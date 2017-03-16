Microsoft, Xbox One ve Windows 10’a Transkripsiyon Özelliği Getiriyor

Microsoft yeni bir oyun içi iletişim transkripsiyon özelliği getiriyor ve bu özellik sayesinde sesli iletişimler metine dönüşecek.

Microsoft’un yeni özelliği Xbox One ve Windows 10’da yakın zamanda kullanılabilir olacak. Bu özelliği ilk destekleyen oyun ise Halo Wars 2 olacak. Bu özellik sayesinde sesler metine çevrilirken metin de sese çevrilebilecek. Bu özellik oyun içi erişilebilirliği arttıracak.

Diğer oyuncuların sesli iletişimini dinlemek istemeyen ya da kulaklığı olmayan oyuncular konuşulanları metin olarak görecek. Özelliği oyunların direkt olarak desteklemesi gerekiyor diğer türlü kullanılamıyor. Bu özelliği Xbox One’da kullanmak için Erişilebilirlik ayarlarından öelliğin aktif edilmesi gerekiyor. Başka hangi oyunların bu özelliği destekelyeceği henüz açıklanmadı.