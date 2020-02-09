Microsoft, XBOX‘ta açık bulanlara 20 bin dolara kadar ödeme yapacak! Microsoft, yeni başlattığı “Xbox Bounty Program” ile XBOX Live‘de ve XBOX servislerinde açık bulanlara 500 dolarla 20 bin dolar arasında ödeme yapacak.

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Microsoft, XBOX Live ve XBOX servislerinde açık bulanlara 20 bin dolara kadar ödeme yapacağını açıkladı. Bulunan açığın önemine göre bu miktarın daha da artabileceğini belirtti. Örneğin bilgi sızdırma, bilgi ifşası gibi açıklarda 5 bin dolara kadar ödeme yapılırken, daha geniş kapsamlı ve tüm ekosistemi zorlayabilecek açıklarda bu ödül 20 bin dolara kadar çıkıyor.

Microsoft, daha önce benzer programı diğer ürünleri için de yapmıştı. Örneğin Windows 10‘da bulunan güvenlik açıklarına 250 bin dolara kadar ödeme yaptığı bir programı da başlatmıştı.

“Xbox Bounty Program“, Xbox Series X konsolunun ve xCloud bulut oyun sisteminin hayata geçmesi öncesi başlatıldı. 2 servis de Xbox Live ağı üzerinde çalışacacağından Microsoft‘un Xbox Live‘da en ufak bir sorun istemediği çıkarımını yapabiliriz.