Genel
Elektrikli ticari 2021 Opel Combo-e, 275 km menzil ile geliyor!
Hafif ticari bir model olan Opel Combo‘nun tamamen elektrikli bir versiyonu duyuruldu. Opel Combo-e olarak adlandırılan bu model, yaklaşık olarak 275 km seviyesinde bir menzile sahip olacak.
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Arka aksların arasında, zeminin altında konumlandırılan 50 kWh pillerden gücünü alan Combo-e, 134 beygir güç ve 260 Nm torka sahip bir elektrik motorundan gücünü alıyor.
Opel, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 11.2 saniyede tamamlayabildiğini ve maksimum hızının ise 130 km/s olduğunu iddia ediyor. Ayrıca araç, 100 kW güç sunabilen şarj istasyonlarında 30 dakika sürede %80 dolulukta şarj etmenin mümkün olduğu söylendi.
Bu sonbahar aylarında Avrupa’da satışa çıkması beklenen Combo-e, iki farklı karoser seçeneğine sahip olacak. Bunlardan ilki giriş seviyesinde olan, 2785 mm dingil mesafesi ve 3090 mm uzunluğunda yükleri taşıyabilen, 4.4 metre uzunluktaki model. Bu model, 3800 litreye kadar taşıma hacmi, 800 kg’a kadar taşıma ve 750 kg çekme kapasitesine sahip.
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Diğer model ise uzun şasili versiyon. Uzunluğu 4.75 metre olan bu model, 2975 mm dingil mesafesine, 3440 mm uzunluğunda yük taşıyabilme özelliğine ve 4400 litreye kadar taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca Opel Combo-e’nin uzun şasili modelinin, beş kişiye kadar yolcu taşıyabilen versiyonlarının da geleceği söyleniyor.
Opel Combo-e, Android Auto ve Apple CarPlay destekleyecek. Güvenlik donanımları adına ise sürücü yorgunluğu algılama sistemi, yaya koruma özellikli ön çarpışma uyarısı, otomatik acil frenleme ve trafik işareti algılama gibi özellikler olacak. Opsiyonlar arasında ise geri görüş kamerası özellikli 8 inçlik bilgi-eğlence sistemi, aşırı yük uyarı sistemi ve 12 adet sensörle çevreyi algılayarak potansiyel çarpışma tespiti yapan Flank Guard sistemi bulunuyor.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
Samsung 3nm için devasa bir yatırım yapıyor
Çinli bazı haber kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Samsung, 3nm yarı iletken işlemciler için ABD’nin Texas eyaletine 10 milyar dolarlık yatırım yapıyor.
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ARM mimarili 5nm işlemciler, son model amiral gemisi akıllı telefonlarla beraber piyasada yer edinmeye başladılar. ARM tarafından geliştirilen işlemci mimarilerini kullanan şirketler Snapdragon 888, Exynos 2100 ve A14 Bionic gibi ürünlerle 5nm kullanıcılara sundu. Şimdi ortada yeni bir yarış var o da 3nm. Nm yani nanometre matematiksel bir ölçü birimidir. İşlemcilerde gördüğümüz değer ise, işlemcinin boyutunu gösterir. Neden önemli olduğuna özet geçmek gerekirse, işlemcinin nanometresi ne kadara küçük olursa boyutu o kadar küçük oluyor ve tükettiği enerji miktarı da o kadar azalıyor. Bu aynı zamanda daha az ısınma ve daha hızlı soğutma anlamlarına da geliyor. Bu verimlilik yarışında hız kazanmak isteyen Samsung, 3nm sürecini hızlandırmak için devasa bir yatırıma hazırlanıyor.
Samsung 3nm yatırımını Texas’ta yapacak
Dünya’nın en büyük yarı iletken çip üreticisi Tayvanlı TSMS gibi rakiplerinden önde olmak isteyen Samsung, 3nm işlemciler için ciddi bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Çin’deki bazı haber kaynaklarına göre Güney Koreli teknoloji devi şirket, ABD’nin Texas eyaletinde, 10 milyar dolarlık rekor bir yatırıma hazırlanıyor. Şirket bu sayede üretim kapasitesini arttırarak, daha fazla ABD’li kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Yatırıma hız kesmeden devam eden Güney Koreli Şirket, inşaata bu yıl içinde başlamayı ve üretim için gerekli ekipmanların 2022 yılında hazır olmasını hedefliyor. Planlara göre fabrika 2023 yılında tam anlamıyla faaliyete geçmiş olacak. Bakalım Samsung, 3nm işlemcilerle rakiplerine fark atabilecek mi? Mobil tarafında Qualcomm’un, Masaüstü ve laptop işlemcileri konusunda da AMD’nin özellikle 7nm süreciyle başlattığı ve rakiplerinin elini zorladığı bu küçülme sürecinin yarattığı rekabet, yine kullanıcıya yarayacak gibi görünüyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Facebook dün gece iPhone kullanıcılarının oturumunu kapattı
Dünyanın en popüler sosyal medya devlerinden biri olan Facebook, Cuma gecesi (dün) itibariyle hemen hemen tüm iPhone kullanıcılarının hesabından çıkış yaptı. Söz konusu olayın sebebi hakkında belirsizlikler sürüyor.
