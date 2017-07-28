Mini ve Aston Martin’in Bazı Modellerine Apple CarPlay Geliyor

Apple’ın araç içi eğlence sistemi CarPlay’in, Aston Martin’in ve Mini’nin bazı modellerinde yer alacağı CarPlay’in sitesinde ortaya çıktı.

Apple CarPlay, Mini’nin önümüzdeki yıl çıkacak olacak 2018 Countryman ve 2018 Clubman modellerinde Tech Pack ve Media Pack XL paketlerinde yer alacak.

Aston Martin’in 2017 model Vantage, Vanquish, Rapide ve DB9 Volante modellerinde yer alacak olan CarPlay’in şirketin önümüzdeki yıl çıkaracak olduğu modellerde de olması bekleniyor. Bu modeller ile beraber CarPlay, 50 farklı üreticinin 200’den fazla modelinde yer alacak.

Ferrari ve Porsche’den sonra Aston Martin de CarPlay destekleyen lüks araç üreticileri arasındaki yerini aldı. CarPlay’e sahip en pahalı araçlar ise 1.9 milyon$ değerindenki Lamborghini 2017 Centenario ve Koenigsegg Regera.