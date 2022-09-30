Cuma Raporu #226 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #226 zaman çizelgesi

00:00 : Giriş, Nova 10 serisi ve Mate 50 Pro geliyor

17:09 : Samsung Telefonların Bataryaları Durduğu Yerde Şişiyor

25:20 : Şimdi de BluTV ücretlere zam yaptı

27:38 : Tesla, insansı robotunu 30 Eylül’de gösterecek

32:52 : Yargıtay: İnternet dolandırıcılığında zarardan bankayı sorumlu tuttu

57:39 : Snapdragon 8 Gen 2’nin özellikleri şekilleniyor!

01:00:21 : Samsung Galaxy S23 serisi sızdı

01:02:51 : TOGG yaklaşık 900.000 TL olacak ve %10 dilimde yer alacak.

01:11:59 : Apple, Rus Sosyal Medya Uygulaması VK’yı App Store’dan Kaldırdı!

01:14:33 : Intel yeni işlemcilerini duyurdu

01:16:55 : Google bildiğimiz gibi: Stadia kapanıyor