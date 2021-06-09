Milyarder yatırımcı Marc Lasry Bitcoin konusundaki pişmanlığını anlattı!

Avenue Capital Management’ın kurucusu ve Milwaukee Bucks’ın sahibi Marc Lasry, salı günü CNBC ile yaptığı bir röportajda, Bitcoin’in düşündüğünden çok daha hızlı büyüdüğünü kabul etti. Marc Lasry Bitcoin konusundaki pişmanlığını belirtti. Lasry, daha önceden çok daha fazla Bitcoin alması gerektiğini ve yapmadığına pişman olduğunu ifade etti.

ABD’li milyarder Marc Lasry, Bitcoin ’in yükselişini sürdüreceğini düşünüyor. Şu ana dek yaşamış olduğu yükselişin tahmininden daha hızlı olduğunu ifade eden Lasry, önceden çok daha fazla yatırım yapmış olması gerektiğini söyledi.

“Bence, gitgide daha fazla insan Bitcoin kullanmaya başladıkça, yükselmeye devam edecek. Düşündüğümden çok daha hızlı oldu. Çok daha fazlasını almalıydım. Bu benim hatamdı.”

Marc Lasry, geçmiş zamanlarda Bitcoin fiyatının 40.000 dolar seviyesini geçeceğini tahmin etmişti. Geçmişte yapmış olduğu bu tahmin ve Bitcoin’in şu andaki durumu ile ilgili yorum yapan Lasry şunları ifade etti:

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“Bir kez bir piyasa kurulduğunda onun gitme ihtimali düşüktür. Bitcoin’in ilginç olduğunu düşünmemin nedeni buydu. Ve kurumsal yatırımcıların (gelecek) geldiğini eklediğinizde, fiyatın yükseleceğini düşündüm.”

Lasry, yerleşik piyasası nedeniyle Bitcoin’in uzun vadeli durumu konusunda da iyimser bir yaklaşıma sahip. 2018 yılının Temmuz ayında yine CNBC ile bir röportaj gerçekleştirmiş olan Lasry, Bitcoin’in ticaret yapmak için daha kolay ve kabul edilebilir bir hale geleceğini ve birkaç yıl içerisinde de 40.000 dolar seviyesine tırmanacağını belirtmişti. Bitcoin yatırımı olan kişilerin de 3 ila 5 yıl içerisinde anaparalarını 5 ila 10 katına katlayacaklarını söylemişti. Bunları söylediği dönemlerde BTC fiyatı 7500 doların altındaydı.

Lasry, 2018 yılından birkaç yıl önce Bitcoin satın almamış olduğuna pişman olduğunu dile getirerek, yalnızca birkaç yıl önce 300 dolarda olan kripto para birimine daha önceden yatırım yapmış olması gerektiğini belirtti.