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Popüler sosyal medya platformu Facebook, dün gece iPhone kullanıcılarının açıklanamayacak şekilde oturumundan çıkış yaptı. iPhone sahipleri, sosyal medya ağının neden hesaplarını kapattığını, Twitter üzerinden başlattıkları konu neticesinde anlamaya çalıştılar.
Konu ile ilgili kafası karışan iPhone kullanıcıları, diğer bir sosyal medya platformu üzerinden açtıkları konu üzerine benzer şekilde uygulamadan çıkış yapan birçok kişi olduğunu öğrendiler.
Why did Facebook sign everyone out and then back in ? pic.twitter.com/NXmDFnKKbb
— Tammy Brogdon (@tlkr97) January 23, 2021
iPhone ve iPad aracılığıyla Facebook’a erişen herkesin tekrar giriş yapması gerektiği ve iki faktörlü kimlik doğrulmasını kullanan birçok kişinin yeniden bağlanmakta sorun yaşadığı görülüyor.
Ayrıca Facebook için iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmiş olan birçok kişi tekrar oturum açmakta oldukça zorlandı. SMS kodlarının gönderilmesi çok yavaştı ve bazıları yeniden erişim kazanmak için kimliklerinin resimlerini yüklemek zorunda kaldı.
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Yaşanılan problem ile alakalı Facebook tarafından yapılan açıklamada; “Bazı kişilerin şu anda Facebook’a erişimde sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz. Kullanıcıların Facebook hesaplarına erişmek için tekrar giriş yapmak zorunda kaldığı raporlarını araştırıyoruz. Bunun bir yapılandırma değişikliğinden kaynaklandığına inanıyoruz ve işleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çabalıyoruz” ifadelerine yer verildi.
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Genel
Xbox Live Gold zammında geri adım
Microsoft, dün yaptığı sürpriz bir hamleyle Xbox Live Gold aboneliğine zam yaptığını açıklamıştı. Oyunculardan tepki gören şirket geri adım attı.
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Xbox Live Gold, Microsoft tarafından konsollarda çevrimiçi oyun oynamak için sunulan bir abonelik servisi. Kullanıcılar aylık ya da dönemlik ödemeler yaparak, sistemin getirdiği bazı avantajlardan faydalanabiliyor. PlayStation tarafında karşılığı PS+ aboneliği olan bu sistemler, bir dönem çok popüler olsa bile, PC oyunculuğunun yaygınlaşması ve burada böyle bir ücretin olmaması sebebiyle gittikçe sorgulanmaya başlanmıştı. Son gelen bir haber bu durumu daha da kötüleştirdi. İlk olarak 12 aylık aboneliği kaldıran Microsoft, daha sonra 6 aylık aboneliğe 20 dolar, 3 aylık aboneliğe 5 dolar ve 1 aylık aboneliğe de 1 dolar zam yaptığını açıkladı. Oyunculardan tepki gören bu hareketten sonra şirket geri adım attı.
Xbox Live Gold zammı geri çekildi
Oyuncuların zam haberlerine tepki göstermesinin ardından Microsoft, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, “Bugün güzel değildi, oyuncular için daima en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve bugün hedefi tutturamadık. Sizi duyuyoruz ve Xbox Live Gold zammını geri çekiyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Oyuncuları Game Pass Ultimate almaya iten bu zamların geri alınması muhtemelen Xbox toplulukları tarafından oldukça hoş karşılanacak gibi duruyor. Yine de ABD’li teknoloji devinin aylık 15 dolara (ülkemizde 44.99 TL) sunduğu Game Pass Ultimate, standart Gold aboneliğinin fiyatını düşündüğümüzde daha mantıklı gözüküyor. Bununla beraber Microsoft, oyunculara bir de özür hediyesi verdi.
Today was not great. We always try to do our best for you and today we missed the mark.
We hear you, and we’re reversing our Xbox Live Gold pricing updates.
— Xbox (@Xbox) January 23, 2021
Bazı oyunlar artık Gold aboneliği gerektirmeyecek
Oyunculardan özür dilemek isteyen şirket, artık oynaması ücretsiz olan oyunların Xbox Live Gold aboneliği gerektirmeyeceğini açıkladı. Bu demek oluyor ki Fortnite gibi popüler oyunlar, bundan sonra Gold aboneliği olsa da olmasa da çevrimiçi oynanabilecek. Xbox tarafı, detayların önümüzdeki ay açıklanacağını duyurdu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Elektrikli ticari 2021 Opel Combo-e, 275 km menzil ile geliyor!
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