Genel
MINI, hatchback ve cabrio modellerini makyajladı
Beklenmedik bir anda MINI, hatchback ve cabrio modellerinin 2021 modellerini tanıttı. Küçük ama etkili değişimlere sahip MINI’ler, mart ayından itibaren Avrupa’da satışa çıkacak.
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Ön kısımda yenilenen ve genişleyen ön ızgara, yeni LED farlar ve üçgen hava girişlerine sahip tampon dikkat çekiyor. Yan kısımda ise yeni çamurluklar ve yeni LED yan dönüş sinyalleri bulunuyor. Arka kısma geldiğimizde ise minik değişiklikler geçirmiş yeni bir tampon ve İngiliz bayrağı desenli arka lambalar yer alıyor.
MINI bir süre önce kişiselleştirme özelliğini kapatmıştı. Fakat artık araçlar, çok tonlu tavanın da dahil olduğu yeni seçeneklere sahip. Özellikle maviden siyaha geçişli tavan rengi oldukça ilginç duruyor. Dış renkler kısmında ise üç yeni seçenek bulunuyor. Bunlar ise metalik Island Blue, metalik Rooftop Grey ve Zesty Yellow şeklinde. Ayrıca beş adet yeni jant tasarımı da yeni MINI’lerle birlikte geliyor.
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Yeni MINI’lerin kabini ve donanımları
Yeni MINI kabinlerinde, yeni döşemeler, yeni havalandırma çıkışları ve donanımlar bulunuyor. İçeride dikkat çeken yeniliklerin direksiyon, vites kolu ve dijital gösterge paneli olduğunu söylemek mümkün. 8.8 inçlik bilgi-eğlence ekranının çevresinde, lazerle oyulmuş desenlere sahip LED halka bulunuyor.
Motor seçenekleri kısmında ise bir değişiklik bildirilmedi. Güncel motor seçenekleriyle yola devam edilecek gibi görünüyor. Ayrıca İngiliz üretici, MINI Electric Collection 2021 serisini duyurdu. Bu konu hakkında fazla bir açıklama yok. Fakat bu serinin karakterini ve benzersizliğini vurgulayan, iç ve dış detayların olacağı söylendi.
Carscoops‘un, söz konusu yeni MINI’leri detaylıca incelediği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Kaynak: Carscoops
Genel
Toyota, dünyanın en çok araç satan otomotiv şirketi oldu
Japon otomotiv üreticisi Toyota, 2020’de dünyanın en fazla satılan otomobil markası olarak Alman Volkswagen’i geride bıraktı.
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2020 yılı pandemi nedeniyle otomotiv üreticileri için oldukça zorlu bir dönem oldu. Otomobil devleri hem üretim hem de satış aşamasında ciddi sıkıntılar yaşadı. Ancak salgın, bazı otomobil üreticilerini, diğerlerine oranla daha az etkiledi.
Toyota yeni yaptığı bir açıklamada 2020’de otomobil satışlarında yüzde 11.3‘lük bir düşüş yaşadığını açıkladı. Bu düşüş oranı ile şirketin gerçekleştirdiği toplam otomobil satışı 9.53 milyon oldu. Alman devi Volkswagen ise aynı süreçte otomobil satışlarında yüzde 15.2’lik bir düşüş yaşadı. Volkswagen; Audi, Skoda ve Porsche ile birlikte toplam 9.3 milyonluk bir satış gerçekleştirdi.
Bu kapsamda Toyota, küresel araç satışlarında Volkswagen’i geride bırakarak, beş yıllık sürecin ardından liderlik koltuğunu Alman rakibinden geri almış oldu. Japonya ve genel olarak Asya bölgesinin salgından ABD ve Avrupa pazarlarına göre daha az etkilendi. Bu da Toyota’nın bu süreci daha az kayıpla atlatmasında büyük rol oynadı.
Basına yer alan bilgilere göre; Toyota’dan bir yetkili, firmanın bu sürece rağmen piyasaya yeni model sürülmesini kapsayan agresif satış stratejisinin, “sağlam satış” sonuçları doğurduğunu belirterek, “Salgın sürecinde önceki yıla kıyasla satışlarımız düştü. Ancak düşüş yaklaşık yüzde 10 seviyesiyle sınırlı kaldı.” ifadelerini kullanıldı.
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Genel
Epic Games, Dandara oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Dandara: Trials of Fear Edition’ı ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 25,00 TL olan Dandara adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Long Hat House‘un bağımsız stüdyosu tarafından oluşturulan, platform ve metroidvania ögelerinin eski tarz bir karışımı. Ayrıca Dandara bizi yerçekimi gibi temel fizik yasalarının geçerli olmadığı fantastik bir dünyada maceraya çıkarıyor. Titiz kahraman, eski düzenini geri getirmek için uyandırılır. Söz konusu oyunu şirket; bilgisayar, Switch, mobil gibi birçok platformda yayınladı.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Dandara oyunu için sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® XP
- İşlemci: 1.8 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 1 GB
Önerilen
- İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® XP
- İşlemci: 1.8 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 1 GB
Sonuç olarak Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Dandara: Trials of Fear Edition oyununu henüz indirmediyseniz 04.02.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Genel
Apple, 1 milyardan fazla aktif iPhone olduğunu açıkladı
Apple merakla beklenen 2021 yılının 1. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlar, akıllı telefonlarının devam eden başarısı ve uzun ömürlülüğünden söz eden şirket için muazzam bir kilometre taşı niteliğini taşıyor.
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Tim Cook, Apple’ın çarşamba akşamı açıkladığı finans raporundan sonra gerçekleştirilen telekonferans görüşmesi sırasında, şu anda aktif kullanımda olan 1,65 milyar Apple cihazı olduğunu söyledi. Buna göre Apple son 1 yılda 150 milyon daha yeni müşteri kazanmış oldu. Ayrıca şirket Çin’de önemli bir büyüme sağladı.
Teknoloji devi, 1 milyarıncı ‘iPhone’unu ilk kez 2016 yılında satmıştı. ABD’li şirket, 2019’un Ocak ayında dünya genelinde 900 milyon aktif ‘iPhone’ kullanıcısı olduğu açıklamıştı. Aktif ‘iPhone’ sayısının, herhangi bir Apple servisiyle son 90 gün içerisinde etkileşime girmiş cihazların hesaplanması sonucu bulunduğu ifade edildi. Şu ana kadar satılmış olan ‘iPhone’ların önemli bir kısmının, hala aktif kullanımda olduğu dile getirildi.
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Apple, geçtiğimiz yılın Ekim – Aralık aylarında önemli ölçüde satış gerçekleştirdi. Şirket gelirinin 100 milyar doları aştığını dile getirmişti. 2019 yılına göre satışlarını %22,9 oranla artırmayı başaran Apple, gelirlerini 111,4 milyar dolara çıkardı. Bunun yanında 2019 yılının son çeyreğinde akıllı telefon piyasasının %23,4’lük kısmını elinde tuttu.
İstatistik, şimdiye kadar satılan iPhone’ların önemli bir kısmının, en azından Apple’ın tanımına göre aktif kullanımda kaldığını gözler önüne seriyor. Bunun yanında analistler, Apple’ın 2020’nin sonunda 1.9 milyarıncı iPhone satışına yaklaşacağını söylemişti. Ancak Apple bunu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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