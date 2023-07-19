Microsoft, ofis uygulamalarına entegre edeceği yapay zekâ destekli Copilot özelliği için fiyatlandırmasını açıkladı. Copilot, ofis uygulamalarında otomatik metin oluşturma, özetleme, Excel verilerini analiz etme ve Powerpoint sunumları oluşturma gibi birçok yeteneğe sahip olan GPT-4 tabanlı bir yapay zekâ sistemi olarak dikkat çekiyor. Ancak Türkiye’deki fiyatlara hiçbir işletme yetişemeyecek!

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Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre Copilot, kullanıcı başına ekstra 30 dolarlık bir ücretle kullanıcılara sunulacak. Bu ücret, özellikle işletmeler için ciddi bir maliyet artışı anlamına geliyor. Zira “Microsoft 365 E3” adlı temel abonelik paketi zaten 36 dolar civarında satılıyor. Dolayısıyla, Copilot desteğini eklemek isteyen müşterilerin her çalışan başına 30 dolar daha ödemesi gerekecek.

Türkiye’de ise Microsoft’un yerel fiyatlandırma yapmadığı için, Türk müşterilerin de benzer bir mali yükle karşılaşması bekleniyor. Anlık dolar kuru ile Copilot’un işletmelere maliyeti 810 TL civarında olacak. Yani yapay zeka desteğiyle işletmelerinin üretkenliğini artırmak isteyen müşteriler, çalışan başına 810 TL’lik bir ücret durumunda kalacak.

Copilot, ofis uygulamalarındaki verimliliği artıracak ve kullanıcıların işlemlerini kolaylaştıracak bir yapay zekâ sistemi olarak dikkat çekiyor. Bu sistemin GPT-4 ile desteklenmesi, Copilot’un metin oluşturma, özetleme ve veri analizi gibi görevlerde oldukça başarılı olduğunu gösteriyor.

Ancak, yapay zekâ desteğinin ek maliyeti, işletmeleri düşündürüyor. Microsoft 365 E3 aboneliğinin yanında her kullanıcı başına 30 dolar ek ücret talep edilmesi, birçok şirketin bütçesini etkileyecek gibi görünüyor. Türkiye’de de benzer bir durumla karşılaşılacağı düşünüldüğünde, Copilotun ülkemizdeki işletmeler için tercih edilebilirlik konusunda endişeler yarattığı görülüyor.

Copilot’un ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, hizmetin test aşamasında olduğu biliniyor. Yakın bir gelecekte, Microsoft’un internet sitesinde güncelleme yaparak Copilot için nihai fiyatları duyurması bekleniyor.

Sonuç olarak, Microsoft’un ofis uygulamalarına getireceği Copilot yapay zekâ desteği, verimliliği artıracak ve işlemleri kolaylaştıracak bir özellik olarak öne çıkıyor. Ancak, ek maliyeti nedeniyle bazı işletmeler için tercih edilebilirlik konusunda soru işaretleri oluşuyor. Copilot’un ne zaman tam olarak kullanıma sunulacağı ve Türkiye fiyatlandırmasının nasıl olacağı merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce GPT-4 destekli Microsoft Copilot beklenen üretkenlik artışını sağlayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!