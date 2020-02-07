Oyun
Metro Exodus Steam Kütüphanesine geliyor!
Sevilen oyun serisi Metro’nun son oyunu Exodus, geçtğimiz yılın Şubat ayında Epic Store’a özel oyun olarak duyurulmuştu. Tanıtımının üzerinden 1 yıl geçen oyun Steam Kütüphanesi üzerinden indirilebilir hale geliyor.
Metro serisi, nükleer savaş sonrası insanların metro hattında sürdürdüğü yaşam mücadelesini FPS türü oynanışı ile anlatan bir oyun serisi. Serinin 3. oyunu olan Exodus, FPS türünü açık dünya ile birleştirmesiyle serinin diğer oyunlarından ayrışıyor. Artyom adındaki karakteri yönettiğimiz ana hikayede kahramanımız insan ırkının yaşanan nükleer felaketlerde yok olmadığına inanıyor. Metro Exodus oyunu, bu umudun peşinden giderken pek çok maceraya atılan ana karakterimizin hikayesini konu alıyor.
İlginizi çekebilir: Steam oyuncuları 2019 yılında 21 milyar saat oyun oynadı!
Geçtiğimiz yıl Epic Store, oyun geliştiricilerinin dikkatini çekmek ve oyunlarını bünyesine katabilmek amacıyla akıllı bir strateji izlemişti. Steam’in oyun satışlarından %30 pay almasına karşın Epic Store alacağı payı %12 olarak belirlemişti. Epic Store bu stratejisi ile, konsol ve bulut tabanlı oyun platformlarından satın alınabilen Metro Exodus ve Hades gibi oyunların PC kanadında tek satış kanalı olmuştu.
Journey beyond in the critically acclaimed #MetroExodus – returning to the Steam Store on Saturday 15th February 2020. Release times as follows:
00:00 ET
5:00 GMT / UTC
6:00 CET
6:00 AEDT
Those of you that have been waiting, thank you for your passion and patience. pic.twitter.com/gouNZkgFUL
— Metro Exodus (@MetroVideoGame) February 6, 2020
6 Şubat itibariyle Metro Exodus’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım ile bu durumun değişeceği ortaya çıktı. Paylaşıma göre Metro Exodus, tanıtımının 1. yılında Steam Kütüphanesine eklenecek. 15 Şubat 2019 ‘da tanıtılan oyun 15 Şubat 2020 günü Türkiye saati ile 08:00‘da Steam’den indirilebilir hale gelecek.
Oyun
Steam oyuncuları 2019 yılında 21 milyar saat oyun oynadı!
Steam oyuncuları 2019 yılında 21 milyar saat oyun oynadı! Valve‘ın açıkladığı yıl değerlendirmesinde, 2019 yılında Steam kullanıcılarının 21 milyar saat oyun oynadığı açıklandı.
İlginizi çekebilir: PlayStation 5 Resmi İnternet Sitesi açıldı
2020 yılının başlamasıyla Valve, 2019 yılına dair bir rapor yayınladı. Bu raporda 2019 yılında Steam‘e gelen yenilikler ve güncellemelerle ilgili bilgiler sunuldu. Aynı zamanda oyuncuların Steam üzerinden oynadığı oyun saatinin 21 milyar saate ulaştığına dair bilgi de verildi. 2019 yılında, 2018 yılına göre daha çok oyunun başarıya ulaştığının bilgisinin de yer aldığı raporda, aylık aktif oyuncu sayısı ise 95 milyon olarak belirtildi. Şirket ayrıca 2019 yılı sonundaki satış döneminin de Steam tarihinin en başarılı satış dönemi olduğunu açıkladı. Ayrıca Steam Workshop‘a da 4.3 milyon içerik yüklendiği bilgisi raporda yer aldı.
2019 yılında 21 milyar gibi inanılmaz bir oyun saati yakalayan Steam‘in 2020‘de ne yenilikler sunacağı da merak konusu.
Oyun
PlayStation 5 Resmi İnternet Sitesi açıldı
PlayStation 5 Resmi İnternet Sitesi açıldı. Tüm dünyada merakla beklenen yeni nesil konsollardan PlayStation 5‘in Resmi İnternet Sitesi açıldı.
İlginizi çekebilir: Nvidia GeForce Now servisi kullanıma açıldı!
PlayStation 5‘in Resmi İnternet Sitesi şuan için çok bir bilgi içermese de, kullanıcılara bülten alabilmeleri için kayıt seçeneği sunuyor. Ayrıca sitede kullanıcılara en yakın zamanda önemli detaylar verileceğine dair yazı da bulunmakta. Sony, henüz tüm detayları sunamayacağını, ancak zaman içinde yeni detayların geleceğini belirtiyor.
PlayStation 5‘in 4K oyun desteği ve özel bir SSD depolama ile geleceği şuan için bilinen bilgiler arasında. Sitenin bültene üye olma kısmında yakın zamanda PS5‘in çıkış tarihinin, çıkış fiyatının ve konsolun çıkışında sunulacak oyunlar listesinin belli olacağı da yazanlar arasında.
Sony bu sene de E3‘e katılmayacağını açıklamıştı, bu nedenle yeni konsolun E3‘te tanıtılması beklenmiyor. Sony, PS5 için özel bir konferans düzenleyip yeni nesil konsolunu tanıtmayı planlıyor. Şuan için yeni konsolun fiyatına dair bir sinyal vermeyen Sony‘nin, yeni konsol için belirleyeceği fiyat da merakla bekleniyor….
Oyun
Nvidia GeForce Now servisi kullanıma açıldı!
Nvidia GeForce Now servisi beta programından çıkarak tüm kullanıcılara açıldı. Servisin aylık üyelik ücreti $4.99 olarak duyuruldu.
İlginizi çekebilir: Cyberpunk 2077 özel hazırlanmış yan görevler ile geliyor
Nvidia GeForce Now stream servisi
Nvidia‘nın bir süredir beta programında olan oyun stream servisi GeForce Now nihayet resmi olarak tanıtıldı. Hizmet, son yıllarda sıkça gündeme gelen bulut tabanlı oyun platformlarının en yeni örneği. Uygulama, rakipleri gibi kullandığınız cihazın donanımından bağımsız şekilde üst seviyede oyun oynama deneyimi sağlamayı hedefliyor.
Cihazınıza sanal bir GeForce grafik kartı eklenerek çalışan uygulama, Windows, Mac, Shield ve Android akıllı telefonlar gibi pek çok cihazla uyumlu. Yılın ilerleyen zamanlarında Chrome OS cihazların da destekleneceği duyuruldu.
Nvidia GeForce Now‘ın belki de en öne çıkan avantajı; kullanıcıların çeşitli uygulamalardaki kütüphanelerindeki mevcut oyunlarına bu yeni platformda da ulaşabilecek olmaları. Kullanıcılar Steam, Origin ve UPlay‘daki oyunlarının yanı sıra servisteki otuzu aşkın ücretsiz oyuna da ulaşabilecekler. Bunun yanı sıra RTX ekran kartlarına sahip olan oyuncular, GeForce Now’daki destekli oyunları RTX’le açabilecekler.
Tanıtılmasından bu yana oldukça ses getiren Google Stadia ile benzer bir kullanıma sahip olan bulut tabanlı oyun stream platformu GeForce Now ilk üç ay deneme sürümüyle gelecek. Servisin aylık abonelik ücreti ise $4.99 olarak belirlenmiş.