Microsoft, Xbox One Değişikliklerini Kullanıcılara Sundu

Microsoft geçtiğimiz hafta Xbox One kullanıcı arayüzünü değiştireceğini duyurmuştu ve bu hafta bu değişikliğe bir adım daha atıldı.

Microsoft yeni arayüzde özellikle hıza önem verecek. Xbox mühendislik bölümü yöneticisi Mike Ybarra konsolun kontrolünün Kinect’ten alınacağını ve kontrolcüye devredileceğini açıklamıştı. Xbox’ın yeni arayüzünde Gamerscore lider tablosu, müzik kontrolleri ve yeni Cortana tasarımı yer alacak. Yeni arayüz gelecek haftalarda Xbox One Preview kullanıcıları tarafından kullanılabilir olacak. Ancak bugün yazılım devi tarafından yayınlanan videoda yeni arayüze dair bazı detaylar var.