Elektrikli ticari 2021 Opel Combo-e, 275 km menzil ile geliyor!

Hafif ticari bir model olan Opel Combo‘nun tamamen elektrikli bir versiyonu duyuruldu. Opel Combo-e olarak adlandırılan bu model, yaklaşık olarak 275 km seviyesinde bir menzile sahip olacak.

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Arka aksların arasında, zeminin altında konumlandırılan 50 kWh pillerden gücünü alan Combo-e, 134 beygir güç ve 260 Nm torka sahip bir elektrik motorundan gücünü alıyor.

Opel, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 11.2 saniyede tamamlayabildiğini ve maksimum hızının ise 130 km/s olduğunu iddia ediyor. Ayrıca araç, 100 kW güç sunabilen şarj istasyonlarında 30 dakika sürede %80 dolulukta şarj etmenin mümkün olduğu söylendi.

Bu sonbahar aylarında Avrupa’da satışa çıkması beklenen Combo-e, iki farklı karoser seçeneğine sahip olacak. Bunlardan ilki giriş seviyesinde olan, 2785 mm dingil mesafesi ve 3090 mm uzunluğunda yükleri taşıyabilen, 4.4 metre uzunluktaki model. Bu model, 3800 litreye kadar taşıma hacmi, 800 kg’a kadar taşıma ve 750 kg çekme kapasitesine sahip.

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Diğer model ise uzun şasili versiyon. Uzunluğu 4.75 metre olan bu model, 2975 mm dingil mesafesine, 3440 mm uzunluğunda yük taşıyabilme özelliğine ve 4400 litreye kadar taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca Opel Combo-e’nin uzun şasili modelinin, beş kişiye kadar yolcu taşıyabilen versiyonlarının da geleceği söyleniyor.

Opel Combo-e, Android Auto ve Apple CarPlay destekleyecek. Güvenlik donanımları adına ise sürücü yorgunluğu algılama sistemi, yaya koruma özellikli ön çarpışma uyarısı, otomatik acil frenleme ve trafik işareti algılama gibi özellikler olacak. Opsiyonlar arasında ise geri görüş kamerası özellikli 8 inçlik bilgi-eğlence sistemi, aşırı yük uyarı sistemi ve 12 adet sensörle çevreyi algılayarak potansiyel çarpışma tespiti yapan Flank Guard sistemi bulunuyor.

Kaynak: Carscoops