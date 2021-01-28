MINI, hatchback ve cabrio modellerini makyajladı

Beklenmedik bir anda MINI, hatchback ve cabrio modellerinin 2021 modellerini tanıttı. Küçük ama etkili değişimlere sahip MINI’ler, mart ayından itibaren Avrupa’da satışa çıkacak.

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Ön kısımda yenilenen ve genişleyen ön ızgara, yeni LED farlar ve üçgen hava girişlerine sahip tampon dikkat çekiyor. Yan kısımda ise yeni çamurluklar ve yeni LED yan dönüş sinyalleri bulunuyor. Arka kısma geldiğimizde ise minik değişiklikler geçirmiş yeni bir tampon ve İngiliz bayrağı desenli arka lambalar yer alıyor.

MINI bir süre önce kişiselleştirme özelliğini kapatmıştı. Fakat artık araçlar, çok tonlu tavanın da dahil olduğu yeni seçeneklere sahip. Özellikle maviden siyaha geçişli tavan rengi oldukça ilginç duruyor. Dış renkler kısmında ise üç yeni seçenek bulunuyor. Bunlar ise metalik Island Blue, metalik Rooftop Grey ve Zesty Yellow şeklinde. Ayrıca beş adet yeni jant tasarımı da yeni MINI’lerle birlikte geliyor.

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Yeni MINI’lerin kabini ve donanımları

Yeni MINI kabinlerinde, yeni döşemeler, yeni havalandırma çıkışları ve donanımlar bulunuyor. İçeride dikkat çeken yeniliklerin direksiyon, vites kolu ve dijital gösterge paneli olduğunu söylemek mümkün. 8.8 inçlik bilgi-eğlence ekranının çevresinde, lazerle oyulmuş desenlere sahip LED halka bulunuyor.

Motor seçenekleri kısmında ise bir değişiklik bildirilmedi. Güncel motor seçenekleriyle yola devam edilecek gibi görünüyor. Ayrıca İngiliz üretici, MINI Electric Collection 2021 serisini duyurdu. Bu konu hakkında fazla bir açıklama yok. Fakat bu serinin karakterini ve benzersizliğini vurgulayan, iç ve dış detayların olacağı söylendi.

Carscoops‘un, söz konusu yeni MINI’leri detaylıca incelediği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Carscoops