Oyun Konsolu
Microsoft, XBOX’ta açık bulanlara 20 bin dolara kadar ödeme yapacak!
Microsoft, XBOX‘ta açık bulanlara 20 bin dolara kadar ödeme yapacak! Microsoft, yeni başlattığı “Xbox Bounty Program” ile XBOX Live‘de ve XBOX servislerinde açık bulanlara 500 dolarla 20 bin dolar arasında ödeme yapacak.
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Microsoft, XBOX Live ve XBOX servislerinde açık bulanlara 20 bin dolara kadar ödeme yapacağını açıkladı. Bulunan açığın önemine göre bu miktarın daha da artabileceğini belirtti. Örneğin bilgi sızdırma, bilgi ifşası gibi açıklarda 5 bin dolara kadar ödeme yapılırken, daha geniş kapsamlı ve tüm ekosistemi zorlayabilecek açıklarda bu ödül 20 bin dolara kadar çıkıyor.
Microsoft, daha önce benzer programı diğer ürünleri için de yapmıştı. Örneğin Windows 10‘da bulunan güvenlik açıklarına 250 bin dolara kadar ödeme yaptığı bir programı da başlatmıştı.
“Xbox Bounty Program“, Xbox Series X konsolunun ve xCloud bulut oyun sisteminin hayata geçmesi öncesi başlatıldı. 2 servis de Xbox Live ağı üzerinde çalışacacağından Microsoft‘un Xbox Live‘da en ufak bir sorun istemediği çıkarımını yapabiliriz.
Oyun Konsolu
PlayStation 5’in kontrolcüsü ortaya çıktı!
PlayStation 5 ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Son dönemde konsolun prototipinin geliştiricilere dağıtılmasıyla haberler artmaya başlamıştı. Şimdi ise yeni nesil oyun konsolunda bulunacak DualShock tasarımı karşımızda.
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Firmadan beklentiler son derece yüksek. Çünkü, neredeyse aynı zamanlarda iki büyük baş konsol üreticisinin cihazlarını tanıtacağını görüyoruz. Microsoft cephesi geçtiğimiz günlerde, önümüzdeki yılın sonlarına doğru Xbox Series X’i göreceğimizi duyurmuştu.
Sony’in oyun konsolunda şimdiden oyuncuların merakla beklediği bir çok yeni ve gelişmiş özellik bulunuyor. DualShock 4 kontrolcüsünün de cihazla birlikte güncellenecek. Bu ayın başında, LetsGoDigital’e katılan İtalyan tasarımcı Snoreyn eşliğinde ortaya çıkan patentler doğrultusunda kontolcüleri görselleştirdik.
20 Haziran 2019 tarihli patentte DualShock’un arka tarafında iki adet ekstra tuş konumlandırıldığını görmüştük. “Sony Interactive Entertainment” tarafından Japonya’da tescillenen bu patent “giriş cihazı” ismiyle alınmış. Belgeler WIPO’nun (Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu) veri tabanına dahil edilip onlar tarafından onaylandı.
PlayStation 5’in DualShock’u nasıl olacak?
PlayStation’ın yeni kontrolcüsü bir önceki nesil kontrolcüye oranla çok benzer bir yapıya sahip. Örnek olarak, butonların yeri, oyun çubuklarının ve tetikleyicilerin konumu değiştirilmemiş. Keza PS3’te de benzer bir yapıyı görmüştük.
Ön taraftaki en büyük değişiklik PlayStation düğmesinin olmaması. Ayrıca tasarım, tetik düğmelerinin hemen altındaki kontrol düğmelerinin üzerinde küçük bir güncelleme geçirmiş. Tasarımdan ilham alınarak ortaya çıkarılmış bir görseldir. Direkt tasarım patentine ait değildir.
Arka taraftaki görünüm ise bir hayli ilginç gözüküyor. Ekteki belgelere yazılana göre, arka yüzeyde yer alan yeni düğmelerle birçok işlevi gerçekleştirebiliyorsunuz. Toplamda 16 işlevin, ayrı ayrı atanabildiği parçaya ayrıca farklı aksesuarlar kullanmanız mümkün.
Bu da bizlere Nintendo konsollarda gördüğümüz eklenti sistemini hatırlatıyor. Programlanabilir düğmelerle birlikte oyun kolunu direksiyona bile çevirebilmeniz mümkün hale gelebilir. Görsel tasarıma daha detaylı bakmak isterseniz eğer üst taraftaki videodan görüntüleyebilirsiniz.
Kaynak/Source: LetsGoDigital
Oyun Konsolu
Sony, PlayStation 5’te üst düzey SSD kullanacak!
Sony, yeni nesil konsollarını önümüzdeki sene çıkarmayı planlıyor. Next-gen konsol için teknik özellikler ortaya çıkmaya başladı.
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Sony, PlayStation 5 ile grafik kalitesini yeni nesile taşımayı hedefliyor. Her yeni nesil konsolla birlikte ortaya çıkan yapımlar çok daha gerçekçi hale geliyor. PS5’te bulunacak SSD’de haliyle bu performansı kaldıracak donanımda olması gerekiyor.
