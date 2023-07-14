Microsoft, son 15 yıldır Microsoft Office’in varsayılan yazı tipi olan Calibri için bir değişiklik yapma kararı aldı. Yüksek çözünürlüklü ekranların yaygınlaşmasıyla birlikte, Microsoft kullanıcılara daha keskin ve mükemmel bir yazı tipi sunmayı hedeflediğini duyurdu. İşte Microsoft uygulamalarının yeni yazı tipi!

Bir Efsanenin Daha Sonuna Geldik!

Microsoft, Calibri’nin yerine geçecek beş yeni yazı tipi sipariş etti. Bu yazı tiplerinin adı Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena ve Tenorite olarak geçiyor. Şirket, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak, Bierstadt yazı tipinin kullanıcılar arasında en çok beğenilen seçenek olduğunu belirledi. Ancak, sonrasında bir değişiklik yapılarak Bierstadt’ın adı Aptos olarak değiştirildi.

Aptos, ünlü yazı tipi tasarımcısı Steve Matteson tarafından yaratıldı. Yazı tipi, Santa Cruz’un manzarası ve ikliminden ilham alarak doğal bir çekicilik sunuyor. İsviçre tipografisinden esinlenen Aptos, temiz kesimli gövde uçları ve ince dairesel karelerle okunabilirliği artıran özelliklere sahip.

Aptos, Microsoft Office’in yeni varsayılan yazı tipi olacak ve Word, Outlook, PowerPoint ve Excel gibi uygulamalarda milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılacak. Ancak Microsoft, kullanıcıların kişisel tercihlerini önemsediğini belirterek diğer seçeneklerin de sunulacağını ifade ediyor.

Microsoft’un Calibri’nin yerine yeni bir varsayılan yazı tipi seçmesi, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve daha etkileyici bir görünüm sunmayı hedeflediğini gösteriyor. Aptos, profesyonellik ve okunabilirlik arasında bir denge kurarak metinlerin daha çekici ve anlaşılır görünmesini sağlayacak. Kullanıcılar da tercihlerine göre farklı yazı tiplerini seçme özgürlüğüne sahip olacaklar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Calibri’nin gidişi sizi üzüyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!