Microsoft, Xbox One ve Porject Scorpio ile İlgili Önemli Planlar Yapıyor

Microsoft, Xbox One ve 2018 yılında gelecek olan konsolu Project Scorpio için sanal ve arttırılmış gerçeklik planları peşinde.

Microsoft’un San Francisco’da düzenlenen Game Developers Conference’ta yaptığı açıklamaya göre daha önce Windows Holographic olarak bildiğimiz Windows Mixed Reality adını verdiği başlıkları gönderecek. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada Project Scorpio’nun da dahil olduğu Xbox One ailesinden cihazlara sanal ve arttırılmış gerçeklik desteği geleceğini belirtti.

Şirket daha önce Project Scorpio’nun sanal gerçeklik destekleyeceğini açıklamıştı. Ancak Scoprio bu yıl bu destek olmadan çıkacak bu destek daha sonra gelecek. Aslında son derece garip bir durum çünkü Sony kendi PlayStation VR platformunu geçtiğimiz Ekim ayında çıkarmıştı.

Bu haberle beraber Xbox One sahipleri unutlmadıkları için sevinebilir. Dell, HP, Lenovo ve Acer gibi bir çok bilgisayar üreticisi Windows 10 bilgisayarlar, Xbox One ve Project Scorpio için Windows Mixed Reality başlığı çıkarmaya hazırlanıyor. Microsoft, Windows Mixed Reality’i Windows Creators Update ile aktif hale getirecek.