MiniLED televizyonlar şu anda piyasada Philips, Samsung, LG ve TCL markaları tarafından Türkiye pazarında satılıyor. Peki, bu televizyonların LED televizyonlar ile OLED televizyonlardan farkı nedir? MiniLED teknolojisinin avantajları nelerdir? Bu videomuzda bu konuya odaklanıyoruz.

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Not: Bu video MediaMarkt Türkiye desteği ile hazırlanmıştır.

Mini LED nedir?

Son dönemde birçok marka tarafından tarafından kullanılan LCD paneller, ekranı aydınlatmak için arka aydınlatma amacıyla LED’ler veya içeride ışık yayan diyotlar kullanır. Mini LED’ler adından da anlaşılacağı gibi 0,2 mm’den daha küçük diyotlardır.

TV gibi bir cihaz, arka aydınlatma için LED’li bir LCD panele sahiptir ve panel, ışığın ekranda nerede görüntüleneceğini kontrol etmek için kullanılır. Ekranda ne olduğuna bağlı olarak, karanlık sahneler için LED’ler tamamen yanar veya kısılır. Apple’ın MacBook modelleri şu anda altta bir LED şeridi kullanırken, yeni mini led televizyonlar yüzlerce hatta binlerce aydınlatma noktasına sahip olabiliyor.

Birden fazla LED kullanan geleneksel bir LCD ile karşılaştırıldığında, mini LED’li bir panel ışığı çok daha fazla LED kullanır, bu da birlikte çalışılacak daha fazla toplam karartma bölgesi olduğu anlamına gelir. Geleneksel bir ekran yüzlerce LED kullanabilir, ancak bir mini LED ekran binden fazla LED içerebilir. Aslında Apple’ın her biri 200 mikronun altında olan 10.000 LED kullanan mini LED ekranları keşfettiği söyleniyor.

Mini LED İyileştirmeleri

Daha fazla LED ve daha fazla karartma bölgesi olduğundan, mini LED ekranlar daha derin, daha koyu siyahlar, daha parlak parlaklar, daha zengin renkler ve daha iyi kontrast sunabilir çünkü bu kadar çok LED ile ekranda görüntülenenler üzerinde daha fazla kontrol vardır.

Markaların mini LED’e geçişinin, OLED ile aynı faydaların çoğunu sunan daha ince ve daha hafif ürün tasarımlarına izin vereceği de söylenyor. Mini LED’ler, OLED tarafından sağlanan derin siyahlara ve daha iyi HDR’ye yakındır, ancak yanma veya bozulma sorunları yoktur.

LED arkadan aydınlatmalı LCD’ler, geçmişte LCD paneller için kullanılan soğuk katot floresan aydınlatmadan çok daha fazla güç verimlidir ve mini LED LCD’ler ek güç verimliliği kazanımlarına sahip olacaktır.

Mini LED vs Mikro LED vs OLED’

İsimler benzer olsa da, mikro LED ve mini LED ekranlar arasında dikkate değer farklılıklar vardır. Mini-LED, günümüzde kullanılan LED arka aydınlatma ile aynıdır, ancak daha fazla karartma bölgesi için çok daha fazla LED bulunurken, mikro LED, her biri bağımsız olarak aydınlatılabilen kendinden yayılan piksellere sahip OLED’e benzer.

Bazı markalar şu anda mikro LED teknolojisi üzerinde de çalışıyor ancak mini LED, şu anda oldukça pahalı bir teknoloji olduğu için OLED daha çok tercih ediliyor.

OLED, organik ışık yayan diyot anlamına gelir ve bir OLED ekranda, her piksel veya alt piksel, belirli bir renkte ayrı ayrı yanar veya güç uygulandığında veya kapatıldığında anahtarlar, en derin siyahlara ve en iyi kontrasta izin verir. mikro-LED’e benzer, ancak OLED kadar hızlı bozulmayan inorganik bir malzemeden yapılmıştır.

OLED, mini-LED teknolojisinden daha üstündür, çünkü hiçbir piksel grubu dahil olmadan daha dengeli aydınlatma üretir, ancak mikro-LED’in OLED’den üstün olduğuna inanılır, çünkü daha yüksek parlaklık seviyeleri sunabilir ve ekran yanmasına neden olabilecek hiçbir sorun yoktur. zamanla parlaklık artar veya düşer.

Mikro LED, sabırsızlıkla beklenen geleceğin teknolojisidir, ancak mini LED, Philips, Samsung, LG ve TCL’den sonra birçom markanın yakın gelecekte piyasaya sürmeye hazır olduğu teknolojidir.