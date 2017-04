Microsoft Xbox One ve Xbox 360 için Ücretsiz Mayıs Ayı Oyunları Belli Oldu

Nisan ayı Microsoft için oldukça dolu bir ay oldu ve şirket, Project Scorpio’nun özelliklerini açıkladı daha sonra ise Creators güncellemesini yayınladı.

Microsoft şimdi de Xbox One ve Xbox 360 için Mayıs ayında ücretsiz olarak verilecek oyunları yayınladı. Gold üyeliğe sahip olan kullanıcılar bu oyunları ücretsiz olarak indirebilecek.

Xbox One sahipleri Mayıs ayında Giana Sisters: Twisted Dreams Director’s Cut Edition’ı indirebilecek. Platform oyununda yer alan karakter etrafındaki dünyaya dönüşebiliyor ve böylelikle maceralara atılıyor. Xbox One sahipleri ayrıca Lara Croft and the Temple of Osiris oyununa sahip olacak.

Xbox One ve Xbox 360 sahipleri Star Wars Force Unleashed Iı ve LEGO Star Wars: The Complete Saga oyununu indirebilecek.