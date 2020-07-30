MIT, sanat eserleri arasındaki bağlantıları bulan yapay zeka geliştirdi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, ünlü Metropolitan Sanat Müzesi (MET) ile Rijksmuseum‘da bulunan sanat eserleri arasındaki derin bağlantıları tespit edebilen bir algoritma geliştirdi.

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MIT yapay zekayı sanat eserleriyle buluşturdu

MIT araştırmacılının “MosAIc” adını verdiği bu sistem, Metropolitan Sanat Müzesi‘ndeki sanat eserleri ile Amsterdam’da bulunan Rijksmuseum‘daki eserler arasındaki gözle görülemeyecek çok derin bağlantıları bile tespit edebiliyor. MIT Bilim Merkezi & Yapay Zeka Laboratuvarı‘ndan aktarılan bir makale, sistemin çalışma prensibiyle alakalı detaylı bilgiler içeriyor. Makalede yazan bilgilere göre MosAIc sistemi öncelikle görüntüyü tarıyor ve sisteme önceden tanımlanmış veritabanı mantığıyla çalışan ağlardan faydalanarak o görüntüyle benzer sanatsal özelliklere sahip başka görüntüler bulmaya çalışıyor.

MosAIc sisteminde yapılan testlerden birinde, sistem; ünlü ressam Francisco de Zurbaran‘ın Aziz Serapion Şehitliği (The Martyrdom of Saint Serapion) tablosu ile Jan Asselijn‘in Tehdit Edilen Kuğu (The Threatened Swan) tablosunu birbiriyle eşleştirdi. MIT Bilim Merkezi & Yapay Zeka Laboratuvarı doktora öğrencisi ve aynı zamanda MosAIc sistemiyle ilgili makaleler yazar Mark Hamilton, söz konusu tablolar arasındaki eşleşmeyi “Bu iki sanatçı hayatları boyunca hiç bir araya gelmemişti ve bağlantıları da yoktu ancak tablolar, her iki eserin de altındaki zengin bir başyapıtı simgeliyor.” şeklinde değerlendirdi.

MosAIc sisteminin gelişim sürecindeki en büyük zorluğun renkler ve eserlerin tarzından ibaret değil, aynı zamanda eserler arasındaki anlam bütünlüğünü de yakalayabilecek bir algoritma yaratmak olduğunu da dile getiren Hamilton, tüm araştırmacıların her iki müzedeki koleksiyonları ve her bir görüntünün sahip olduğu özellikleri en derinlemesine incelediğini belirtti.

MIT araştırmacılarının bu noktada kullandığı yöntem, KNN Ağacı adını verdikleri bir resim arama veri yapısı. Bu yapı sayesinde tüm görüntüler, ağaç şeklinde gruplanıyor ve sistem bir görüntüye en çok benzeyen başka görüntüleri bulmak için, algoritmanın gövde kısmından başlayıp, tıpkı ağaç misali yaprak kısımlarına doğru taramayı gerçekleştiriyor. Ayrıca veri yapısı, kendi kendini geliştirebilme yeteneğine de sahip.

Araştırmacı Mark Hamilton, ilgili makelesinde MosAIc ile beraber başlatılan bu çalışmanın sosyal bilimler ve tıp gibi diğer alanlarla da genişletileceğini umduğunu söyledi.