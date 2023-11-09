Entegre iletişim sistemlerinde İtalyan ustalığına sahip Midland, Eicma’da hem Mesh işlemcili hem de Bluetooth özellikli, maliyet açısından herkesin bütçesine uygun ilk mesh intercom olan R1 Mesh modelini piyasaya sürüyor. Artık tüm motosikletçiler, grup halinde seyahat ederken konuşmanın, eşsiz ve yoğun bir deneyim yaşamanın, ve yolun duygularını paylaşmanın keyfini çıkarabilirler. R1 Mesh, çift işlemci sayesinde multimedya ekranlarla istikrarlı bir bağlantı sunuyor ve Kristal Ses İşleme işlevi ile net ve güçlü bir ses garanti ediyor.

R1 Mesh neler sunuyor?

Aşırı su koşullarında bile su geçirmez olan yenilikçi nano kaplama teknolojisi sayesinde, interkom dayanıklılığını arttırıyor. Ayrıca, basitleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü ile şık ve çekici bir görünüm ve his sunuyor. Interkom, magiclock manyetik montaj sistemine ve RCF ses deneyimine sahip.

R1 Mesh ile grup iletişimi iki modda gerçekleştirilebiliyor. Mesh Dynamic Repeat ile 2,2 km’ye kadar 6 kişiye kadar iletişim ve 99 kişiye kadar dinleme, Bluetooth İnterkom ile ise maksimum 500 metre mesafe ile 3 kişiye kadar iletişim mümkün. Ayrıca, Midland’ın en yeni interkomu, evrensel bir iletişim çözümü olan OBI protokolünü takip ediyor.

Böylece bisikletçiler, Midland, Cardo veya Uclear interkomları arasından seçim yapabilir ve çok markalı interkomları kolayca eşleştirip bağlayabilirler. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kansas City şehrinde kurulmuş ve İtalyan CTE International tarafından satın alınmıştır. Midland, tarihi ilk Radyo CB Alan 68’i piyasaya sürerek ve pazarın tartışmasız liderliğini elde ederek tüm nesillerin hafızasında yer edinmiştir. Ayrıca, dünyanın ilk Walkie Talkie LPD’sini ve 2008’de sunulan ilk bisikletten bisiklete interkomu da üretmiştir.

Merkezi Reggio Emilia’da bulunan ve dünyanın dört bir yanındaki şubeleriyle, şirket motosiklet sektörüne yatırım yapmaya devam ederek ürünlerinin kalitesi, benzersiz ve tanınabilir tasarımı, ve müşteri hizmetleriyle kazandığı liderlik konumunu sürdürüyor. Bu, yıllar içinde benzeri görülmemiş bir sadakat kazanmalarını sağlamıştır.

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Midland, Eicma’da ayrıca seyahatte tam güvenlik sağlamak üzere tasarlanan 2k çözünürlüklü araç kameraları olan Bike Guardian Pro’yu tanıtıyor. Entegre Wi-Fi sayesinde, kamera her zaman bağlantıda olup canlı yayın ve uzaktan görüntü kontrolüne olanak tanıyor.

Ayarlanabilir mikrofon hassasiyeti, motosiklet gibi gürültülü ortamlarda rüzgar ve motor gürültüsünü en aza indirir ve optimum ses performansını sağlar. Bike Guardian Pro, çift taraflı kask montajı ve iki saatten az olmayan özerklik özelliği sayesinde aksiyon kamerası olarak da kullanılabilir. Teknoloji konsantresi olarak tanımlanan bu ürün, benzersiz ses ve görüntü kalitesiyle hem güvenliği hem de büyük heyecanı garanti eder.

Midland, her türden bisikletçi, kısa mesafe koşucusu, keşif tutkunu, enduro hayranı, e-bisikletçi, scooter kullanıcısı ve yorulmak bilmeyen gezgin için en iyi ortağını kanıtlıyor. Şirket, dünyanın dört bir yanındaki bisikletçilere yönelik ürünler tasarlayıp üreterek motorcu felsefesini benimsiyor.

Dar virajlarda, toprak yollarda, çöl yollarında, şehirde ve pistte bisikletçileri dinleyip takip ediyor ve ürünlerini konfor, performans ve dayanıklılık açısından test ederek onlara eşlik ediyor. Birlikte, iki tekerlek üzerinde özel bir yolculuğa çıkıyorlar.