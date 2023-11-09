Japon otomotiv devi Mazda Türkiye pazarındaki operasyonlarını askıya aldığını açıklayarak büyük bir sürpriz yaptı. Ülkemizden net bir şekilde çekilmeyecek gibi görünen ancak uzun bir süre faaliyetlerini durduracağı sezilen Mazda konu ile ilgili olarak; “Mazda Motor Türkiye, Türkiye’deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır. Türkiye’deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedariğine devam edecektir.” açıklamasında bulundu.

e-Call Sorunu: Japonya merkezle çözülemeyen e-Call sorunu, Mazda’nın bu adımı atmasında etkili oldu.

Uygun Motor Seçenekleri: Türkiye’de vergi sistemi nedeniyle pahalıya mal olan motor seçenekleri, satışları olumsuz etkiledi.

İletişim Konuları: Diğer iletişim konuları da bu kararın arkasındaki sebepler arasında yer alıyor.

Mazda satış sonrası hizmetlerine ve Mazda müşterilerine yedek parça teslimatına devam edecek. Tüm Mazda araç garantileri ve uzaltılmış garantiler fesih tarihlerine kadar yürürlükte kalacak.