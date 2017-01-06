Microsoft’un Windows VR Başlıkları Gözükmeye Başladı

2016 yılının sonbaharında düzenlenen donanım etkinliğinde Microsoft sanal gerçeklik gözlüğü pazarına Windows 10 VR başlık ile girmek istediğini açıklamıştı.

Microsoft’un bahsettiği bu başlıklar bir bir görünmeye başladı. Etkinlikte hiç bir bilgi verilmeyen başlıkları üçüncü parti donanım üreticileri ardı ardına duyuruyor. Las Vegas’ta düzenlenen Consumer Electronics Show’da HP, Dell ve Acer marka Windows 10 sanal gerçeklik başlıkları ortaya çıktı. Lenovo kendi modelini daha bir kaç gün önce çıkarmıştı.

Başlıklar oldukça ilginç gözüküyor ancak ziyaretçiler deneyemiyor çünkü başlıkları henüz hazır değil. Hepsinin tasarımı da oldukça ilginç. Acer’ın başlığı sanki firmanın oyun donanımı geliştiren ekibi tarafından üretilmiş. HP’nin başlığı ise siyah renkte ve oldukça estetik bir görünüşe sahip. Dell’in modeli ise biraz PlayStation VR başlığını andırıyor. Başlıklarla ilgili hala bir çok bilinmez mevcut. Modellerin bu yılın ilerleye tarihlerinde piyasaya çıkacak. En ucuz Windows 10 başlığı 300 dolar olacak.