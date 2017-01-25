Microsoft 2016 yılının Haziran ayında 26 milyar dolara satın aldığı profesyonel sosyal ağ LinkedIn’i yavaş yavaş bünyesine entegre ediyor.

Microsoft son olarak LinkedIn mühendislik bölümü yöneticisi Kevin Scott’u CTO olarak bünyesine kattı. Scott’ın bu pozisyonu yeni oluşturuldu ancak şirketin geçmişinde daha önce CTO pozisyonu olmuştu. Yeni CTO Kevin Scott direkt olarak CEO Satya Nadella’ya bağlı olacak.

Scott aynı zamanda LinkedIn bünyesinde de görev yapmaya devam edecek. Bu değişiklik ile beraber LinkedIn’de de bazı değişiklikler yaşandı. Şirketin 8 yıldır tüketici ürünü bölümünü yöneten Ryan Roslansky artık bütün LinkedIn ürünlerinden sorumlu. Bunların arasına Lynda.com’da dahil.

Bu tarz büyük satın alımlardan sonra şirket yöneticilerinin her iki şirketin birleşme dönemini kolaylaştırmak için görev değiş tokuşu yapması normal. Ancak ürün bazında hala bir yenilik ortalıkta yok. Satın alım resmen 2016’nın sonunda tamamlandı. Yani yakında ürün bazında da yenilikler görebiliriz.