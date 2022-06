Apple’ı eski telefonların performansını gizlice yavaşlatmakla suçlayan yasal bir iddianın başlatılmasının ardından, milyonlarca iPhone kullanıcısı ödeme almaya hak kazanabilir.

Justin Gutmann, şirketin performansı artıracağını, ancak aslında telefonları yavaşlattığını söylediği bir yükseltme konusunda şirketin kullanıcıları yanlış yönlendirdiğini iddia ediyor. Apple ise, ürünlerinin ömrünü kasıtlı olarak “asla” kısaltmadığını söylüyor. Gutmann, 25 milyona kadar İngiliz iPhone kullanıcısı için yaklaşık 768 milyon sterlinlik tazminat istiyor.

Rekabet Temyiz Mahkemesi’ne sunulan iddia, Apple’ın pahalı değişim veya onarımlardan kaçınmak için eski iPhone’ların performansını “kısma” olarak bilinen bir süreçte yavaşlattığını iddia ediyor.

Bahsedilen yükseltme, performans sorunlarıyla mücadele etmek ve eski cihazların aniden kapanmasını durdurmak için Ocak 2017’de iPhone kullanıcılarına bir yazılım güncellemesinde yayınlanan bir güç yönetimi aracının tanıtımıyla ilgili. Gutmann, araçla ilgili bilgilerin o sırada yazılım güncelleme indirme açıklamasına dâhil edilmediğini ve şirketin cihazları yavaşlatacağını netleştirmediğini söylüyor.

Apple’ın bu aracı, iPhone pillerinin en son iOS yazılımını çalıştırmakta zorlanmış olabileceği gerçeğini gizlemek için sunduğunu ve firmanın ürünleri değiştirmek veya yedek piller sunmak yerine kullanıcıları yazılım güncellemelerini indirmeye zorladığını iddia ediyor.

Gutmann, “Müşterileri tarafından onurlu ve yasal olanı yapmak ve ücretsiz değiştirme, onarım hizmeti veya tazminat sunmak yerine, Apple bunun yerine yazılım güncellemelerinde cihazlarını %58’e kadar yavaşlatan bir aracı gizleyerek insanları yanılttı” dedi.

İddia kapsamındaki modeller iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve iPhone X modelleri.

Bu, müşterilerin tazminat talep etmek için davaya aktif olarak katılmaları gerekmediği anlamına gelen bir vazgeçme talebidir.

Apple yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Herhangi bir Apple ürününün ömrünü kasıtlı olarak kısaltmak veya müşteri yükseltmelerini sağlamak için kullanıcı deneyimini bozmak için hiçbir zaman ve asla bir şey yapmayacağız. Amacımız her zaman müşterilerimizin sevdiği ürünler yaratmak olmuştur ve iPhone’ların mümkün olduğunca uzun süre dayanmasını sağlamak bunun önemli bir parçasıdır.”

İçindekiler Pil kapısı

Gutmann’ın iddiası, benzer bir davanın Amerika Birleşik Devletleri’nde çözülmesinden iki yıl sonra geldi. 2020’de Apple, eski iPhone’ları yavaşlattığı iddialarını çözmek için 113 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Otuz üç ABD eyaleti, Apple’ın bunu kullanıcıları yeni cihazlar satın almaya yönlendirmek için yaptığını iddia etti. Pil kapısı olarak adlandırılan bir skandalda 2016 yılında iPhone 6, 7 ve SE modellerinin yavaşlaması milyonlarca insanı etkilemişti.

O sırada Apple yorum yapmaktan kaçındı, ancak daha önce telefonların eskiyen pil ömrünü korumak için yavaşlatıldığını söylemişti.

Enders Analysis araştırma firmasında analist olan Claire Holubowskyj, eskiyen pillerin teknik sınırlamaları göz önüne alındığında, bunun gibi sorunların artmaya devam edebileceğini söyledi.

Holubowskyj, “Yeni cihazlarda teknoloji, sürekli bir tarama olarak değil, sıçramalar ve sınırlar içinde gelişiyor ve genellikle çılgınca farklı yeteneklere sahip cihazlarda çalışması gereken yazılım güncellemelerini yayınlarken sorunlar yaratıyor. Apple, gelirinin %84’ünü yeni cihaz satışından elde ediyor, bu da onları eski modellerin sorunsuz çalışmasını sağlamak için güncellemeleri erteleme konusunda isteksiz yapıyor. Eskiyen pillerin kapasitesini aşan ve kalıcı olan cihaz sorunları ve yazılım güncellemeleri çözülene kadar, bu zorluk tekrarlanacak.” dedi.