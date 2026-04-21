Apple’ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) yaklaşırken, teknoloji dünyasının gözü kulağı yeni işletim sistemi sürümüne çevrildi. 8 Haziran tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen iOS 27, beraberinde getireceği yeniliklerin yanı sıra destekleyeceği cihaz listesiyle de şimdiden tartışılmaya başlandı. Weibo üzerinden paylaşımlar yapan Instant Digital adlı sızıntı kaynağı, Apple’ın bu yıl dört popüler modelden desteğini çekeceğini öne sürdü. Peki, sizin cihazınız iOS 27 alacak telefonlar listesinde yer alıyor mu?

iOS 27 alacak telefonlar ve desteklenen modeller

Sızdırılan bilgilere göre iOS 27 alacak telefonlar listesinde ciddi bir daralma yaşanacak. Apple’ın yeni yazılım sürümüyle birlikte donanım sınırlarını yukarı çekmesi, halihazırda iOS 26 çalıştıran dört farklı modelin yeni sürümden mahrum kalmasına neden olacak. İddialara göre, Apple’ın yeni sürümü yükleyebilmek için en az iPhone 12 serisi bir cihaza veya üçüncü nesil iPhone SE modeline sahip olunması gerekecek. Bu durum, geçtiğimiz yıl iPhone XS serisinin destek listesinden çıkarılmasının ardından üst üste ikinci kez büyük bir cihaz grubunun elenmesi anlamına geliyor.

iOS 27 sürümünün özellikle yapay zeka odaklı özellikler ve Siri üzerinde yapılacak köklü değişikliklerle gelmesi bekleniyor. Sızıntılar, yeni işletim sisteminin “Liquid Glass” adı verilen yeni bir tasarım diline geçeceğini ve ana ekran özelleştirme seçeneklerini artıracağını gösteriyor. Ancak bu yeni görsel ve işlevsel özelliklerin sorunsuz çalışabilmesi için Apple’ın daha güçlü işlemcilere sahip modellere odaklandığı belirtiliyor. Bu da eskiyen donanımların neden saf dışı bırakıldığını bir ölçüde açıklıyor.

Desteği kesilecek iPhone modelleri

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. Nesil)

Yapay zeka ve donanım gereksinimleri

Yeni güncellemenin odak noktasında yer alan Apple Intelligence özellikleri, her ne kadar iOS 27 alacak telefonlar için heyecan verici olsa da bir kısıtlamayı beraberinde getiriyor. Apple’ın gelişmiş yapay zeka özelliklerinin tam performansla kullanılabilmesi için iPhone 15 Pro ve daha yeni modellere ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor. Bu durum, cihazınız iOS 27 desteği alsa dahi, tüm yeniliklere erişemeyeceğiniz anlamına gelebilir.

Yazılım dünyasındaki bu sızıntılar henüz Apple tarafından resmi olarak doğrulanmasa da geçmiş yıllardaki benzer kaynaklı haberlerin doğruluk payı oldukça yüksekti. 8 Haziran’daki WWDC etkinliğinde Siri’nin yeni tasarımının ve ana ekran yerleşimindeki esnekliklerin nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağı merak ediliyor. Özellikle iPhone 11 kullanıcıları için bu güncelleme, donanım yenileme döneminin yaklaştığının en büyük işareti olarak kabul ediliyor.

WWDC nedir?

WWDC (Worldwide Developers Conference), Apple’ın her yıl düzenlediği ve yazılım geliştiricilerine yönelik yeni işletim sistemi sürümleri ile teknolojilerini tanıttığı küresel bir etkinliktir. Bu konferansta genellikle iOS, iPadOS, macOS ve watchOS gibi sistemlerin en yeni versiyonları ilk kez sergilenir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 11 gibi hala yaygın kullanılan bir modelin desteğinin kesilmesi sizce doğru bir karar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.