Bu yıl Otomobil Tasarım Ödülleri sürprizlerle dolu bir törene sahne oldu. Auto&Design dergisi tarafından her yıl düzenlenen ve tasarımın ön planda olduğu prestijli etkinlikte, 2025 yılının kazananları belli oldu. Milano Tasarım Haftası kapsamında gerçekleştirilen törende, farklı segmentlerde üç önemli marka öne çıktı. Otomobil Tasarım Ödülleri kapsamında ödül alan modellerin her biri, kendi kulvarında hem mühendisliği hem de estetiğiyle sınırları zorluyor.

2025 Otomobil Tasarım Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Konsept Araç Kategorisi: Lotus Theory1

Otomobil Tasarım Ödülleri kapsamında konsept araç kategorisinin galibi Lotus Theory1 oldu. Bu model, markanın geçmişine saygı duruşunda bulunurken, aynı zamanda tamamen elektrikli altyapısıyla geleceği temsil ediyor. 1000 beygirlik gücüyle etkileyici performans sunan Lotus Theory1, 0’dan 100 km/s hıza 2,5 saniyede ulaşıyor. Bu rakam, sadece teknik açıdan değil, aynı zamanda Otomobil Tasarım Ödülleri jürisinin gözünde de aerodinamik ve tasarımsal mükemmelliğin bir göstergesi.

Seri Üretim Araç Kategorisi: Ferrari 12Cilindri

Geçmişin ikonik hatlarını günümüze taşıyan Ferrari 12Cilindri, seri üretim araç kategorisinde Otomobil Tasarım Ödülleri’ni kazanarak dikkatleri üzerine çekti. 6,5 litrelik V12 motoru ve 819 beygirlik gücüyle adeta bir pist canavarı olan bu model, tasarım açısından nostalji ile yeniliği harmanlıyor. Coupe ve Spider versiyonlarıyla gelen 12Cilindri, 340 km/s azami hız sunarken, hızlanma performansıyla da adeta görsel bir şölen yaşatıyor.

En İyi Marka Tasarım Dili Kategorisi: Renault 5-tech

En İyi Marka Tasarım Dili kategorisinde öne çıkan isim ise Renault oldu. Marka, Renault 5-tech ile Otomobil Tasarım Ödülleri jürisini etkilemeyi başardı. Elektrikli mobiliteye geçiş sürecinde klasik çizgileri sürdürülebilirlik yaklaşımıyla buluşturan Renault, kullanıcı dostu tasarıma verdiği önemle alkışı hak etti. Özellikle Türkiye’de şehir içi ulaşımın dönüşümünde örnek teşkil edebilecek bir tasarım anlayışı sergiliyor.

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Her yıl daha da önem kazanan Otomobil Tasarım Ödülleri, yalnızca global arenada değil, Türkiye’deki otomobil meraklıları için de yön gösterici olmaya devam ediyor. Özellikle elektrikli ve hafif yapılı araçlara yönelimin arttığı ülkemizde, ödül alan bu modellerin ilham verdiği yeni nesil araçlar, tasarım tercihlerinde önemli rol oynayabilir.

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