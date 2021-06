Milyarder yatırımcı Marc Lasry Bitcoin konusundaki pişmanlığını anlattı!

Bitcoin’e destek veren önemli şirketlerden olan MicroStrategy tarafından Bitcoin alımları devam ediyor. ABD merkezli şirketin CEO’su Michael Saylor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MicroStrategy’nin 400 milyon dolarlık ek Bitcoin satın alacağını açıkladı.

MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $400 Million of Senior Secured Notes to acquire additional #bitcoin. $MSTRhttps://t.co/ilhUt1M73j

— Michael Saylor (@michael_saylor) June 7, 2021