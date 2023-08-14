Ülkemizde sevilerek kullanılan borsa uygulaması olan Midas bugün çöktü. Kullanıcılar yaklaşık 3-4 saattir uygulama üzerinden işlem yapamadıklarını dile getirmeye başladı. Korkulan bu olay sonrası firmadan resmi bir açıklama geldi. Midas’ın yaptığı açıklamada ilk etapta; “Uygulamaya erişimle ilgili yaşadığımız sorun devam ediyor. Ekiplerimiz sorunu gidermek için çalışıyor. Bakiye ve hisselerinin güvende olduğunu bilmeni isteriz. Yaşattığımız kötü deneyim için özür dileriz. Çözüm ile ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

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Sistemin siber saldırı altında olduğuna yönelik iddialara ise yine firmadan yanıt geldi. Firma “KKB (Kredi Kayıt Bürosu) veri merkezinde yaşanan sunucu arızaları ile ilgili ortak çalışmalarımız devam ediyor. Arıza, sunucu soğutucuları ile ilgili bir problemden kaynaklanıyor. Arızanın giderilmesi için iş birliğine devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

KKB (Kredi Kayıt Bürosu) veri merkezinde yaşanan sunucu arızaları ile ilgili ortak çalışmalarımız devam ediyor. Arıza, sunucu soğutucuları ile ilgili bir problemden kaynaklanıyor. Arızanın giderilmesi için iş birliğine devam ediyoruz. Sorun yaşayan kullanıcılarımızın… https://t.co/UQ9HIdTgh3 — Midas (@getmidas) August 14, 2023

Midas’ın çökmesi ile borsada işlem yapamayanların zararı şimdilik bilinmiyor. Bakalım yaşanan bu olay sonrasında kullanıcılardan nasıl tepkiler gelecek?