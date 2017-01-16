Microsoft, Xbox One S Arayüzünü Pratik Hale Getiriyor

Microsoft’un Xbox One için geliştirdiği kullanıcı arayüzünün basit ve işlevsel ancak Kinect hedef alınarak ortaya çıktığı bariz belli.

Microsoft verdiği bu karardan yavaşça vazgeçerek geri adım atmaya başladı ve arayüzün temelini Kinect’ten alıp kontrolcüye devrediyor. Ancak yine de bazı sıkıntılar mevcut ve yazılım devi gelecek güncellemelerle bunları da ortadan kaldıracak.

Geçtiğimiz günlerde detayları yayınlanan Game Mode for Windows 10 blog gönderisinde şirket performans geliştirmesinin sadece PC’ye gelmeyeceğini sinyallerini verdi. Xbox mühendislik bölümü yöneticisi Mike Ybarra yaptığı açıklamada bütün Xbox cihazlarında bu değişikliğin olacağını dile getirdi. Kontrolcüde yer alan Xbox tuşu geliştirilmiş arayüzde ve sol tarafta yer alan menüde daha aktif olarak kullanılacak.

Şirket ayrıca çoklu görev deneyimlerini de hızlandırmayı amaçlıyor. Kayıt edilen videolar, bu videoların uzunlukları değişecek. Ayrıca yeni bir achievement sistemi, Gamescore lider tablosu, müzik kontrolleri ve yeni Cortana tasarımı da yeniliklerin arasında yer alıyor.