sayesinde, detaylı frekans ayarlamaları ve mod geçişleri yapılabilecek.
Super Leak：Xiaomi Mi10 Pro+ has a unique feature: Game Turbo, a mode developed by Xiaomi and Qualcomm's GPU team, which is unprecedented. You can use it to adjust GPU parameters and modes, including GPU frequency adjustment and so on. pic.twitter.com/Tu609T7Dy9
— Ice universe (@UniverseIce) July 30, 2020
Gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alacak cihaz, geçtiğimiz günlerde AnTuTu‘da test sonuçlarıyla bizleri karşılamıştı ve Snapdragon 865+ işlemcisi kullanan çoğu telefonu geri de bırakmıştı. 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olmasını beklediğimiz cihaz, arka tarafta 108 MP ana kamera ile bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. 4500 mAh batarya ve tam 120W hızlı şarj destekleyeceği düşünülen cihaz, Game Turbo özelliği ile birlikte akıllı telefon rekabetinde ilginç bir yere kendini konumlandırıyor. Detaylı teknik özellikleri bilinmeyen cihaz hakkında herhangi bir fiyat bilgisi yer almamakta.
Oyun
Steam ödemelerinde ülke kartı zorunluluğu geldi!
Steam ödemelerinde ülkeye ait ödeme kartı kullanımı zorunluluğu getirdi. Kullanıcılar oyunları satın alırken oyunu aldıkları marketin bulunduğu ülkeye ait kart kullanmak zorunda kalacak.
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Steam bölgesel fiyatlandırma politikası ile özellikle alım gücü düşük ülkelere iyi fiyatlar sunmakta. Ancak VPN sayesinde diğer ülkelerde bulunan kullanıcılar da bu fiyatlandırmadan yararlanma imkanına sahip olabiliyordu. Ancak Steam getirdiği yeni düzenleme ile VPN ile oyun alımlarını engellemiş gibi gözüküyor. Örneğin yurtdışında 50-60 dolar gibi fiyatlarla satılan oyunlar ülkemizde 100 TL altına satın alınabilmekte. Yurtdışında bulunan kullanıcılar da VPN kullanarak oyunları bu şekilde alabilmekteydi. Ancak artık bu imkanları olmayacak, çünkü Türkiye’ye ait bir kredi/banka kartı kullanmaları gerekecek.
Valve has recently made changing your store country more strict, which requires completing a purchase using a payment method from that country.
This should hinder the ability of using VPNs to buy games cheaper. pic.twitter.com/IozwoO6gsi
— Steam Database (@SteamDB) July 29, 2020
Ülkemizdeki Steam kullanıcıları açısından bu durum, ileride herhangi başka bir sorun doğurmadığı sürece olumlu gözüküyor. Çünkü bölgesel fiyatlandırma yapmak istemeyen firmalar için en büyük sebep bu durumun suistimal edilmesiydi. Yeni düzenleme ile beraber hem ülke bazlı fiyatlandırma yapıp şüpheleri olan firmalar, hem de bu suistimalleri neden olarak gösteren firmalar için soru işaretleri de azalmış oldu.