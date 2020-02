Metro Exodus Steam Kütüphanesine geliyor!

Sevilen oyun serisi Metro’nun son oyunu Exodus, geçtğimiz yılın Şubat ayında Epic Store’a özel oyun olarak duyurulmuştu. Tanıtımının üzerinden 1 yıl geçen oyun Steam Kütüphanesi üzerinden indirilebilir hale geliyor.

Metro serisi, nükleer savaş sonrası insanların metro hattında sürdürdüğü yaşam mücadelesini FPS türü oynanışı ile anlatan bir oyun serisi. Serinin 3. oyunu olan Exodus, FPS türünü açık dünya ile birleştirmesiyle serinin diğer oyunlarından ayrışıyor. Artyom adındaki karakteri yönettiğimiz ana hikayede kahramanımız insan ırkının yaşanan nükleer felaketlerde yok olmadığına inanıyor. Metro Exodus oyunu, bu umudun peşinden giderken pek çok maceraya atılan ana karakterimizin hikayesini konu alıyor.

İlginizi çekebilir: Steam oyuncuları 2019 yılında 21 milyar saat oyun oynadı!

Geçtiğimiz yıl Epic Store, oyun geliştiricilerinin dikkatini çekmek ve oyunlarını bünyesine katabilmek amacıyla akıllı bir strateji izlemişti. Steam’in oyun satışlarından %30 pay almasına karşın Epic Store alacağı payı %12 olarak belirlemişti. Epic Store bu stratejisi ile, konsol ve bulut tabanlı oyun platformlarından satın alınabilen Metro Exodus ve Hades gibi oyunların PC kanadında tek satış kanalı olmuştu.

Journey beyond in the critically acclaimed #MetroExodus – returning to the Steam Store on Saturday 15th February 2020. Release times as follows:

00:00 ET

5:00 GMT / UTC

6:00 CET

6:00 AEDT

Those of you that have been waiting, thank you for your passion and patience. pic.twitter.com/gouNZkgFUL

— Metro Exodus (@MetroVideoGame) February 6, 2020