Firmanın açıklamalarında kullanılacak donanım materyalinin bilgisayarlarda kullanılan SSD’lerinden çok daha yüksek performans vereceğini iddia ediyor. NVMe teknolojisinin kullanılacağı bu teknik birimde yüksek hızlı bir depolama imkanı vadediyor. SATA ve HDD’e nazaran %300 daha verimli performans sunan bu yeni teknoloji yapılan işi de daha kaliteli kılabilir.
Sony, PS4’te dönemine göre yine yüksek donanımlı bir cihaz karşımıza çıkarmayı başarmıştı. Fakat zamanla oyunların gelişen grafik özellikleriyle birlikte geride kalmaya başlamıştı. Birçok oyunun yükleme sürelerinden dert yanan kullanıcılar, yeni nesil konsolla birlikte bu dertten kurtulacaklar.
SSD, RAM gibi davranacak!
Software-Defined Flash olarak isimlendirilen konsollara özel olarak geliştirilen bu sistem, gerektiğinde SSD’nin RAM olarak da kullanılabileceği anlamına geliyor. Genellikle sunucu sistemlerinde kullanılan bu teknoloji, SSD’ye bellek kanallarında ve işletim sisteminde tam yetki verilmesine izin veriyor. Böylelikle konsolun donanımından daha çok yararlanılabilecek.
TweakTown’un açıklamalarında, oyun verilerinin aktarılmasında engelleri kaldırılarak GPU ve CPU’nun senkronize çalışması sağlanacak. Diğer bir değişle, oyun verilerinin daha hızlı yükleneceğini söyleyebiliriz. Oyun içindeki bekleme sürelerinin minimum düzeye böylece çekilmesi bekleniyor.
PS5’in geliştirme kitinde Spider-Man’in önceki nesiline oranla 14 saniye daha az yükleme süresi verdiği görüldü. PlayStation 5’in önümüzdeki senenin sonuna doğru raflarda yerini alması bekleniyor.
Oyun Konsolu
PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı!
PlayStation 5, çıkış tarihi yaklaşmaya devam ediyor. Tarih yaklaştıkça yeni jenerasyon oyunculuk için kapıların açılmasını bekleyen oyuncu kesimini mutlu edecek haberler gelmeye başlıyor.
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PS5 ile ilgili birçok sızdırılmış bilgi ve proje haberleri gelmeye başladı. Bu detayların içinde, dahili hafızanın ne kadar olacağı da yer alıyor. Daha önceleri yeni nesil oyun konsolunun kontrollerinin patentlerinin ortaya çıktığını görmüştük. Oyun konsolunun hali hazırda oyun geliştirici firmalara dağıtımının sağlandığını biliyoruz. Sony her yeni oyun konsolu modelini piyasaya sürmeden önce geliştiriciler için tedarik ediyor.
Böylece cihaz için hem exclusive oyunlar hem de üçüncü parti oyunlar olabildiğince sıkıntısız şekilde çıkışını gerçekleştirebiliyor. Twitter iddiacısı PSErebus, çıkacak konsolla ilgili çıkış tarihini ve fiyatını keşfettiğini iddia etti. İddiacı daha önce PS4 için çıkacak The Last of Us Part 2’nin çıkış tarihini doğru tespit etmişti.
Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH
— PlayStation (@PSErebus) November 19, 2019
Yer alan tespit, Sony Interactive’in 2020’nin tatil sezonunda öncelikle Amerika olmak üzere birkaç ülkede PS5’i satışa sunacağını belirtiyor. Net tarihte veren @PSErebus,20Kasım2020’de Kuzey Amerika’da 499 dolar fiyat etiketiyle raflarda olacağını ekledi. Oldukça şaşırtıcı bilgi veren iddiacının bu verileri nereden aldığıysa bilinmiyor. Sonraki twitlerinde ise kullanıcı PS5’in PS4, PS3, PS2 ve PS1 oyunlarını emülatör sistemi kullanarak çalıştırabileceğini belirtiyor.
Başka sızdırılan haberlerden anladığımız cihazın 4 Aralık 2020 yılında satışta olacağını iddia ediyordu. Keza PlayStation markasının 2 Aralık’taki 26. yıl dönümüne ithafen gerçekleştirilen bir lansmanla bu durumun taçlandırılması bekleniyor.
GameInformer’a göre, Sony’nin bu yılki E3 oyun fuarında PS5 ile ilgili bir detay verilmeyeceğini iddia etti. Bu da 2020’de konsolun geleceğini doğrular nitelikte üç ayrı kaynak oluşturmuş oluyor. PS4, 15 Kasım 2013 tarihinde E3 konferasında yapılan bir lansman eşliğinde gerçekleşmişti. Üzerinden altı koskoca yıl geçen konsolun yeni versiyonun geleceği haberleri iki senedir ortalıkta dolanmaya devam ediyordu.