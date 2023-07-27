Şirket ayrıca devam eden AI çabalarını desteklemek için her zamankinden daha fazla para harcamayı planlıyor. Microsoft, 2023’ün dördüncü çeyreği mali sonuçlarıyla mütevazı bir büyüme gösteriyor. Ancak tüketici yazılım ve donanım işletmeleri sayesinde bu eğilime bir veri noktası daha ekledi.

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Şirketin Windows lisanslarını, Surface PC’leri ve diğer aksesuarları, Xbox donanım ve yazılım ve hizmetlerini ve reklam gelirini kapsayan Daha Kişisel Bilgi İşlem bölümünden elde edilen gelir, yıldan yıla yüzde 4 düştü. Bu düşüşün başlıca nedeni, bilgisayar üreticilerine Windows lisansı satışlarındaki düşüş ve azalan donanım satışları oldu.

Şirket kendi bilgisayarlarını ve bilgisayar aksesuarlarını yaptığı ve diğer bilgisayar üreticilerinin çoğunun donanımlarında kullandığı yazılımları sattığı için tüm bilgisayar ekosistemi kötü durumda olduğunda Şirket ikinci bir darbeyi alıyor.

Donanım gelirinin önümüzdeki çeyrekte daha da kötü görünmesini bekliyor ve bu yılın başlarında Microsoft markalı aksesuarların üretimini ve satışını durdurma kararı nedeniyle yıldan yıla düşüş olacağı uyarısında bulunuyor . Microsoft sektöre göre daha pahalı Surface markalı aksesuarlar üretiyor ve bu cihazlardaki kar marjları muhtemelen daha yüksek ancak genel satış hacmi ve gelir görünüşe göre büyük bir darbe alıyor. Microsoft ayrıca PC şirketlerine Windows satışlarının önümüzdeki çeyrekte yüksekten orta seviyeye düşmesini bekliyor.

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Xbox konsol satışlarını, oyun satışlarını, Xbox Live ve Xbox Game Pass gibi hizmetleri birleştiren Microsoft’un oyun geliri, yıldan yıla yalnızca yüzde 1 arttı. Bunun nedeni, oyunlardan ve hizmetlerden elde edilen gelirdeki yüzde 5’lik artışın, Xbox konsol satışlarından elde edilen gelirdeki yüzde 13’lük düşüşle dengelenmesidir.

Bilançoda daha karlı noktalar arasında Office ve Microsoft 365 aboneliklerinden elde edilen gelir artışı, Azure gibi sunucu ürünleri, reklam geliri ve işletmelere Windows satışları yer aldı.

2023 boyunca odaklandığı agresif yapay zeka desteği konusunda Microsoft CFO’su Amy Hood, “Yapay zeka hizmetlerinden elde edilen büyümenin kademeli olacağını”, ancak Microsoft 365 gibi ücretli ürünlerin genel kullanıma sunulmasıyla gelirlerin artması gerektiğini söylüyor.

Bu hizmet, şirketinizin halihazırda Microsoft 365 için ödediği ücrete kullanıcı başına aylık 30 ABD doları tutarında bir eklentidir. önümüzdeki mali yılda yapay zeka desteğine daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Hood, Microsoft’un bulut altyapısına harcadığı para miktarının “talep sinyallerini karşılamak için ölçeklendikçe” gelecek yıl için her üç ayda bir artmasını beklediğini söylüyor.