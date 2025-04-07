Merakla beklenen Minecraft filmi nihayet sinemalarda! Peki, film gişede nasıl bir performans sergiliyor ve bu başarı tesadüf mü? Ayrıca, pek çok izleyici şunu soruyordu: Minecraft filmi ne zaman çıkacak diye bekleyenler sonunda cevabını aldı.

Minecraft filmi sonunda çıktı! Rekorlar kırıyor

Minecraft filmi, sonunda vizyona girdi ve gişe rakamları adeta dudak uçuklatıyor. İlk hafta sonunda elde edilen 301 milyon dolarlık hasılat, film için oldukça etkileyici bir başlangıç oldu.

Özellikle ABD’deki açılışı tam 157 milyon dolar ile gerçekleşti ve bu da onu bugüne kadar Amerika’da en iyi açılış yapan oyun uyarlaması haline getirdi. Daha önce bu unvan Super Mario Bros. Movie‘ye aitti, ancak Minecraft ile taht el değiştirmiş oldu.

Peki, Minecraft filmi ne zaman çıkacak diye soranlar için detay verelim: Film 4 Nisan 2025 tarihinde Türkiye dahil dünya genelinde vizyona girdi. Türkiye’de de büyük bir ilgi gören film, özellikle genç izleyicilerden yoğun talep aldı.

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Üstelik film sadece oyun severleri değil, Jack Black ve Jason Momoa gibi ünlü isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Film, CGI animasyon ile live-action sahneleri ustalıkla harmanlayarak seyircisine eşsiz bir deneyim sunuyor.

Film konusu itibarıyla da oldukça ilgi çekici. Filmde, gizemli bir portaldan geçerek Minecraft dünyasına adım atan dört karakterin eve dönüş yolculuğunu izliyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Film sizce oyun uyarlamaları arasında yeni bir çağ mı başlatacak? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve yeni gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!